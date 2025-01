Educación pionera en inteligencia artificial: UBTECH presenta soluciones integradas en BETT 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 22 de enero de 2025/PRNewswire/ -- UBTECH (HK 9880), líder mundial en educación con IA, presentó una amplia gama de soluciones integradas para educación primaria y secundaria, formación profesional y educación superior en BETT 2025.

El robot humanoide Tien Kung lidera los programas de investigación para la educación superior

UBTECH exhibió sus robots humanoides más avanzados, Tien Kung, y causó sensación en BETT con su debut internacional. Tien Kung es el primer robot de tamaño completo con propulsión eléctrica pura del mundo y capaz de caminar y correr como un humano, con un control cooperativo de cuerpo completo y una movilidad generalizada líderes en el mundo.

Actualmente, Tien Kung es de código abierto y se puede mejorar y desarrollar según la demanda. Se ha utilizado ampliamente en universidades e instituciones de investigación para experimentos de innovación en IA y robótica, proyectos de investigación y logros académicos.

UBTECH, junto con Tien Kung, anunció nuevos programas de investigación para educación superior, integrando robots como Tien Kung, Yanshee, UGOT, CreaBot y Cruzr para mejorar la investigación en IA y robótica, el desarrollo de aplicaciones y la formación de talentos.

Soluciones educativas integrales de IA para la educación primaria y secundaria

Para la educación primaria y secundaria, UBTECH ofrece una solución completa que abarca el plan de estudios, el hardware, el software, la formación, las competiciones, las evaluaciones y una plataforma de gestión de la enseñanza, creando así un ecosistema educativo de IA de extremo a extremo.

UGOT, un robot educativo de IA multimimético que ha despertado interés mundial por su enfoque innovador para la enseñanza de la robótica y la codificación. En 2024, UGOT ganó el premio IF Gold Award y el Red Dot Best of the Best Award.

Este año, la aplicación UGOT se actualizó con nuevas funciones, ofreciendo una experiencia atractiva y fácil de usar con aprendizaje y entretenimiento, incluidos los modos FPV y PVP para interacciones y desafíos en tiempo real.

En BETT, UBTECH también exhibió su sistema integral de hardware de aprendizaje de IA y su plataforma de aprendizaje electrónico para estudiantes de primaria y secundaria, incluidas las plataformas uKit, Yanshee y CreaLand:

uKit:

Un robot programable para construir que cuenta con una amplia gama de piezas, incluidos sensores, un potente controlador principal y una cámara con procesamiento integrado. Admite tecnología visual por computadora y tecnología de habla inteligente, lo que permite a los estudiantes dar rienda suelta a su creatividad a través de PBL.

Yanshee:

Un robot de código abierto basado en Raspberry Pi 32 que admite programación gráfica y en Python. Con un sitio web dedicado para desarrolladores, permite a los estudiantes explorar la IA y profundizar su aprendizaje.

Plataforma AI E-leaning:CreaLand

Proporcionar un entorno de aprendizaje digital integrado de simulaciones virtuales en 3D, programación en línea, competencias en línea y aprendizaje sobre diferentes temas, como fábricas inteligentes, ciudades inteligentes y exploración espacial, al tiempo que se eliminan las limitaciones de la educación en IA en términos de tiempo, espacio y desigualdad de recursos.

UBTECH también proporciona la solución de competencia de robótica ROBOG. Desarrollada a lo largo de los años, la competencia ROBOG se ha convertido en una plataforma internacional bien recibida por jóvenes de todo el mundo, con participación de más de 20 países y alrededor de 170 eventos anuales.

