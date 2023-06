Eduardo Bruera, referente mundial en cuidados paliativos, investido Doctor Honoris Causa por UIC Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

El oncólogo argentino, que ha recibido más de 30 premios y reconocimientos internacionales durante su trayectoria profesional, ha lamentado que "estemos igual que hace 25 años en cuidados paliativos"

En su conferencia magistral, Bruera ha insistido en que "el dinero, las estructuras y los esfuerzos se ponen en la enfermedad, no en el paciente"

Asegura que es una "oportunidad" incorporar "el conocimiento en paliativos" ante la llegada de una inteligencia artificial que "no sustituirá la capacidad de escuchar y de acompañar"

Barcelona, 18 de mayo de 2023.- El oncólogo Eduardo Bruera, referente mundial en cuidados paliativos, ha sido investido hoy Doctor Honoris Causa por UIC Barcelona durante un acto solemne celebrado en el Aula Magna de la Universidad.

Bruera, que en 1999 fundó el departamento de Medicina Paliativa, Rehabilitación y Medicina Integrativa del MD Anderson (Houston), el más grande de Estados Unidos, ha lamentado que "estemos igual que hace 25 años en cuidados paliativos, a pesar de que suponen un ahorro económico," y que "el dinero, las estructuras y los esfuerzos se estén poniendo en la enfermedad, no en el paciente".

En su conferencia magistral, titulada 'Los cuidados paliativos en la sociedad actual', el especialista ha instado a las administraciones de los sistemas de salud públicos y privados, a la industria farmacéutica y a los responsables de los hospitales a apostar por los paliativos, que "deben insertarse para siempre". Según el especialista, "es una "oportunidad incorporar el conocimiento en paliativos ante la llegada de una inteligencia artificial que no sustituirá la capacidad de escuchar y de acompañar".

Tras felicitar a la Clínica Cuides de UIC Barcelona por el papel que desarrolla en la atención a las personas en el final de la vida, Bruera ha recordado que los paliativos empezaron a surgir en los años 60 "fuera del claustro académico". "Fue difícil y doloroso entrar en ellos, los necesitamos", ha afirmado.

Durante su intervención, ha insistido en la necesidad de atender a los pacientes y a sus familias a través de "un equipo interdisciplinar" que atienda "en unidades especializadas". En su opinión, "tenemos que aliviar el sufrimiento, hay mucho sufrimiento innecesario". Asimismo, ha destacado la importancia de "mantener" la telemedicina con el objetivo de "llegar a pequeñas poblaciones y que los pacientes puedan recibir un tratamiento especializado".

Aportaciones pioneras

Previamente, el doctor en medicina y antiguo jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del Institut Català d'Oncologia (ICO). Josep Porta, ha destacado en la laudatio las "contribuciones de Eduardo Bruera a la medicina en general y a los cuidados paliativos, que adquieren un valor extraordinario, más si se considera la escasa atención y financiación que han tenido estas disciplinas hasta hace relativamente pocos años". En este sentido, Porta ha recordado que Bruera "ha mantenido un equipo de investigación líder que en los últimos 30 años ha realizado aportaciones pioneras que se han ido incorporando y consolidando como práctica estándar en cuidados paliativos".

El especialista, ex director de la Cátedra We Care de UIC Barcelona, ha insistido en la capacidad del oncólogo argentino para "demostrar el beneficio terapéutico en el control del dolor y de otros síntomas en cáncer avanzado con el uso de metadona para el dolor oncológico refractario o del metilfenidato en la fatiga y la somnolencia".

Porta ha querido destacar también el papel de Bruera en la puesta en marcha de distintos ensayos clínicos para determinar "cómo el diseño de una estructura física específica, tanto ambulatoria como de hospitalización, y una intervención multidisciplinar realmente centrada en el paciente ofrecía beneficios físicos, emocionales y en la toma de decisiones a los pacientes y sus familiares". "Esta clara visión de que la persona enferma debe ser y es el centro de nuestra atención siempre nos la ha sabido transmitir de una forma proverbial y muy didáctica", ha concluido.

El acto ha finalizado con la intervención del rector de UIC Barcelona, Dr. Alfonso Méndiz, quien ha destacado la capacidad de Bruera "para colocar al ser humano en el centro de la atención médica, con una medicina al servicio de las personas, no sólo de la ciencia o del conocimiento". Según Méndiz, "en su medicina, la compasión, la empatía y el respeto por la dignidad humana son tan importantes como las habilidades médicas".

El rector ha asegurado que el prestigioso palitivista "aplicó su talento para crear una novedosa metodología de evaluación clínica que ya es un referente mundial" y tuvo la capacidad para demostrar que "la grandeza y el éxito no pueden separarse de la generosidad hacia los demás". "En un mundo tecnificado que nos trae cada día nuevas disrupciones como la Inteligencia Artificial ha sido capaz de poner la ciencia al servicio de las personas", ha recalcado.

Simposio Persona Sociedad y Cuidado

Tras la investidura de Bruera, UIC Barcelona acoge desde hoy y hasta el próximo sábado el Simposio Persona, Sociedad y Cuidado, organizado con la colaboración del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) y la Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de la Universidad, en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario de UIC Barcelona.

El programa constará de sesiones magistrales y mesas redondas que facilitarán el análisis y el diálogo con ponentes y expertos, así como el intercambio de buenas prácticas y el networking con profesionales de diferentes ámbitos.

Para más información:

Marta González Martínez

Responsable de Comunicación

de las facultades del Campus Sant Cugat

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 657 736 887

mgonzalezmar@uic.es

Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias ubicadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.