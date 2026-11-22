(Información remitida por la empresa firmante)

- Education Cannot Wait anuncia 52 millones de dólares para que 300.000 niños sigan aprendiendo en el Líbano, Myanmar y Sudán del Sur

Alrededor del 10 % de los fondos se reserva para hacer frente a futuras crisis, y la mayor parte de la financiación se destina a organizaciones locales que conocen bien estas comunidades.

GINEBRA, 22 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Más de 300.000 niños cuyas vidas se han visto trastornadas por la guerra, las inundaciones y el desplazamiento en el Líbano, Myanmar y Sudán del Sur podrán retomar su aprendizaje, ponerse al día con las lecciones perdidas y recibir apoyo psicosocial, gracias a una partida de 52 millones de dólares estadounidenses anunciada hoy por Education Cannot Wait (ECW), el fondo mundial para la educación en situaciones de crisis, en el marco de las Naciones Unidas.

Este compromiso de financiación se anuncia en el Día Mundial de la Infancia, en un contexto en el que 258 millones de niños en todo el mundo ven su educación interrumpida debido a diversas crisis.

"Todos los niños tienen derecho a aprender; para aquellos que viven situaciones de guerra, inundaciones o desplazamiento, la escuela es, a menudo, lo que mantiene viva la esperanza", afirmó Maysa Jalbout, directora de Education Cannot Wait. "Con demasiada frecuencia, la ayuda llega solo cuando las aulas ya han quedado vacías. Estos programas permiten que los niños sigan aprendiendo hoy y, además, reservan fondos de emergencia para garantizar su permanencia en la escuela cuando sobrevenga la próxima crisis".

En el Líbano, más de 1,1 millones de personas, incluidos más de 390.000 niños, han sido desplazadas desde que el conflicto se intensificó en marzo de 2026. El programa, dotado con 13 millones de dólares estadounidenses y liderado por la Ana Aqra Association y el International Rescue Committee, facilitará el regreso a la escuela de unos 59.000 niños mediante clases de refuerzo, educación en la primera infancia, aulas más seguras y apoyo psicosocial. Las organizaciones locales gestionarán el 74 % de estos fondos.

E Myanmar, el programa, dotado con 16 millones de dólares estadounidenses, llegará a cerca de 150.000 niños y adolescentes en todo el país. La mitad de ellos no está escolarizada actualmente y más de un tercio se ha visto obligado a abandonar su hogar. El programa es ejecutado por socios humanitarios internacionales y nacionales, y las organizaciones locales gestionarán o recibirán el 74 % de la financiación.

Sudán del Sur es el país con mayor riesgo de sufrir una crisis humanitaria en todo el mundo, y cerca de 2,8 millones de sus niños y niñas no asisten a la escuela. En este contexto, un programa dotado con 23 millones de dólares estadounidenses llegará a más de 100.000 menores en algunas de las zonas más afectadas, donde las inundaciones, los conflictos y la llegada de nuevas personas procedentes de Sudán siguen interrumpiendo el aprendizaje. La iniciativa está liderada por Save the Children International, la organización nacional Universal Network for Knowledge and Empowerment Agency (UNKEA), y diversas organizaciones locales recibirán el 59 % de la financiación.

En los tres países, al menos la mitad de los menores a los que llega el programa son niñas, y aproximadamente uno de cada diez presenta alguna discapacidad.

Los tres programas se encuentran entre los primeros que se implementan bajo el nuevo enfoque de ECW denominado 'Resiliencia y Emergencia Orientadas a la Crisis' (CORE), el cual integra la respuesta ante emergencias y el apoyo a largo plazo en una única inversión. La respuesta y una parte de la financiación se planifican con antelación, de modo que las clases puedan continuar cuando surge una nueva crisis. En conjunto, los programas destinan más de 5 millones de dólares estadounidenses a modificadores de crisis: fondos que pueden liberarse rápidamente, sin necesidad de presentar una nueva propuesta, cuando aparecen señales de alerta previamente acordadas. En los tres países, organizaciones nacionales y locales incluidas aquellas lideradas por mujeres y organizaciones de personas con discapacidad, gestionarán o recibirán la mayor parte de la financiación.

Ayuda para cerrar la brecha

A principios de este mes, durante la High-Level Replenishment Conference de ECW en Ginebra, organizada por Suiza, los donantes ayudaron a ECW a alcanzar el 90 % de su objetivo de 600 millones de dólares estadounidenses para el periodo 2027–2030. ECW hace un llamamiento a sus socios públicos y privados para cubrir la brecha restante de 58,4 millones de dólares estadounidenses, a fin de que más niños y niñas afectados por crisis puedan seguir aprendiendo.

Notas para los editores

Descargar las fichas informativas sobre:

Acerca de Education Cannot Wait:

Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial para la educación en situaciones de crisis. El Fondo proporciona financiación rápida y flexible a iniciativas educativas locales que protegen el aprendizaje de niños y niñas refugiados, desplazados internos y otros niños y niñas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que fortalece los sistemas para mantener el aprendizaje y la resiliencia en contextos frágiles y afectados por conflictos. ECW trabaja con gobiernos, financiadores públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros actores humanitarios y de ayuda al desarrollo para que ningún niño o niña se quede atrás.

A medida que las crisis mundiales se intensifican y la brecha en la financiación de la educación se amplía, ECW insta a sus socios de los sectores público y privado a aumentar las inversiones para que millones de niñas y niños más afectados por las crisis puedan aprender y reconstruir su futuro.

Más información disponible en: www.educationcannotwait.org

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/education-cannot-wait-anuncia-52-millones-de-dolares-para-que-300-000-ninos-sigan-aprendiendo-302947633.html