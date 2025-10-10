Eightco Holdings Inc. ($ORBS) amplía su visión estratégica al ámbito empresarial

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa anuncia una nueva iniciativa para llevar la autenticación a las empresas, resolviendo la confianza y la verificación a gran escala

Eightco servirá como la capa global de autenticación y confianza en la que confían las empresas

La empresa cuenta con el apoyo de un selecto grupo de inversores estratégicos e institucionales, entre los que se incluyen: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard y muchos más

EASTON, Pa., 10 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha anunciado hoy el lanzamiento de un nuevo programa piloto centrado en el avance de la autenticación mediante IA para las empresas. La iniciativa identificará y desarrollará enfoques innovadores para abordar los nuevos retos en materia de identidad y verificación a medida que las empresas amplían el uso de la IA.

A través de inversiones y asociaciones estratégicas, además de una tesorería Worldcoin única en su género, Eightco está impulsando el desarrollo de un marco universal para la identidad y la autenticación digitales.

Con billones de dólares invertidos en IA, la falta de una autenticación escalable y a prueba de humanos se ha convertido en un reto empresarial crítico, afirmó Dan Ives, presidente de Eightco Holdings Inc. ($ORBS). Durante el último mes, hemos recibido comentarios de muchos proveedores de tecnología empresarial que buscan soluciones de identidad seguras y verificables a medida que amplían las cargas de trabajo y las aplicaciones de IA. Nuestro nuevo programa ayudará a las empresas a analizar las capacidades de inicio de sesión única y las vías de verificación en este panorama digital en expansión. Estamos encantados de colaborar con socios tecnológicos que abordan estos retos, ya que la autenticación y la confianza son la base de la visión estratégica a largo plazo de Eightco.

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) apoya y desarrolla tecnología que es fundamental para el futuro de la autenticación, la verificación y la prueba de humanidad (PoH) a través de sus inversiones estratégicas y asociaciones, incluida una estrategia de tesorería Worldcoin única en su género. En un mundo cada vez más ágil, Eightco tiene como objetivo lograr una base universal para la identidad digital.

Si desea conocer más detalles síganos en X: https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, pueden considerarse prospectivas. Palabras como planea, espera, hará, anticipa, continuará, expandirá, avanzará, desarrollará, cree, orientación, objetivo, puede, permanecer, proyectar, perspectiva, pretender, estimar, podría, debería y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la dirección, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, sin limitación: la capacidad de Eightco para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de Eightco; la incapacidad de Eightco para obtener el capital adecuado para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios para sus productos; la futura legislación y normativa que afecte negativamente a los activos digitales; y los cambios en las posiciones públicas y gubernamentales sobre la actividad de minería de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la SEC), incluido su informe anual en el formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o acontecimientos futuros, salvo que lo exija la ley.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/eightco-holdings-inc-orbs-amplia-su-vision-estrategica-al-ambito-empresarial-302580961.html