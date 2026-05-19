(Información remitida por la empresa firmante)

-EDB se expande a la economía digital con un acuerdo de préstamo de 70 millones de dólares con Uzum de Uzbekistán

TASHKENT, Uzbekistán, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Eurasian Development Bank (EDB) ha firmado un acuerdo de préstamo de inversión de 70 millones de dólares con Uzum, el mayor ecosistema digital de Uzbekistán, para acelerar la expansión del negocio FinTech de Uzum, uno de los actores líderes y de más rápido crecimiento en el floreciente mercado de finanzas digitales de Uzbekistán.

El acuerdo, firmado durante la inauguración oficial de la oficina de representación de EDB en Tashkent, marca la primera inversión del Banco en Uzbekistán desde su ingreso a la organización. Se trata de una estrategia de EDB para impulsar la infraestructura digital y las economías de plataforma, ampliando su enfoque de los sectores tradicionales a las plataformas digitales que impulsan el crecimiento económico a largo plazo.

La financiación de EDB respaldará la continua expansión del sector fintech de Uzum, que se está convirtiendo rápidamente en un pilar fundamental de la economía digital de Uzbekistán, ampliando el acceso a pagos digitales, financiación al consumo y servicios financieros para pequeñas empresas y hogares.

Nikolai Podguzov, presidente del Consejo de Administración del EDB: "Las plataformas digitales se están convirtiendo en una parte vital de la infraestructura económica moderna. Al asociarse con Uzum, el EDB amplía el acceso a los servicios financieros, fomenta el espíritu empresarial e invierte en una plataforma tecnológica regional que puede fortalecer la conectividad económica en toda Eurasia, incluyendo China y Oriente Medio".

Djasur Djumaev, fundador y consejero delegado de Uzum: "Estamos construyendo infraestructura fintech a escala nacional, profundamente integrada en la actividad económica cotidiana. Esta inversión es un importante reconocimiento del papel de Uzum en la configuración de la infraestructura para el futuro desarrollo de Uzbekistán. También refleja un cambio más amplio, donde las plataformas digitales se están convirtiendo en un foco clave para la financiación del desarrollo y el capital internacional".

Uzbekistán se está consolidando como una de las economías digitales de más rápido crecimiento en Eurasia, impulsada por la rápida adopción de pagos sin efectivo, la expansión de los servicios financieros digitales y un fuerte impulso demográfico gracias a una población joven y digitalmente activa. Actualmente, hay más de 70 millones de tarjetas bancarias en circulación en todo el país.

Información adicional:

El Eurasian Development Bank (EDB) es un banco multilateral de desarrollo que invierte en Eurasia. Durante 20 años, el Banco ha trabajado para fortalecer y expandir los lazos económicos y fomentar el desarrollo integral en sus países miembros. A finales de diciembre de 2025, la cartera acumulada del EDB comprendía 326 proyectos con una inversión total de 19.600 millones de dólares. Su cartera se compone principalmente de proyectos con un efecto integrador en infraestructura de transporte, sistemas digitales, energía verde, agricultura, fabricación e ingeniería mecánica. El Banco se adhiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a los principios ESG en sus operaciones. El EDB está implementando tres megaproyectos como parte de su Estrategia 2022-2026: la Red Euroasiática de Transporte, el Sistema Euroasiático de Distribución de Productos Agrícolas y el Complejo de Agua y Energía de Asia Central.

En abril de 2025, el presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, firmó una ley que ratificaba la adhesión del país al Acuerdo por el que se establece el Eurasian Development Bank, convirtiendo a Uzbekistán en el séptimo Estado miembro del Banco.

Uzum es el ecosistema digital de Uzbekistán que integra tecnología financiera, comercio electrónico y servicios bancarios para particulares y pequeñas y medianas empresas. Sus servicios incluyen un mercado en línea, entrega urgente, banca tradicional y digital, un servicio BNPL y un mercado de automóviles. Más de 20 millones de personas en Uzbekistán utilizan los servicios de Uzum cada mes.

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