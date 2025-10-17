Education Cannot Wait proporciona dos millones de dólares adicionales a los refugiados sudaneses en Chad

(Información remitida por la empresa firmante)

97.000 niños se beneficiarán de la respuesta ampliada del ACNUR y sus socios locales

NUEVA YORK, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ) está intensificando la respuesta educativa a la crisis regional de refugiados en Sudán. Desde el estallido de la guerra en el vecino Sudán en abril de 2023, más de 850.000 refugiados han huido a Chad. En respuesta a la escalada de la crisis, ECW anunció hoy una financiación adicional de 2 millones de dólares estadounidenses en Chad.

La Primera Respuesta de Emergencia ampliada, entregada por el ACNUR junto con socios locales, llegará a 27.000 niños adicionales afectados por la crisis multidimensional, lo que elevará el total de niñas y niños alcanzados a través de la Primera Respuesta de Emergencia de ECW a 97.000.

"El apoyo continuo de ECW es esencial para la respuesta educativa a los refugiados en Chad. La financiación adicional apoyará las actividades educativas en Wadi Fira y Ennedi Este, dos provincias donde las llegadas recientes han aumentado significativamente, el número de agentes humanitarios es menor y las necesidades insatisfechas aumentan. A lo largo de los años, gracias a las subvenciones de ECW para la Primera Respuesta de Emergencia, se han logrado avances significativos, en particular en la matriculación de niñas refugiadas sudanesas, que ahora superan en número a los niños en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria. Sin embargo, demasiados niños y jóvenes refugiados siguen sin escolarizar. Hacemos un llamamiento a los donantes públicos y privados para que sigan apoyando y ampliando la respuesta educativa en Chad", declaró la representante de ACNUR, Magatte Guisse.

La continua afluencia de más de 150.000 nuevos refugiados ha llevado al límite el ya frágil sistema educativo de Chad. Las aulas albergan ahora a más de 100 estudiantes y, según ACNUR, las inundaciones estacionales, agravadas por el cambio climático, dañaron o destruyeron 125 aulas solo en la provincia de Wadi Fira. En total, se estima que dos tercios de los niños refugiados en edad escolar que viven actualmente en Chad no asisten a la escuela.

La guerra en Sudán continúa devastando vidas y medios de subsistencia. Ha desencadenado la mayor crisis de hambre del mundo, millones de personas han sido desplazadas y UNICEF ha recibido informes alarmantes de graves violaciones contra la infancia, incluyendo asesinatos, violencia sexual y reclutamiento forzado en grupos armados.

Para apoyar al Gobierno de Chad en su respuesta a la crisis de refugiados resultante, la financiación ampliada se centra en llegar a los niños refugiados y de la comunidad de acogida por igual con una educación inclusiva y de calidad, proporcionando servicios integrales como salud mental y apoyo psicosocial, y reforzando las estructuras de la comunidad local.

A pesar de esta contribución, la respuesta educativa a la crisis de Sudán sigue presentando una grave insuficiencia de fondos. El Plan Regional de Respuesta para los Refugiados de Sudán exige un total de 1.700 millones de dólares estadounidenses, incluidos 69,6 millones de dólares para la respuesta educativa. Antes de la última inversión de ECW, solo se había cubierto el 22 % de esta necesidad de financiación.

Para ampliar su respuesta a la crisis regional de refugiados de Sudán, ECW pide a los donantes y al sector privado que movilicen urgentemente más recursos.

Acerca de Education Cannot Wait: Education Cannot Wait ( ECW ) es el fondo mundial para la educación en emergencias y crisis prolongadas. Apoyamos la educación de calidad para niñas y niños refugiados, desplazados internos y otras personas afectadas por crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para acelerar las respuestas en situaciones de crisis y conectar la ayuda inmediata con las intervenciones a largo plazo mediante una programación conjunta plurianual. ECW colabora estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros actores humanitarios y de ayuda al desarrollo para aumentar la eficiencia y acabar con las respuestas aisladas. ECW hace un llamamiento urgente a los donantes de los sectores público y privado para que amplíen su apoyo y lleguen a un número aún mayor de niños, niñas y adolescentes vulnerables.

