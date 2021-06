EHA: El estudio ALPINE revela una seguridad y eficacia superiores de Zanubrutinib versus Ibrutinib

- European Hematology Association: El estudio ALPINE revela una seguridad y eficacia superiores de Zanubrutinib en comparación con Ibrutinib

LA HAYA, Países Bajos, 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- La inhibición de la señalización del receptor de células B a través de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) ha sido un gran avance para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica/linfoma de linfocitos pequeños (CLL/SLL). Zanubrutinib es un inhibidor de BTK de próxima generación que está diseñado para una inhibición potente y sostenida de BTK al tiempo que minimiza los efectos fuera del objetivo de inhibidores de primera generación como ibrutinib. La actividad y tolerabilidad de zanubrutinib se ha demostrado en pacientes con CLL/SLL en ensayos clínicos de fase inicial. El estudio ALPINE refuerza los hallazgos de estos ensayos fundamentales mediante una comparación directa de la seguridad y eficacia de zanubrutinib e ibrutinib en 415 pacientes con CLL/SLL recidivante/refractaria.

Nuestro análisis intermedio a los 12 meses después de la inscripción reveló que la tasa de respuesta general en los pacientes tratados con zanubrutinib fue significativamente mayor que en los tratados con ibrutinib (78,3% frente a 62,5%). De manera similar, la supervivencia general libre de progresión y las tasas de supervivencia general fueron más altas en el grupo de zanubrutinib y zanubrutinib superó a ibrutinib en varios resultados de seguridad, incluida la tasa de fibrilación/aleteo auricular, hemorragia grave, efectos secundarios que llevaron a la interrupción del tratamiento e infección de grado ≥3. Sin embargo, el tratamiento con zanubrutinib aumentó la tasa de neutropenia en comparación con ibrutinib (28,4% frente a 21,7%). En resumen, zanubrutinib mostró una inhibición más selectiva de BTK, lo que resultó en una mayor eficacia y seguridad en comparación con ibrutinib.

Los resultados de este estudio serán presentados por el profesor Peter Hillmen en el Simposio Presidencial el viernes 11 de junio.

Presentador: Profesor Peter Hillmen

Afiliación: St James's University Hospital, Leeds, Reino Unido

Abstracto: #LB1900 FIRST INTERIM ANALYSIS OF ALPINE STUDY: RESULTS OF A PHASE 3 RANDOMIZED STUDY OF ZANUBRUTINIB VS IBRUTINIB IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA

Acerca del Congreso anual de EHA: Cada mes de junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una de las principales ciudades europeas. Este año, debido a la persistente pandemia de COVID19, EHA organiza un Congreso virtual por segunda vez. El Congreso está dirigido a profesionales de la salud que trabajen o estén interesados en el campo de la hematología. Los temas del programa científico van desde la fisiología y el desarrollo de las células madre hasta la leucemia; linfoma diagnostico y tratamiento; las células rojas de la sangre; trastornos de los glóbulos blancos y las plaquetas; hemofilia y mieloma; trombosis y trastornos hemorrágicos; así como transfusión y trasplante de células madre.

Sitio web: www.ehaweb.org