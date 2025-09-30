(Información remitida por la empresa firmante)

-Eightco Holdings Inc. (ORBS) anuncia 16,9 millones de personas verificadas en todo el mundo, sumando 1,9 millones más desde el lanzamiento de Worldcoin Treasury hace solo 3 semanas

Presenta la iniciativa 'Power of 8': 800 millones de tokens Worldcoin (WLD) y 8 mil millones de personas verificadas

Dan Ives, reconocido experto en tecnología e IA y analista de Wall Street, preside la junta directiva.

World es el inicio de sesión único para la era de la IA.

"Si logramos nuestra misión, World podría convertirse en la red de personas reales en línea más grande, cambiando fundamentalmente la forma en que interactuamos y realizamos transacciones en internet", afirmó Sam Altman.

Entre los inversores se encuentran MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard y otros.

EASTON, Pa., 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) presentó hpy su iniciativa 'Power of 8', que busca recaudar 800 millones de Worldcoin (WLD) y 8 mil millones de personas verificadas. Desde el lanzamiento de su estrategia de tesorería de Worldcoin el 8 de septiembre, World ha sumado más de 1,9 millones de personas verificadas, lo que eleva el total a 16,9 millones, con el objetivo de alcanzar los 100 millones en los próximos 12 meses.

"World es el inicio de sesión único para la era de la IA, lo que permite confiar y realizar transacciones anónimas en línea por primera vez", afirmó Dan Ives, recién nombrado presidente de Eightco Holdings Inc. (ORBS). "En la cadena de valor de la IA, las LLM están valoradas en 3 billones de dólares, los hiperescaladores en 3 billones, la ciberseguridad en 1-2 billones, y la más importante de estas, la "Prueba de Humanidad" o ciberseguridad humana, alcanza los 10.000 millones de dólares. Con el tiempo, la verificación de la "Prueba de Humanidad" debería igualar fácilmente el valor de una sola LLM, o alcanzar un valor de entre 200.000 y 300.000 millones de dólares, lo que implica un valor de Worldcoin de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares por moneda WLD".

Ives continuó: "Creemos en el 'Power of 8': que ORBS alcance los 800 millones de tokens WLD y verifique a 8 000 millones de personas. El impulso de las últimas semanas es solo el principio".

La cuestión de la confianza en la era de los agentes y la urgente demanda de sistemas de verificación digital son más importantes que nunca, como lo expresó recientemente el presidente Trump en su discurso ante las Naciones Unidas, donde anunció que "se reunirá con los principales líderes mundiales para ser pionero en un sistema de verificación de IA en el que todos puedan confiar."

"También hablamos extensamente sobre la necesidad de incluir algún tipo de red financiera. Teníamos claro que la autenticación y la prueba de humanidad eran un componente importante", declaró Sam Altman, cofundador de World y OpenAI, sobre la creación de World. "Pero también estaba claro que uno de los problemas más importantes, una de las razones por las que se necesitaba esto, era que las personas pudieran intercambiar valor, que las personas y la IA intercambiaran valor, y que algún día la IA lo hiciera".

La tecnología blockchain permite la solución más segura para asegurar las verificaciones humanas en la era digital, como lo reiteran los líderes de la industria: "El dinero nativo de Internet es la criptomoneda. Es un instrumento al portador", afirmó Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz. "Por lo tanto, la criptomoneda es como la red económica de la IA".

Eightco Holdings Inc. (ORBS) se compromete a establecer una base universal para la identidad digital. La tecnología Orb de verificación, propiedad de World, está diseñada para afrontar los retos de seguridad e identidad del futuro, ofreciendo una vía hacia una identidad digital de confianza universal y la base para la próxima generación de confianza, verificación e intercambio económico en línea. Los Orbs son la columna vertebral del hardware de Worldcoin, verificando a personas únicas, distribuyendo tokens de forma justa y creando un sistema de identidad digital confiable. World será la plataforma de verificación líder para consumidores de todo el mundo.

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) presenta una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo. Con esta tesorería de activos digitales (DAT), Eightco impulsa la revolución de la IA, implementando una infraestructura tecnológica esencial para el futuro de la autenticación, la verificación y la Prueba de Humanidad (PoH). En un mundo cada vez más agente, Eightco aspira a lograr una base universal para la identidad digital.

