EDUCA EDTECH Group suma 115 menciones en el Ranking Financial Magazine

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo educativo alcanza 12 primeros puestos y consolida el liderazgo de sus instituciones en las principales categorías de formación online

La convocatoria de septiembre del Ranking de Centros Educativos de Financial Magazine ha vuelto a situar a EDUCA EDTECH Group entre las referencias internacionales en formación online. Todas sus instituciones han obtenido reconocimiento, acumulando 115 menciones en el Top 10, entre ellas 12 primeros puestos, y confirmando la solidez del modelo educativo del grupo.

INESEM y UDAVINCI revalidan su liderazgo internacional

Entre los resultados más destacados, INESEM Business School repite como el Mejor Centro de Estudios Empresariales, confirmando su excelencia académica en un área clave para la empleabilidad y el liderazgo profesional. Por su parte, UDAVINCI es nombrada la Mejor Universidad de Latinoamérica, un logro que refleja su vocación internacional y su apuesta por un modelo humanista y tecnológico que define la filosofía del ecosistema EDUCA EDTECH.

Euroinnova, Red Educa, INESALUD, INEAF, CEUPE y Structuralia consolidan su prestigio

La fuerza del grupo no se limita a las dos instituciones anteriormente mencionadas. Euroinnova International Online Education, con más de 20 años de trayectoria y avalada como learning hub internacional de formación online, ha vuelto a ser reconocida en categorías de educación digital y online. En concreto, Euroinnova destaca en el Top1 de los rankings en Másteres en Periodismo y Cursos en Diseño Gráfico.

Red Educa, incorporada por primera vez al ranking, debuta con menciones que refuerzan su identidad como espacio de formación vocacional y pedagógica. Especialmente, destaca su inclusión en el Top 3 de rankings de Mejores Cursos en Educación y Pedagogía o Másteres en intervención con menores.

INESALUD, especializada en ciencias de la salud, logra reconocimiento en áreas como enfermería, nutrición o psicología, consiguiendo Top 1 en Másteres en Nutrición y Másteres en Enfermería. Mientras que INEAF consolida su posición en la formación fiscal y jurídica de referencia, con Top 1 en Másteres en Asesor Jurídico o Másteres en Banca y Mercados Financieros.

Por su parte, Structuralia se determina como Top 1 en Másteres en Interiorismo y también destaca en Másteres en Arquitectura y Másteres en Planificación urbana.

Y CEUPE resalta tanto en Latinoamérica como España, formando parte del Top 3 Centros de Excelencia educativa de Latinoamérica. Así como destacando en los Rankings de Másteres en Energía, o Másteres en Recursos Humanos.

Criterios de calidad que avalan los resultados

El ranking de Financial Magazine analiza a más de 400 universidades, escuelas de negocio e instituciones formativas, valorando factores como el prestigio académico, la calidad docente, la empleabilidad del alumnado, la innovación metodológica y la reputación digital. La presencia de las instituciones del grupo en el Top 10 refleja el impacto de una estrategia común basada en la excelencia y la personalización del aprendizaje.

El reconocimiento en rankings internacionales refuerza también el carácter innovador de EDUCA EDTECH Group. Con más de 20 años de experiencia y más de un millón de estudiantes en todo el mundo, el grupo ha desarrollado su propia metodología EDUCA LXP y herramientas de inteligencia artificial como PHIA, un asistente virtual de hiperpersonalización que ya acompaña a los estudiantes en todas las verticales.

Este enfoque combina lo mejor de la tecnología con un acompañamiento humano cercano, reafirmando la misión del grupo de democratizar el acceso a la educación y reducir brechas sociales.

Los resultados de Financial Magazine no solo destacan cifras, sino el valor de una comunidad educativa que trasciende fronteras. Con sedes en Europa y América, y presencia activa en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, España y Estados Unidos, EDUCA EDTECH Group continúa consolidando su visión: ofrecer formación online accesible, de calidad y conectada con las demandas del mercado laboral actual.

En palabras de Rafael García Parrado, CEO de EDUCA EDTECH Group: "Este reconocimiento confirma la excelencia de nuestras instituciones y el impacto de un modelo formativo que apuesta por la innovación tecnológica y la inclusión. Cada estudiante es el verdadero motor de este éxito, y seguiremos trabajando para ofrecerles la mejor preparación para el futuro".

Contacto

Nombre contacto: Equipo de Comunicación y Marca

Descripción contacto: EDUCA EDTECH Group

Teléfono de contacto: 958 05 02 00