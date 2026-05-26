El 'efecto IA' en el ecommerce español; por qué unas tiendas online crecen y otras no - DC Departamento Creativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de mayo de 2026.-

El comercio electrónico español roza ya los 30.000 millones de euros trimestrales y crece a doble dígito. Pero el crecimiento no es uniforme: las tiendas online que integran inteligencia artificial en su estrategia de marketing, SEO y publicidad están abriendo una brecha clara frente a las que siguen ejecutando por separado. La agencia alicantina especialista en marketing online, DC Departamento Creativo, analiza el escenario y los patrones que están marcando la diferencia.

El ecommerce en España vive su mejor momento desde la pandemia. Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la facturación del comercio electrónico alcanzó los 29.296 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, un 19,3% más que el año anterior. El mercado interno —compras realizadas dentro de España— creció todavía más rápido: un 29,8% interanual.

La fotografía es positiva, pero engañosa si se lee como un dato agregado. Tras esos porcentajes hay dos realidades muy distintas: un grupo de tiendas online que está capturando casi todo el crecimiento, y otro que sigue facturando lo mismo —o menos— que hace dos años. La diferencia entre unas y otras ya no se explica solo por la calidad del producto o la inversión publicitaria. Cada vez tiene más que ver con cómo se está integrando la inteligencia artificial en el día a día del marketing.

La adopción de IA en la pyme española se acelera, pero no de forma homogénea

El último estudio de YouGov para IONOS sitúa a España como líder europeo en adopción de IA en pymes: el 41% ya la utiliza con regularidad, por delante de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Las áreas donde más penetra son la redacción publicitaria (38%), la automatización de procesos internos (30%) y, directamente vinculado al ecommerce, el marketing (29%) y el análisis de datos (28%).

El Banco de España, por su parte, cifra el impacto de la IA en productividad empresarial en torno al 4,7% en los dos primeros años de adopción, mientras que consultoras como KPMG elevan ese rango entre el 20% y el 45% cuando la IA se aplica con método y no como herramienta suelta. La horquilla es enorme y revela una idea clave: el retorno de la IA depende mucho menos de la herramienta concreta que se use y mucho más del marco estratégico en el que se aplica.

“Las tiendas online que están creciendo más no son necesariamente las que más herramientas de IA utilizan, sino las que han ordenado su estrategia antes de incorporarlas. La IA amplifica lo que ya hay: si la estrategia es buena, multiplica resultados; si es caótica, multiplica el caos”, explica Luis Pérez, fundador y CEO de DC Departamento Creativo.

Tres patrones que están marcando la diferencia en ecommerce

La observación cruzada de la cartera de clientes de DC y el análisis del mercado español permite identificar tres patrones recurrentes en las tiendas online que están creciendo por encima de la media:

Integración SEO + IA + contenido editorial. Las tiendas que mejor rendimiento orgánico están obteniendo no compran posiciones: las construyen con contenidos optimizados para la nueva búsqueda generativa (AI Overviews, motores conversacionales) y para SEO tradicional al mismo tiempo. Un solo contenido bien estructurado responde hoy a ambos canales.

Publicidad pagada conectada a creatividad asistida por IA. La velocidad para producir variaciones creativas en Google Ads, Meta o Amazon Ads ha dejado de ser cuello de botella. La diferencia ya no está en cuánto se produce, sino en qué se mide y qué se decide rotar. Las marcas que aplican IA solo en la producción, sin un sistema de medición claro detrás, gastan más para conseguir lo mismo.

Branding como capa de coherencia. La IA es un acelerador, pero también un homogeneizador: si todas las marcas usan los mismos modelos generativos, todas terminan sonando igual. Las tiendas que están destacando son las que blindan su identidad de marca (tono, narrativa, criterio estético) antes de delegar producción en IA, no después.

Lo que se observa en cartera: tres datos cualitativos

DC Departamento Creativo trabaja con tiendas online y marcas en sectores tan distintos como moda, calzado, retail físico con presencia digital, industria, ecommerce de pintura o alimentación. Tres observaciones recurrentes durante 2025-2026 en proyectos de la agencia:

Las tiendas con estrategia integrada de SEO, paid media y branding alcanzan resultados visibles en plazos sensiblemente más cortos que las que contratan estos servicios por separado a proveedores distintos.

La automatización con IA de tareas operativas (descripciones de producto, variaciones de anuncio, briefings internos, segmentación) libera entre 5 y 10 horas semanales en perfiles de marketing interno, tiempo que se reinvierte en análisis y decisión.

Los proyectos que arrancan con un diagnóstico previo —no con un plan de acciones— mantienen el ritmo de crecimiento durante más tiempo. La prisa por ejecutar sin método es el principal predictor de estancamiento al cabo de 6-9 meses.

“El error más caro que vemos repetirse en pymes es contratar IA como producto. La IA no se contrata, se integra. Y se integra dentro de una estrategia que ya debería existir. Cuando esa estrategia no existe, la IA no acelera nada: solo automatiza el desorden”, añade Luis Pérez.

Qué deberían revisar las tiendas online españolas antes de cerrar 2026

Con un mercado que crece a doble dígito pero se polariza, hay cuatro decisiones que las tiendas online deberían revisar en los próximos meses:

Auditar la coherencia entre marca, web y campañas. Si los anuncios prometen algo que la web no sostiene, la conversión se cae. La IA no arregla problemas de coherencia: los hace más visibles.

Revisar la arquitectura SEO para búsquedas conversacionales y AI Overviews. Los criterios de posicionamiento han cambiado más en los últimos doce meses que en los cinco anteriores.

Medir tiempo dedicado vs valor generado en cada canal. Hay equipos invirtiendo más horas que nunca en marketing y obteniendo menos retorno. La causa rara vez es el canal: es la falta de criterio para asignar esfuerzo.

Definir qué decisiones nunca delegará la marca a un modelo. Tono, posicionamiento, jerarquía de mensajes. Es la línea que separa marcas con voz propia de marcas que terminan siendo intercambiables.

Con casi dos décadas trabajando con marcas en España, Europa y Latinoamérica, DC Departamento Creativo —agencia con sede en Orihuela/Alicante— ha hecho de esa integración entre estrategia, creatividad e IA su seña de identidad. La agencia trabaja con un enfoque propio, #EMOSTRATEGY, que combina emoción, estrategia, IA aplicada y medición orientada a negocio. Más información sobre sus servicios de consultoría IA en marketing, SEO y autoridad de marca o publicidad digital en DepartamentoCreativo.com.

Sobre DC Departamento CreativoC

DC Departamento Creativo es una agencia de marketing online, branding y creatividad con sede en Orihuela / Alicante, nacida en 2006. Trabaja con empresas y organizaciones de ámbito local a internacional en España, Europa y Latinoamérica, combinando estrategia, identidad, tecnología y ejecución creativa, e integrando la inteligencia artificial de forma aplicada y orientada a resultados a través de su metodología propia #EMOSTRATEGY.

NOTA

Las referencias a datos de mercado proceden de fuentes públicas citadas (CNMC, Banco de España, YouGov para IONOS, IndesIA). Las observaciones cualitativas sobre cartera de clientes corresponden a la experiencia interna de DC Departamento Creativo durante 2025-2026 y no constituyen un estudio cuantitativo formal.

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Luis Pérez · Fundador & CEO

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