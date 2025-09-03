eFilm Online ofrece acceso gratuito a películas, series y documentales con el carné de la biblioteca pública - eFilm Online

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de septiembre de 2025.-

En un momento en el que acceder al cine parece cada vez más condicionado por suscripciones y tarifas mensuales, aún existen fórmulas que apuestan por la cultura como un bien común. Una de ellas es tan sencilla como poderosa: combinar el acceso a bibliotecas públicas con la posibilidad de ver contenido audiovisual desde casa.

Así nace una alternativa poco conocida pero sorprendente: películas gratis con carné de biblioteca. Gracias a eFilm Online, miles de títulos en streaming están al alcance de cualquier persona, sin coste alguno, siempre que esté registrada en una biblioteca que ofrezca este servicio.

Se trata de una opción innovadora, legal y comprometida con el acceso universal a la cultura.

Una biblioteca audiovisual sin salir de casa

eFilm Online es una plataforma digital de préstamo audiovisual que funciona a través de las bibliotecas públicas de distintas comunidades autónomas de España. Permite visualizar cine, series, documentales y cortometrajes desde cualquier dispositivo conectado a internet, sin anuncios ni pagos adicionales. Para utilizarla, solo es necesario disponer del carné de una biblioteca pública que tenga activado el servicio, solicitar las credenciales y acceder a la plataforma.

El catálogo incluye miles de títulos clasificados por géneros, formatos y estilos, con opciones de visualización en versión original, subtitulada o doblada. Acción, comedia, documental, drama, infantil, ciencia ficción o thriller son solo algunos de los géneros disponibles en la plataforma. Este enfoque permite adaptar la experiencia tanto al entretenimiento como al aprendizaje.

Además, cada usuario tiene asignado un número de préstamos mensuales, según las condiciones que establece su biblioteca. Gracias a esta fórmula, el préstamo digital se convierte en una extensión natural del servicio bibliotecario, con una oferta audiovisual accesible y respetuosa con los derechos de autor.

Tecnología al servicio de la cultura pública

Desde 2019, eFilm ha reforzado su presencia multiplataforma. A través de su aplicación oficial, disponible en dispositivos móviles, tabletas y televisiones inteligentes, se facilita el acceso al contenido en cualquier momento y lugar. La compatibilidad con Android, iOS, Windows y macOS garantiza una experiencia fluida en entornos habituales de navegación.

Este modelo, respaldado por las bibliotecas públicas, no solo permite acceder a películas gratis con carné de biblioteca, sino que también impulsa una forma sostenible y cercana de disfrutar del cine. Al fomentar el registro de nuevos usuarios y promover el uso responsable de los recursos culturales, eFilm Online refuerza el vínculo entre ciudadanía y servicios públicos, integrando el consumo audiovisual en los hábitos digitales cotidianos.

Contacto

Emisor: eFilm Online

Contacto: eFilm Online

Email de contacto: info@efilm.online