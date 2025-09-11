Eightco Holdings Inc. finaliza una primera estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings Inc. finaliza una colocación privada de 270 millones de dólares como primera estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD)

Dan Ives, reconocido experto en tecnología e inteligencia artificial y analista de Wall Street, será el presidente del Consejo de Administración.

En un mundo cada vez más automatizado, World está ofreciendo una solución fundamental: la "Prueba de Humanidad" (PoH).

"Si logramos cumplir nuestra misión, World podría convertirse en la red más grande de personas reales en línea, lo que cambiaría radicalmente la forma en que interactuamos y realizamos transacciones en internet", afirmó Sam Altman.

La transacción estuvo liderada por MOZAYYX, con una inversión estratégica de BitMine Immersion (BMNR) y la participación de World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush y otros.

EASTON, Pensilvania, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: OCTO) ("Eightco Holdings Inc." o la "Compañía") anunció hoy el cierre de su reciente colocación privada por valor de 270 millones de dólares, destinada a implementar la innovadora estrategia de tesorería de Worldcoin.

La transacción estuvo liderada por MOZAYYX y contó con la participación de importantes inversores institucionales, entre los que se incluyen World Foundation, Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush, entre otros. BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) realizó una inversión de 20 millones de dólares.

"Desde que anunciamos la colocación privada, hemos observado un enorme interés en OCTO y Worldcoin", declaró Dan Ives, recién nombrado presidente del Consejo de Administración. "La verificación de identidad humana es el siguiente paso crucial en la revolución de la IA, y World está en una posición privilegiada para ofrecer la confianza, la verificación y la autenticación que el mundo necesita, a medida que la IA se integra cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida".

Los fondos obtenidos mediante la colocación privada serán utilizados por la empresa para adquirir y mantener Worldcoin (WLD) como activo de reserva de su tesorería, a la vez que se mantiene el enfoque en las operaciones principales del negocio. Si bien la tesorería también podrá mantener efectivo y Ethereum (ETH) como activos de reserva secundarios, el principal objetivo será Worldcoin.

La empresa también anunció que el símbolo de cotización en Nasdaq de sus acciones ordinarias pasará a ser "ORBS". A partir del jueves 11 de septiembre de 2025, las acciones de la empresa cotizarán en Nasdaq con el nuevo símbolo "ORBS". La empresa no está llevando a cabo ninguna otra acción corporativa que afecte los derechos de los accionistas, por lo que no se requiere ninguna acción por parte de los mismos con motivo de este cambio de símbolo.

World ha desarrollado una prueba de identidad humana basada en la tecnología de conocimiento cero (ZK), de forma que la información personal no se almacene en la blockchain. La tecnología patentada de escaneo de iris, Orb, desarrollada por World, está diseñada para abordar los retos de seguridad e identidad del futuro, ofreciendo una solución para una identidad digital universalmente confiable y sentando las bases para la próxima generación de confianza, verificación y transacciones económicas en línea.

Orbs constituyen el pilar del hardware de Worldcoin, permitiendo la verificación de la identidad de las personas de forma única, la distribución equitativa de tokens y la creación de un sistema de identidad digital confiable. World se convertirá en la plataforma de verificación líder para los consumidores de todo el mundo.

RF Lafferty & Co., Inc. actuó como agente exclusivo de colocación en relación con la emisión privada de acciones.

Cantor Fitzgerald & Co. actuó como asesor financiero del inversor principal, MOZAYYX.

Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero de BitMine Immersion Technologies (BMNR).

Winston & Strawn LLP actuó como asesor legal del inversor principal, MOZAYYX.

Graubard Miller actuó como asesor legal de la compañía.

Lucosky Brookman LLP actuó como asesor legal del agente colocador.

La oferta y venta de los valores mencionados se realizaron mediante una colocación privada, en virtud de la exención de la obligación de registro prevista en la Ley de Valores de 1933, según enmiendas (la "Ley de Valores"), conforme al artículo 4(a)(2) de dicha ley y/o al Reglamento D que la desarrolla, así como a la legislación estatal de valores aplicable. Por lo tanto, dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, salvo mediante un registro de oferta pública efectivo o una exención aplicable de la obligación de registro según la Ley de Valores y la legislación estatal de valores pertinente. Paralelamente a la firma de los acuerdos de compra de valores, la Compañía y los inversores suscribieron un acuerdo de derechos de registro, en virtud del cual la Compañía se compromete a presentar ante la Comisión de Valores ("SEC") un registro de oferta pública para la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán en el marco de esta oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización conforme a la legislación de valores de dicho estado o jurisdicción.

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: OCTO) está comprometida con el crecimiento de sus filiales, Forever 8, una plataforma de gestión y financiación de inventario para vendedores de comercio electrónico, y Ferguson Containers, Inc., un proveedor de soluciones integrales de fabricación y logística para necesidades de productos y embalajes. Para ello, implementa una gestión estratégica y realiza inversiones. Además, la empresa busca activamente nuevas oportunidades para ampliar su cartera de soluciones tecnológicas enfocadas al ecosistema del comercio electrónico mediante adquisiciones estratégicas. Mediante la combinación de estrategias innovadoras y una ejecución eficaz, Eightco aspira a generar un valor y un crecimiento significativos para sus empresas y accionistas.

Para obtener más información, síganos en X: https://x.com/eightcoholdings https://x.com/iamhuman_orbs

Para ver imágenes del Orb con el nuevo presidente, visite aquí .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo definido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado, excepto las que se refieren a hechos históricos, podrían considerarse declaraciones prospectivas. Palabras como "planear", "esperar", "será", "anticipar", "continuar", "expandir", "avanzar", "desarrollar", "creer", "objetivo", "podría", "mantener", "proyectar", "perspectiva", "pretender", "estimar", "debería" y otras palabras o expresiones similares, sirven para identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la administración, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no garantizan resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva debido a diversos factores, incluyendo, entre otros: la capacidad de Eightco para cumplir con los requisitos de cotización de Nasdaq; costes, cargos o gastos imprevistos que reduzcan los recursos de Eightco; la incapacidad de Eightco para obtener capital suficiente para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios a sus productos; la legislación y normativa futura que afecte negativamente a los activos digitales; y los cambios en la opinión pública y las políticas gubernamentales sobre la minería de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Para una discusión de otros riesgos e incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Valores de EE.UU. ("SEC"), incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K, presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no tiene obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente las revisiones de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, salvo que lo exija la ley.

