COMUNICADO: Eduardo Rodriguez, experto en tecnología, habla de las Tablets y sus avances en tecnología

El uso que puede darse a una Tablet es muy variado y depende tanto de los intereses y preferencias del usuario como de la versatilidad del dispositivo y más en estos tiempos que el teletrabajo pasó a ser algo cotidiano en la labor diaria

Eduardo Rodriguez, escritor en tabletbarata.net, comenta que dentro de esta variedad de destinos se encuentran tanto aquellos que adquieren una tablet para regalarles a los niños, casi equiparándola con un juguete de última generación, como los que le dan un uso muy específico y concreto aprovechando las características y propiedades del equipo como son las tabletas gráficas.



Una consideración interesante y que puede resultar de utilidad es hacer una revisión de todos los posibles usos de una Tablet.



En una rápida mirada pueden señalarse los siguientes:



Esparcimiento

Muchos usuarios quieren su tablet fundamentalmente para disfrutar de las opciones de videojuegos, sin necesidad de trasladarse con una notebook, que resulta incómoda por su mayor peso y tamaño y sin las limitaciones de los teléfonos móviles, que disponen de un menú con menores alternativas lúdicas.



Estudio

Un propósito muy específico es el de la utilización de la tablet para estudiantes, tanto para tomar notas y apuntes como para recibir y enviar información por correo electrónico.



En este caso puede resultar de gran importancia el agregado de un lápiz óptico adicional, tanto para graficar bocetos como para hacer anotaciones de manera ágil.



La ventaja para este destino es la de poder utilizar un dispositivo portátil, liviano, pequeño y manejable, fácilmente transportable en una mochila o portafolio.



Propósitos generales

Hay usuarios que utilizan su tablet para escuchar música, mirar películas y videos, navegar por internet, tomar fotografías y realizar sus propios videos.



En el caso de los cinéfilos y los aficionados a las fotos, el pequeño tamaño de la pantalla puede ser una desventaja pero se logra compensar con un pixelado alto en el equipo que brinda una mayor definición de la imagen.



Para este uso defines generales no se requiere un dispositivo de características muy especiales.



Lectura

Las personas que gustan de leer libros en formato ebook o versiones en PDF, pueden encontrar como algo que resulta muy cómodo hacerlo desde su tablet, que es casi como llevar el libro físico a cuestas por su fácil portabilidad y tamaño similar.



Si a eso se le suma una batería con suficiente autonomía, por ejemplo de alrededor de diez (10) horas de uso continuado, lo cual es posible encontrar en las variantes disponibles en el mercado, entonces habrán resuelto eficientemente sus necesidades como lectores.



Todos estos posibles usos mencionados de una tablet, no pretenden agotar el listado de aprovechamientos disponibles sino constituir simplemente una guía rápida para clientes potenciales, ampliando la perspectiva de los que duden en la elección del dispositivo más adecuado.



También contribuyen a esclarecer una elección de compra, teniendo en cuenta la notable diferencia de costos con otros dispositivos portátiles y es por eso que siempre hay que investigar la mejor tablet calidad precio.



Para muchos propósitos, tal como los detallados, no es necesario recurrir a los dispositivos más complejos y es suficiente con las prestaciones de una tablet.







