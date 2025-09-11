El efecto mariposa de la tecnología de impresión 3D de Elegoo

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Elegoo concluyó con éxito su participación en la feria IFA 2025, donde su impresora 3D Centauri Carbon recibió siete premios de los medios de comunicación en la categoría "Lo mejor de IFA", así como el premio a la Innovación de IFA, y su stand fue ampliamente reconocido como uno de los más innovadores de la feria.

La impresora 3D de sobremesa Centauri Carbon de Elegoo, ha recibido el reconocimiento de medios como Tom's Hardware, Reviewed y Gadgety, lo que consolida la posición de Elegoo como líder en tecnología de impresión 3D para el consumidor. Este reconocimiento destaca tanto la excelencia en el diseño de la empresa como su capacidad para ofrecer un rendimiento de nivel profesional a un precio accesible para el público general.

El stand de Elegoo fue uno de los puntos de mayor interés en IFA, donde el diseño y la tecnología se fusionaron para crear una sala de estar en 3D, con sofás, mesas, sillas y elementos decorativos, todos impresos con sus impresoras 3D. Los asistentes pudieron ver una amplia gama de aplicaciones impresas en 3D, desde prácticos organizadores de cables hasta artículos de decoración para el hogar, lo que despertó un gran interés por el impacto que la impresión 3D está teniendo en la vida cotidiana. La silla Butterfly, diseñada por el diseñador alemán Philippe Bietenholz e impresa en 3D con la impresora OrangeStorm Giga, fue uno de los mayores atractivos. Muchos visitantes consideraron que el diseño del stand fue el "mejor de toda la feria".

La exposición atrajo a un público muy diverso: aficionados que mostraron su fidelidad a la marca, docentes interesados en nuevas herramientas didácticas para la enseñanza de la ingeniería, y usuarios primerizos que descubrían el potencial de la impresión 3D. Los creadores de contenido también mostraron interés en colaborar para ampliar el alcance de Elegoo. Cabe destacar que los jóvenes adoptaron rápidamente esta tecnología, utilizándola para proyectos personales y para explorar su creatividad. Desde el punto de vista empresarial, la presencia de Elegoo también atrajo a distribuidores de electrónica de consumo que, hasta ese momento, desconocían la marca, y que manifestaron un fuerte interés en colaborar, lo que representa un paso importante para que los productos de impresión 3D lleguen a más hogares.

"La presencia de Elegoo en IFA va más allá de presentar la innovación de nuestros productos; demuestra nuestro compromiso por convertir las impresoras 3D de escritorio en la próxima tecnología imprescindible para el hogar inteligente", afirmó Coco Lee, directora de marca de Elegoo. "La impresión 3D ya no es solo para profesionales; ahora es accesible, fiable y útil para cualquier usuario, que puede personalizar su vida según sus propias necesidades".

La presentación de la empresa también demostró el notable avance que ha experimentado la impresión 3D en la última década, pasando de ser un sistema especializado y de alto coste a una solución intuitiva con un amplio catálogo de modelos imprimibles. Elegoo destacó que esta evolución impulsa una nueva economía del diseño basada en la descentralización, la sostenibilidad y la creatividad del consumidor.

"El efecto mariposa' de Elegoo sigue expandiéndose por toda Europa", añadió Lee. "Nuestra misión es facilitar el acceso a la impresión 3D y convertir nuestras impresoras en un elemento indispensable en los hogares. Queremos que cada vez más personas puedan experimentar con nuestros productos y descubran el enorme potencial de la impresión 3D tanto en el ámbito profesional como en el personal".

Acerca de Elegoo

Fundada en 2015, Elegoo es una marca en rápido crecimiento en el sector global de la fabricación inteligente, especializada en la investigación, desarrollo, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología innovadora para el consumidor. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2024, sus ingresos por ventas superaron los 220 millones de dólares, con más de 1000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y plantas de producción. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, Elegoo ofrece espacios de creación innovadores y personalizados para que los usuarios puedan disfrutar de experiencias únicas.

