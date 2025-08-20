Education Cannot Wait y sus socios donantes estratégicos anuncian nueva inversión de 7 millones de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

- Education Cannot Wait y sus socios donantes estratégicos anuncian una nueva inversión de 7 millones de dólares estadounidenses para proporcionar educación vital a los niños de Níger

El programa, ejecutado por Save the Children y socios locales en coordinación con el Gobierno de Níger, llegará a 100.000 niños afectados por conflictos, el cambio climático y el desplazamiento forzoso. La financiación total de ECW en Níger supera los 22 millones de dólares estadounidenses

NUEVA YORK, 20 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Los niños de Níger se enfrentan a una crisis multidimensional que evoluciona rápidamente y que pone en peligro su educación y su futuro.

Para responder a los retos cada vez más complejos que plantean los desplazamientos internos, el cambio climático, la violencia y la pobreza, Education Cannot Wait (ECW) y sus socios estratégicos han anunciado hoy una inversión de 7 millones de dólares estadounidenses que proporcionará a 100.000 estudiantes una educación de calidad que les salvará la vida.

La nueva inversión será gestionada por Save the Children, en coordinación con el Gobierno de Níger. En total, el 25% de la financiación se destinará a organizaciones nacionales. La primera subvención de respuesta de emergencia tiene por objeto ofrecer oportunidades educativas integrales a los niños desplazados, refugiados y de las comunidades de acogida. Se presta especial atención al fortalecimiento de la capacidad de los docentes y las habilidades socioemocionales, garantizando la protección para permitir el acceso a la educación y desarrollando las capacidades locales para asegurar el impacto y la sostenibilidad de la inversión.

"En una situación de emergencia, la educación no es un lujo: es un escudo que protege a las niñas y los niños, y una fuerza motriz que transforma las comunidades. Gracias a la Primera Respuesta de Emergencia, miles de niños y niñas de Tillabéri y Tahoua tendrán acceso a una educación de calidad, esencial para su protección física, psicosocial y cognitiva", afirmó Anda Oumarou, directora de Save the Children Níger.

Los retos a los que se enfrenta la población de Níger son inmensos. Los desplazamientos internos aumentaron un 12% en 2024, con aproximadamente medio millón de personas obligadas a abandonar sus hogares. El Clúster de Educación estima que más de 1.000 escuelas han cerrado sus puertas.

El cambio climático también ha afectado al sistema educativo, con alrededor de 5.500 aulas afectadas por las inundaciones en 2024. En las regiones de Tahoua y Tillabéri, donde el programa centrará sus esfuerzos, más de la mitad de los hogares siguen sin tener acceso a la educación a distancia.

Desde su creación, ECW ha invertido 22,9 millones de dólares estadounidenses en Níger a través del Programa Plurianual de Resiliencia y las inversiones de Primera Respuesta de Emergencia. Estas inversiones ya han llegado a más de 440.000 niños con una educación holística de calidad.

Nota de los redactores

Acerca de Education Cannot Wait (ECW): Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas. Apoyamos la obtención de resultados educativos de calidad para las niñas y los niños refugiados, desplazados internos y afectados por otras crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para aumentar la rapidez de las respuestas en situaciones de crisis y conectar la ayuda inmediata con las intervenciones a largo plazo mediante programas plurianuales. ECW colabora estrechamente con gobiernos, donantes públicos y privados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores humanitarios y de ayuda al desarrollo para aumentar la eficiencia y poner fin a las respuestas aisladas. ECW hace un llamamiento urgente a los donantes del sector público y privado para que amplíen su apoyo con el fin de llegar a los niños y jóvenes más vulnerables.

En X/Twitter, siga a: @EduCannotWait @KentPage

Información adicional disponible en: www.educationcannotwait.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754162/UN0826378.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/education-cannot-wait-y-sus-socios-donantes-estrategicos-anuncian-nueva-inversion-de-7-millones-de-dolares-302534647.html