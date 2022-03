El efecto inflacionario de la guerra de Rusia destaca la dependencia estratégica de Europa

The_Conferenc - THE CONFERENCE BOARD/PR NEWSWIRE

BRUSELAS, 23 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- Con la guerra entre Rusia y Ucrania entrando en su cuarta semana, las previsiones de crecimiento para la economía europea han bajado un 1%, mientras que las presiones inflacionarias aumentan rápidamente. Eso es según la perspectiva económica global actualizada de The Conference Board.

Sara Murray, directora gerente, Internacional, para The Conference Board, dijo:

"Rusia y Ucrania son proveedores clave de muchas de las materias primas del mundo. En Europa, producimos solo el 13% del gas que necesitamos para nuestra electricidad e importamos el 67% de Rusia. Los precios saltan desde los mínimos históricos de 16 euros por megavatio en 2021 a más de 250 euros por megavatio a la luz de la guerra, tanto las empresas como los consumidores sentirán la intensa presión de la inflación de precios".

Algunos de los posibles efectos colaterales que The Conference Board anticipa incluyen empresas en Europa que reducen la producción; reducción del poder adquisitivo del consumidor; y reducción de inversiones; así como la escasez de insumos clave para las empresas.

"Si bien no anticipamos una recesión global como resultado de la invasión de Rusia, sí esperamos que las economías de Rusia y Ucrania se contraigan. Europa estará más expuesta a este impacto recesivo, con pronósticos de tasa de crecimiento reducidos en un 1% para la zona euro. Simultáneamente, las cifras de inflación son entre un 1% y un 1,5% más altas de lo esperado a principios de año. Necesitamos prepararnos para un entorno de precios altos durante los próximos dos años", añadió Murray.

