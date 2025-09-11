Eightco Holdings Inc. anuncia cambio del símbolo bursátil de Nasdaq a ORBS, impulsando la revolución de la IA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Dan Ives, reconocido experto en tecnología e IA y analista de Wall Street, será presidente del Consejo de Administración.

En un mundo cada vez más agente, World ofrece una "Prueba de Humanidad" (PoH) crucial.

"Si logramos nuestra misión, World podría convertirse en la mayor red de personas reales en línea, cambiando fundamentalmente la forma en que interactuamos y realizamos transacciones en internet", afirmó Sam Altman.

La transacción fue liderada por MOZAYYX con una inversión estratégica de BitMine Immersion (BMNR) y la participación de World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush y otros

EASTON, Pa., 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco Holdings Inc." o la "compañía") anunció hoy el cambio de su símbolo bursátil en el Nasdaq a "ORBS". A partir de hoy, 11 de septiembre de 2025, las acciones ordinarias de la compañía cotizarán en el Nasdaq bajo el nuevo símbolo bursátil "ORBS". La compañía no está realizando ninguna otra acción corporativa que afecte los derechos de las acciones ordinarias en circulación, y los accionistas no deben tomar ninguna medida en relación con el cambio de símbolo bursátil. Esto se produce tras el cierre de su recientemente anunciada colocación privada de 270 millones de dólares para implementar la estrategia pionera de tesorería de Worldcoin.

La transacción fue liderada por MOZAYYX con la participación de un grupo de inversores institucionales de primer nivel, como World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush y otros. BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) realizó una inversión de 20 millones de dólares.

"Cambiar nuestro símbolo a ORBS marca un momento decisivo para Eightco y demuestra nuestro compromiso de liderar la revolución de la Prueba de Humanidad", declaró Dan Ives, el recién nombrado presidente del Consejo de Administración. "ORBS simboliza la base de la confianza y la autenticación en la era de la IA. Con la Prueba de Humanidad de conocimiento cero de World, las identidades de las personas se verifican sin almacenar datos personales en la cadena de bloques, lo que garantiza tanto la seguridad como la privacidad. Esto es más que un simple cambio de símbolo. Es una clara señal de hacia dónde se dirige el futuro, y ORBS está en el centro de todo".

La tecnología patentada de World, Orb, de escaneo de iris, está diseñada para afrontar los retos de seguridad e identidad del futuro, ofreciendo una vía hacia una identidad digital de confianza universal y sentando las bases para la próxima generación de confianza, verificación e intercambio económico en línea.

Los Orbs son la columna vertebral del hardware de Worldcoin, verificando a personas únicas, distribuyendo tokens de forma justa y creando un sistema de identidad digital fiable. World será la plataforma de verificación líder para consumidores de todo el mundo.

RF Lafferty & Co., Inc. actuó como Agente Colocador Exclusivo en relación con la colocación privada.

Cantor Fitzgerald & Co. actuó como asesor financiero del inversor principal, MOZAYYX.

Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero de BitMine Immersion Technologies (BMNR).

Winston & Strawn LLP actuó como asesor legal del inversor principal, MOZAYYX.

Graubard Miller actuó como asesor legal de la compañía.

Lucosky Brookman LLP actuó como asesor legal del agente colocador.

La oferta y venta de los valores mencionados se realizó mediante una colocación privada al amparo de una exención del requisito de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores"), de conformidad con la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores y/o el Reglamento D promulgado al amparo de la misma, y las leyes estatales de valores aplicables. En consecuencia, los valores ofrecidos en la colocación privada no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos, salvo que se cuente con una declaración de registro vigente o una exención aplicable del requisito de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales de valores aplicables. Simultáneamente a la ejecución de los contratos de compraventa de valores, la compañía y los inversores suscribieron un acuerdo de derechos de registro, en virtud del cual la compañía acordó presentar una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para registrar la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán o emitidas en relación con la oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado u otra jurisdicción.

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) presenta una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo. Con esta tesorería de activos digitales (DAT), Eightco impulsa la revolución de la IA, implementando una infraestructura tecnológica esencial para el futuro de la autenticación, la verificación y la Prueba de Humanidad (PoH). En un mundo cada vez más agente, Eightco aspira a lograr una base universal para la identidad digital.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado, salvo las que se refieran a hechos históricos, podrían considerarse prospectivas. Términos como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otros términos de significado y expresión similares, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de diversos factores, entre ellos, entre otros: la capacidad de Eightco para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de Eightco; la incapacidad de Eightco para obtener el capital suficiente para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios a sus productos; la futura legislación y normativa que afecte negativamente a los activos digitales; y los cambios en la postura pública y gubernamental sobre la actividad de minería de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como sobre otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K, presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información de este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de las revisiones de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

