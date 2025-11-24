La educación española debe mejorar en formación práctica y en consenso político

(Información remitida por la empresa firmante)

· “En algunos aspectos, seguimos enseñando como en el siglo XX a jóvenes del siglo XXI”. Nuño Nogués, director de Young Business Talents, alerta de la necesidad de más formación práctica en el sistema educativo español y reclama un pacto educativo estable para mejorar a las nuevas generaciones

· Los expertos advierten del desajuste existente entre la educación y las necesidades del mercado laboral: “Los jóvenes deben mejorar sus competencias básicas y su actitud, ya que las empresas demandan perfiles más preparados y comprometidos”

· A pesar de que cada vez están más preparados en competencias digitales, Nuño Nogués considera que “los jóvenes españoles están peor preparados respecto a hace años en áreas básicas de la educación como las matemáticas, la comprensión lectora o aspectos culturales

· Con motivo de su aniversario, los responsables de Young Business Talents analizan los principales retos del sistema educativo y la evolución de la orientación laboral de los jóvenes, tras cumplir 15 años al frente del programa educativo por el que han pasado más de 120.000 estudiantes

Madrid, 24 de noviembre de 2025.- La falta de formación práctica y el escaso consenso político en materia educativa siguen siendo dos de los grandes problemas del sistema educativo español. Ese es el diagnóstico que hacen los responsables de Young Business Talents, el programa educativo organizado por ABANCA y Praxis MMT que celebra este año su 15º aniversario tras haber ayudado a más de 120.000 estudiantes de 2.000 centros educativos de toda España a adquirir experiencia real en gestión empresarial.

El conocimiento acumulado en estos 15 años ha permitido a los responsables del programa identificar las principales debilidades del sistema educativo español. Los expertos reclaman “más formación práctica real en las aulas y un pacto educativo estable para mejorar a las nuevas generaciones con políticas educativas efectivas y beneficiosas para los jóvenes”, y advierten que “entre las carencias identificadas también se encuentran las diferencias existentes entre comunidades autónomas en materia de educación, el poco apoyo que recibe el profesorado y la poca recompensa al esfuerzo y la excelencia”.

“En algunos aspectos, seguimos enseñando como en el siglo XX a jóvenes del siglo XXI. El sistema educativo necesita un cambio profundo para preparar a los estudiantes para el mercado laboral. La educación española debe preparar a los alumnos para la realidad profesional, complementando la teoría con una aplicación práctica real. Y eso, a pesar de que nos encontramos frente a una generación muy capaz, con iniciativa y que demanda más herramientas para enfrentarse al mundo real”, afirma Nuño Nogués, director de Young Business Talents y experto en formación e innovación docente.

Los expertos defienden que la práctica debe ocupar un lugar central en los planes de estudio. La educación experiencial mejora la compresión teórica, la motivación y la empleabilidad de los alumnos. “Si consideramos que la preparación de los jóvenes es el objetivo, los planes de estudio deben incorporar la práctica y no quedarse sólo en la teoría. La práctica es aprender por la experiencia, y no puede seguir siendo algo anecdótico. La gamificación se ha convertido en una pieza clave en la educación: es útil, efectiva, y atractiva; siempre aprenderemos más si nos gusta lo que hacemos”.

Además, los profesores y los propios alumnos juegan también un papel fundamental en esta transformación: “Creemos que los profesores deben recibir el apoyo y que sean más valorados los que innoven en la docencia incorporando la práctica a su currículum. Por otro lado, la preparación de nuestros jóvenes depende también de ellos y su actitud. Creemos que también deberían recibir una educación dirigida a potenciar la cultura del esfuerzo y reforzar las recompensas a quienes se esfuercen”, asegura Nuño Nogués.

Desajuste entre educación y mercado laboral

A pesar de que cada vez están más preparados en competencias digitales, Nuño Nogués considera que “los jóvenes españoles están peor preparados respecto a hace años en áreas básicas de la educación como las matemáticas, la comprensión lectora o aspectos culturales. Carecen de una educación alineada con las necesidades del mercado laboral”. “La práctica es fundamental y las habilidades o competencias, tanto duras como blandas, también. Sin embargo, resulta muy complicado enseñar todo en las edades entre 15 y 21 años. Por ello, creemos que hay que priorizar, comenzando por el conocimiento y las competencias denominadas duras, para más adelante ahondar en las consideradas blandas”.

