Eightco Holdings Inc. ($ORBS) lanza la serie de videos "Mensaje del presidente"

- Eightco Holdings Inc. ($ORBS), la Tesorería de Activos Digitales, lanza la serie de videos "Mensaje del presidente"

Refuerza la iniciativa "Poder de Ocho", con el objetivo de alcanzar los 800 millones de tokens Worldcoin (WLD) y verificar a 8.000 millones de personas

Actualmente, más de 17 millones de personas verificadas en World han verificado su identidad, con el objetivo de verificar a 100 millones en los próximos doce meses

World es el sistema de inicio de sesión único y verificación de prueba de identidad humana para la era de la IA

La compañía cuenta con el apoyo de un selecto grupo de inversores estratégicos e institucionales, entre ellos: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard y otros

EASTON, Pa., 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) anunció hoy el lanzamiento de su serie de videos y presentación corporativa "Mensaje del presidente". Se espera que este mensaje del presidente se publique mensualmente. La compañía cerró su financiación PIPE (inversión privada en capital público) de 270 millones de dólares el 9 de septiembre. Recientemente se anunció que la red World ha superado los 17 millones de personas verificadas.

"Hemos observado un enorme interés y entusiasmo en torno a Worldcoin y nuestra tesorería desde el lanzamiento de ORBS", declaró Dan Ives, presidente de Eightco Holdings Inc. ($ORBS). "El 'Mensaje del presidente' comparte mi perspectiva sobre por qué WLD está liderando el camino hacia un futuro impulsado por la IA. Prevemos una creación de valor sustancial en el futuro, con el objetivo de adquirir 800 millones de tokens WLD y un valor proyectado de 10 dólares por token, lo que representa una valoración potencial de 8.000 millones de dólares para ORBS".

Como parte de su misión de dar a conocer $ORBS y Worldcoin a nivel mundial, el presidente Ives se embarcará en la Gira Mundial de ORBS, visitando varias de las ciudades donde se encuentran las tiendas World, incluyendo:

7 de octubre: San Francisco

Del 18 al 21 de octubre: Bangkok

Del 22 al 23 de octubre: Kuala Lumpur

Del 24 al 25 de octubre: Singapur

Del 27 al 28 de octubre: Seúl

Del 29 al 30 de octubre: Tokio

Del 8 al 10 de diciembre: Londres

"A medida que el contenido generado por IA sigue en auge, la necesidad de una prueba de identidad humana seguirá creciendo. Creemos que World ID se convertirá en el inicio de sesión único universal del futuro, integrándose en gobiernos, empresas, fintech, citas, juegos y más", añadió Ives.

Tanto el "Mensaje del presidente" como la presentación corporativa están disponibles en el sitio web: www.8co.holdings/chairmans-message

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ofrece una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo. Con esta tesorería de activos digitales (DAT), Eightco impulsa la revolución de la IA, implementando una capa de infraestructura tecnológica esencial para el futuro de la autenticación, la verificación y la Prueba de Humanidad (PoH). World es el inicio de sesión único y la verificación de Prueba de Humanidad para la era de la IA. En un mundo cada vez más agente, Eightco aspira a lograr una base universal para la identidad digital.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado, salvo las que se refieran a hechos históricos, podrían considerarse prospectivas. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otros términos de significado y expresión similares, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no constituyen garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva debido a diversos factores, entre ellos, sin limitación: La capacidad de Eightco para cumplir con los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de Eightco; la incapacidad de Eightco para recaudar el capital suficiente para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios a sus productos; la legislación y normativa futuras que afecten negativamente a los activos digitales; y los cambios en la postura pública y gubernamental sobre la actividad de minería de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, así como de otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte las presentaciones de Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de ninguna revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.

