EDUCA EDTECH Group lanza su primer Brand Manifesto: 'El saber no necesita lugar'

Coincidiendo con su próximo 20 aniversario como grupo líder en formación online en España, la marca concibe una potente campaña de branding cuya pieza central es un vídeo inspiracional

Granada, 19 de noviembre de 2024.- "Dicen que el saber no ocupa lugar. Nosotros decimos que el saber no necesita lugar". Esta es una de las ideas que dan vida al primer Brand Manifesto de EDUCA EDTECH, grupo español líder en formación online que cuenta con 16 instituciones educativas de referencia. El vídeo, que se enmarca en una ambiciosa campaña de branding para el grupo y sus marcas, se estrena en todos los canales digitales – redes sociales, medios de comunicación y espacios publicitarios- como un primer paso para reforzar la imagen de marca del grupo, precisamente, a las puertas de su 20 aniversario, que será en 2025.



La pieza se puede ver de manera íntegra en el canal de YouTube del Grupo.



"Era el momento de dar un paso adelante y comenzar a trabajar la comunicación y la marca desde una perspectiva más emocional que nos ayude a conectar con nuestro público, desde persona que quieren continuar creciendo gracias a la educación hasta empresas e instituciones de formación que confían en nuestro conocimiento, plataformas digitales e innovaciones en inteligencia artificial", explica Rafael García-Parrado, CEO del grupo.



Es hora de hacernos brillar para seguir transformando el mundo

Desde su fundación, primero con la institución Euroinnova International Online Education, el grupo ha tenido por propósito acercar la educación online de calidad a todo el mundo. Dos décadas después, la propuesta de la empresa española ha llegado también a Italia y América Latina, región en la que ya cuenta con sedes en Perú, Colombia y México.



El momento de expansión de la compañía coincide también con una renovada apuesta por la innovación en el sector EdTech; más allá de ofrecer un enorme catálogo formativo en todas las áreas del conocimiento, desde los negocios hasta las humanidades, pasando por la salud, el deporte o el sector TIC, el grupo se encuentra entre los más innovadores de España en tecnología para la formación online. En concreto, su plataforma My LXP implementa herramientas de inteligencia artificial que han recibido financiación europea y que se encuentran a la vanguardia del sector.



"Todos estos son los tangibles, pero sentíamos que el grupo y sus marcas necesitaban avanzar en sus mensajes hacia un terreno más aspiracional y emocional. Este Brand Manifesto es nuestra declaración de intenciones, nuestro guiño cómplice a los millones de alumnos que confían en nosotros cada día para continuar formándose y mejorando en su vida y en sus carreras profesionales", explica Jaime Martín, responsable de Comunicación y Marca de EDUCA EDTECH Group.



2025, un año para celebrar y crecer

El próximo año el grupo educativo cumplirá dos décadas de actividad y lo hará como una de las marcas de referencia en formación online de España y América Latina, aglutinando a instituciones educativas como Euroinnova, INESEM, INEAF, Red Educa, Structuralia, Capman, CEUPE, la universidad UDAVINCI, Oposiciones Docentes, Educa Open, INESALUD y EDUSPORT, entre otras.



Entre los planes de expansión del grupo se encuentra el lanzamiento de una institución educativa online en Estados Unidos, así como el refuerzo de sus sedes en América Latina y una mayor apuesta por la personalización de sus plataformas educativas gracias a al inteligencia artificial. Todo, bajo la firma convicción de que ‘la educación es la principal fuerza transformadora del mundo y todos deberíamos tener acceso a ella’, como defiende su Brand Manifesto.







