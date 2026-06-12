edibfleming; Una escuela en Mallorca con estudios adaptados a una nueva realidad social y laboral - escuela edibfleming

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio

Durante años, el Bachillerato y la universidad parecían el único camino posible para quienes terminaban sus estudios obligatorios. Sin embargo, la realidad educativa y laboral ha cambiado profundamente y cada vez más estudiantes buscan itinerarios formativos más prácticos, especializados y conectados con las necesidades reales de las empresas.

En este contexto, la Formación Profesional Oficial y las titulaciones superiores especializadas viven uno de sus mejores momentos. Mallorca no es ajena a esta tendencia y son muchas las familias que buscan centros educativos capaces de ofrecer una formación adaptada a los nuevos perfiles profesionales que demanda el mercado.

Uno de los referentes educativos de la isla es edibfleming, una escuela ubicada en el centro de Palma que acumula más de 50 años de experiencia docente y que ha formado a miles de alumnos en áreas vinculadas a la tecnología, la salud, el deporte, el diseño, la empresa y las industrias creativas.

Actualmente, el centro ofrece una amplia oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, entre los que destacan especialidades como Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Marketing y Publicidad, Administración y Finanzas, Integración Social, Acondicionamiento Físico, Enseñanza y Animación Sociodeportiva o Documentación y Administración Sanitarias.

La escuela también ha reforzado en los últimos años su apuesta por los programas Higher National Diploma (HND), una titulación de reconocimiento internacional especialmente orientada a estudiantes interesados en disciplinas creativas como Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño Audiovisual o Diseño de Videojuegos.

A esta oferta se suman diversos Cursos Profesionales especializados en áreas como Interiorismo y Decoración, Community Manager con Inteligencia Artificial, Diseño y Programación de Apps, Diseño Visual y Fotografía, Patronaje y Confección, AutoCAD, SketchUp, 3Ds Max o Edición de Vídeo y Grafismo Visual.

Más allá de la variedad de programas, uno de los aspectos que más valoran los alumnos es la metodología del centro. El profesorado está formado por profesionales en activo que compaginan la docencia con su actividad profesional, permitiendo trasladar al aula conocimientos actualizados y experiencias reales del sector.

La cercanía, la atención personalizada y la capacidad de acompañar a cada estudiante durante su desarrollo académico son otros de los elementos que han convertido a edibfleming en una de las escuelas mejor valoradas por quienes buscan estudiar en Mallorca, y que le ha valido diferentes premios y reconocimientos.

En un momento en el que la especialización, la tecnología y la formación práctica son cada vez más importantes, contar con un centro educativo capaz de adaptarse a las nuevas demandas profesionales se ha convertido en un factor decisivo para muchos estudiantes que quieren construir su futuro desde las Islas Baleares.

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