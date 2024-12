(Información remitida por la empresa firmante)

- Education Cannot Wait y Special Olympics International unen fuerzas para promover la inclusión a través del deporte y la educación física en situaciones de emergencia y crisis prolongadas

Esta asociación innovadora tiene como objetivo abordar las barreras que enfrentan los niños con discapacidades intelectuales en algunas de las crisis más difíciles del mundo.

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2024/PRNewswire/ -- En un movimiento transformador para promover la inclusión a través del deporte para niños con discapacidades intelectuales, Education Cannot Wait (ECW) y Special Olympics International (SOI) anunciaron hoy una asociación estratégica que coincide con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Esta colaboración abordará las barreras educativas que enfrentan los niños y jóvenes con discapacidades intelectuales a través de la programación deportiva en entornos de emergencia y crisis prolongada.

A través de su Centro de Aceleración, ECW apoyará a SOI para expandir el programa Special Olympics Unified Champion Schools, promoviendo una inclusión social significativa al reunir a estudiantes con y sin discapacidades intelectuales para crear entornos escolares aceptantes, utilizando tres componentes interconectados: Special Olympics Unified Sports, liderazgo juvenil inclusivo y participación de toda la escuela.

En todo el mundo, se estima que 22,4 millones de niños y adolescentes con discapacidad en contextos de emergencia y crisis prolongadas aún enfrentan importantes barreras para acceder, permanecer y avanzar en una educación de calidad.

"La discapacidad es una de las áreas más críticas de marginación, en particular en situaciones de crisis. Un niño con una discapacidad puede tener en realidad el potencial de desarrollar una mayor capacidad. No tenemos idea de lo que estos niños son capaces de hacer. Por eso, estamos orgullosos de asociarnos con Special Olympics International para garantizar que los niños con discapacidades intelectuales puedan hacer realidad su derecho a una educación inclusiva de calidad a través del deporte. Pueden establecer un récord nuevo y sin precedentes nunca antes visto. Juntos estamos sentando un precedente sobre cómo la comunidad mundial puede abordar la urgente necesidad de educación inclusiva para los niños con potencial oculto en los entornos más desafiantes del mundo", explicó Yasmine Sherif, directora ejecutiva de Education Cannot Wait.

Como fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas, ECW se ha comprometido a llegar al 10% de los niños con discapacidad a través de su cartera de inversiones programáticas, reuniendo a una amplia gama de socios estratégicos (gobiernos, agencias de las Naciones Unidas, sociedad civil y donantes del sector público y privado) para abordar esta crisis apremiante.

Como parte de esta alianza, se pondrán en marcha en Uganda escuelas Unified Champion Schools, centradas en los niños con discapacidades intelectuales que viven en asentamientos de refugiados y entornos similares. Esta iniciativa se pondrá a prueba con el apoyo de una subvención de 75.000 dólares del ECW Acceleration Facility.

Timothy Shriver, presidente de Special Olympics International, destacó: "Los niños con discapacidades intelectuales con demasiada frecuencia quedan marginados, excluidos de la promesa de educación y dignidad. Al unir fuerzas con Education Cannot Wait, estamos construyendo un movimiento para la educación inclusiva que garantiza que todos los niños, independientemente de sus habilidades, tengan la oportunidad de aprender, crecer y prosperar. Juntos, ECW y SOI reafirman su compromiso de crear un mundo donde la educación sirva como un puente hacia las oportunidades, asegurando que nadie se quede atrás".

Desde 2018, ECW ha invertido más de 80 millones de dólares estadounidenses para apoyar programas educativos en Uganda, con el objetivo de apoyar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para los niños refugiados y de las comunidades de acogida, y llegar a más de medio millón de niños.

Acerca de Special Olympics:

Fundada en 1968, Special Olympics es un movimiento global que busca poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidades intelectuales. Fomentamos la aceptación de todas las personas a través del poder del deporte y la programación en educación, salud y liderazgo. Con más de cuatro millones de atletas y socios de Unified Sports y un millón de entrenadores y voluntarios en 200 países, Special Olympics ofrece más de 30 deportes de tipo olímpico y casi 50.000 juegos y competiciones cada año. Interactúe con nosotros en: X, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y LinkedIn. Obtenga más información en SpecialOlympics.org.

Acerca de Education Cannot Wait (ECW): Education Cannot Wait (ECW) es el fondo mundial para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas de las Naciones Unidas. Apoyamos la obtención de resultados educativos de calidad para niñas y niños refugiados, desplazados internos y otros afectados por crisis, para que nadie se quede atrás. ECW trabaja a través del sistema multilateral para aumentar la velocidad de las respuestas en situaciones de crisis y conectar el socorro inmediato con las intervenciones a más largo plazo mediante una programación plurianual. ECW trabaja en estrecha colaboración con gobiernos, donantes públicos y privados, agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y otros actores humanitarios y de ayuda al desarrollo para aumentar la eficiencia y poner fin a las respuestas aisladas. ECW hace un llamamiento urgente a los donantes del sector público y privado para que amplíen su apoyo para llegar a niños y adolescentes aún más vulnerables.