A juicio de los responsables de Young Business Talents, la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral sigue siendo una de las principales debilidades. “Según los últimos datos publicados, España sigue a la cola de Europa en desempleo juvenil. La educación reglada suele ir por detrás del mundo empresarial. Las empresas piden conocimientos, competencias y experiencia que un joven recién titulado no puede tener”. Entre las competencias más valoradas por las empresas “destacan el compromiso, la capacidad de trabajo, la lealtad y el esfuerzo, cualidades que las nuevas generaciones valoran de forma diferente, priorizando la flexibilidad y el desarrollo personal”.

Nogués considera que “es fundamental” promover el talento joven. “Si no se puede atraer, por lo menos establecer las condiciones para retener el talento nacional. Solo así España puede ser en un país puntero en el ámbito de la gestión empresarial, igual que en otras disciplinas”, añade.

Educación y nuevas tecnologías: equilibrio necesario

Sobre el auge de la inteligencia artificial, los responsables del programa educativo se muestran prudentes: “La IA puede ser útil en muchos ámbitos profesionales de la vida, pero dudamos que su uso sea beneficioso en los estudios. Se puede convertir en un arma peligrosa si se convierte en una herramienta que limite el pensamiento crítico o la resolución de problemas. Debe tener su lugar, pero no sustituir el aprendizaje. Su uso debe estar limitado y puesto en su lugar, algo que ya ocurre en muchos centros educativos”.

En la misma línea, apoyan la tendencia de algunos centros a limitar el uso de pantallas: “La exposición continuada y excesiva a las pantallas es contraproducente, por lo que también debe limitarse su uso a aquellos ámbitos en los que no sea imprescindible o beneficioso su uso. El abuso de dispositivos puede distraer del aprendizaje, no todo debe hacerse con pantallas; hay tareas que funcionan mejor con materiales físicos”.

Gamificación: aprender jugando

Impulsar la educación práctica en España es uno de los principales objetivos del programa educativo de simulación empresarial Young Business Talents organizado por ABANCA y Praxis MMT, que este año celebra su decimoquinto aniversario como una iniciativa pionera de educación experiencial. “Tras 15 años al lado de los jóvenes preuniversitarios hemos sido testigos de cómo la gamificación, la educación práctica y experiencial, es mucho más atractivo y ayuda a los alumnos a aprender de una forma más amena y motivadora. Otra forma de enseñar es posible, una que combine teoría práctica y motivación”, afirma Nuño Nogués.

El programa formativo aporta a los jóvenes práctica y experiencia en gestión, y se ha convertido en una herramienta de orientación profesional, emprendimiento y educación práctica. “No podemos saber si algo nos gusta si no lo probamos, si no lo conocemos. Young Business Talents pone a disposición de los jóvenes la oportunidad de dirigir una empresa y aplicar los conocimientos que sus profesores les enseñan. Haciéndolo, pueden saber desde muy jóvenes si les gusta, si quieren dedicarse a ello. De esta forma, evita el abandono académico y profesional, y les ayuda a ser más independientes y responsables con su futuro. De nuevo, sólo puedes saber si algo te atrae o no cuando lo conoces.”.

Desde su lanzamiento, Young Business Talents ha facilitado de manera gratuita a los centros docentes de toda España sus innovadores simuladores empresariales de última generación para que los estudiantes aprendan a gestionar una empresa real: “analizan mercados, diseñan planes de negocio, toman decisiones y controlan resultados; adquiriendo competencias que van más allá del aula tradicional. Se ponen en la piel de auténticos directivos. Viven la gestión empresarial desde dentro y comprueban cómo se relacionan las distintas áreas. Esta experiencia les ayuda a entender la teoría aplicándola, a ver la empresa como un todo y a descubrir si la gestión empresarial puede ser su futura vocación”, concluye Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

El proyecto busca fomentar la cultura emprendedora y el aprendizaje práctico entre los jóvenes. En sus quince ediciones se ha convertido en una herramienta pionera para acercar el mundo empresarial al aula y preparar a los jóvenes para el futuro laboral.

