La edición del 25º aniversario del bestseller de Lise Bourbeau vendió más de 3 millones de copias

- La edición del 25º aniversario del bestseller de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, vendió más de 3 millones de copias

PRÉVOST, QC, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Éditions E.T.C. se complace en anunciar la publicación de una edición especial, revisada y ampliada para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la publicación del libro de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même.

Este bestseller de la conocida autora, publicado en el año 2000, ¡ha alcanzado ya a más de 3 millones de lectores en todo el mundo! Ha sido traducido a 25 idiomas, entre ellos alemán, árabe, búlgaro, chino, coreano, español, estonio, griego, japonés, italiano, letón, lituano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, ruso, checo, turco y vietnamita.

Este libro muestra cómo todos los problemas físicos, emocionales y mentales tienen su origen en cinco heridas principales: el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. La descripción detallada de estas heridas, y de las máscaras que cada persona desarrolla para protegerse de ellas, ayuda a identificar la verdadera causa de un problema específico en su vida.

Esta edición de aniversario revisada incluye información actualizada sobre cada una de las cinco heridas. Además, se ha añadido un octavo capítulo que presenta los descubrimientos del autor desde la publicación de este libro e incluye algunas fotografías a color como recuerdo. Los lectores quedarán fascinados con esta nueva edición, que les permitirá examinar con mayor detalle sus heridas y las máscaras asociadas.

Con gran orgullo, Les Éditions E.T.C. desea aprovechar esta oportunidad para destacar el increíble logro de Lise Bourbeau, ¡cuyos libros han vendido más de 9 millones de copias en todo el mundo!

Lise Bourbeau, autora de fama internacional con 28 bestsellers, entre ellos "Écoute Ton Corps - ton plus grand ami sur la Terre", conferenciante y fundadora de la escuela "Écoute Ton Corps".

