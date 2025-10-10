Educar en el tiempo libre: una propuesta innovadora y bien acogida en el Colegio Juan Pablo II de Parla

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de octubre de 2025. - El programa "Educación en el Tiempo Libre" del Colegio Juan Pablo II de Parla ofrece a los alumnos múltiples talleres que fomentan la creatividad, el deporte y la convivencia, y está teniendo una gran acogida entre los estudiantes

En el Colegio Juan Pablo II de Parla, educar no termina cuando suena el timbre. A mediodía, mientras en muchos centros escolares ese tiempo se concibe simplemente como un recreo, aquí se convierte en una oportunidad educativa con sentido. A través del programa "Educación en el Tiempo Libre", el colegio ofrece a sus alumnos una amplia oferta de talleres que les ayudan a descubrir intereses, desarrollar habilidades y aprender a aprovechar su tiempo de una manera sana y enriquecedora.



"Queremos que nuestros alumnos aprendan a vivir el tiempo libre de forma activa, creativa y personal, que tengan hobbies reales y que descubran talentos más allá de las pantallas y redes sociales", explica Alfonso Die, director del centro.



Una oferta diversa y en crecimiento

Actualmente, los estudiantes pueden elegir entre una completa variedad de talleres agrupados en distintas áreas temáticas:



• Juego y estrategia • Juegos de mesa







• Deporte y actividad física • Fútbol



• Baloncesto



• Béisbol



• Voleibol



• Bádminton



• Ping-pong







• Creatividad y expresión artística • Taller de teatro y actuación



• Taller artístico







• Ciencia y pensamiento crítico • Taller de experiencia científica (con experimentos prácticos)







• Lengua y cultura • Taller de introducción a las Sagradas Escrituras



• Taller de lenguas semíticas (hebreo y árabe)







Además de todos estos talleres, el colegio suma el programa "English for Life", un espacio pensado para vivir el inglés en situaciones reales, trabajar la comunicación práctica y reforzar de manera lúdica las competencias lingüísticas, reforzando de esta forma el bilingüismo del colegio.



Educar más allá de las aulas

El objetivo de esta iniciativa va mucho más allá de llenar un espacio en la jornada escolar: se trata de educar también en el tiempo libre. En un mundo en el que gran parte del ocio adolescente gira en torno a las pantallas y a las redes sociales, el colegio Juan Pablo II de Parla apuesta por ofrecer alternativas reales y enriquecedoras.



El programa está siendo un auténtico éxito: los alumnos se están volcando con entusiasmo, se implican activamente en las actividades y están disfrutando de una forma nueva de vivir su tiempo libre. Para muchos, estos talleres se han convertido en uno de los momentos más esperados del día.



"Queremos que nuestros alumnos comprendan que su tiempo es valioso, y que pueden llenarlo de experiencias que les hagan crecer como personas", destaca Rodrigo Bermejo, Coordinador de Secundaria y Bachillerato, y director del taller de ETL de lenguas semíticas.



Sobre el Colegio Juan Pablo II de Parla

El Colegio Juan Pablo II es un centro educativo concertado, bilingüe y católico, que apuesta por una educación integral, uniendo excelencia académica, formación en valores y acompañamiento personal. El proyecto "Educación en el Tiempo Libre" es un ejemplo más de su compromiso con formar personas completas, con inquietudes, pasiones y valores sólidos.







