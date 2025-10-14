Eightco Holdings Inc. ($ORBS) realiza una inversión estratégica en Mythical Games (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings Inc. ($ORBS) realiza una inversión estratégica en Mythical Games para acelerar la verificación humana y la identidad digital en los videojuegos

Se une a la ronda estratégica junto con ARK Invest y World, de Cathie Wood

Demostrando que los jugadores compiten contra humanos verificados en todos los universos de los videojuegos

La inversión representa la posición de Eightco como capa de autenticación y confianza para el mundo post-AGI

La empresa cuenta con el apoyo de un selecto grupo de inversores estratégicos e institucionales, entre los que se incluyen: BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard y muchos más

EASTON, Pa., 14 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") ha anunciado hoy una inversión estratégica en la financiación de la serie D de Mythical Games ("Mythical" o "Mythical Games"), participando en una inversión junto con ARK Invest, de Cathie Wood, y World Foundation. Se espera que la transacción se cierre la semana del 20 de octubre. Eightco ($ORBS) es la capa de autenticación y confianza para el mundo post-AGI, que trabaja en coordinación con el ecosistema Worldcoin. Esta inversión estratégica refuerza el papel central de Eightco ($ORBS) en la configuración del futuro de la identidad y la verificación digitales. También se alinea con la hoja de ruta corporativa actual de Eightco de asignar hasta el 1 % de sus activos de tesorería a inversiones de tipo venture que promuevan tecnologías de autenticación innovadoras.

"Esta inversión supone otro paso clave en nuestra misión de convertirnos en la capa de autenticación de la economía post-AGI", afirmó Dan Ives, presidente de Eightco ($ORBS). "La visión de Eightco se extiende a frentes críticos, como la autenticación empresarial y de juegos. Al asociarnos con líderes visionarios como John Linden y Mythical Games, estamos tendiendo un puente entre la identidad digital y el entretenimiento, creando un marco de confianza que se expande a nivel mundial. Las capacidades de Proof of Human y de inicio de sesión único de Worldchain la convierten en la base ideal para la próxima era de integración de los juegos y la IA".

Dirigida por el antiguo director del estudio Call of Duty, John Linden, Mythical Games es pionera en juegos Web3 y propiedad digital, con una cartera cada vez mayor de franquicias líderes, entre las que se incluyen NFL Rivals, Pudgy Party de Pudgy Penguins y FIFA Rivals. La empresa tiene previsto ampliar su producto de mercado para integrarlo con Worldchain, una cadena de bloques compatible con ERC-20 creada para la verificación Proof of Human (PoH) y el inicio de sesión único, lo que supone un importante paso adelante en la infraestructura de juegos segura y verificable.

La expansión de Mythical Games con Worldchain y World ID permitirá una interoperabilidad fluida entre activos de juego, monederos e identidad, brindando a los jugadores la propiedad verificada de activos digitales, a la vez que reduce el fraude y mejora la integración de usuarios. Juntos, Eightco, Mythical Games y World son pioneros en el futuro de la identidad impulsada por IA y las economías digitales. Esta alineación estratégica garantiza que el ecosistema de juegos de Mythical se basará en la misma infraestructura de confianza e identidad que Eightco está construyendo para la economía de IA en general.

Mythical ya cuenta con tres juegos en vivo con más de un millón de instalaciones cada uno: Pudgy Party (en colaboración con Pudgy Penguins), NFL Rivals (en colaboración con la NFL y la NFLPA) y FIFA Rivals (en colaboración con la FIFA y la FIFPRO). Estos juegos suman más de 10 millones de instalaciones en conjunto y han aparecido en numerosas ocasiones tanto en la App Store de Apple como en Google Play. Mythical Marketplace cuenta con más de 9,6 millones de monederos financiados y gestiona más de 400 millones de dólares al año en ventas de NFT.

"Mythical se está integrando con Worldchain para llevar la identidad y la confianza a la nueva era de los videojuegos", indicó John Linden, consejero delegado de Mythical Games. "Nuestra visión es que cada jugador, ya sea de FIFA Rivals, Pudgy Party o NFL Rivals, forme parte de una economía global verificada donde la propiedad digital y el juego limpio estén garantizados. Al asociarnos con Worldcoin, podemos conectar a miles de millones de jugadores a través de cuentas seguras y verificadas por humanos que funcionan a la perfección en juegos, mercados y recompensas. Se trata de escalar la identidad del mundo real y la utilidad en cadena, convirtiendo los videojuegos en la economía digital más grande e inclusiva del planeta".

"Los 9,6 millones de monederos de Mythical representan una base instalada de usuarios que puede aprovechar los más de 17 millones de usuarios verificados de World ID", añadió Ives. "Esperamos que esta colaboración y futuros acuerdos impulsen cambios positivos en la base de clientes verificados de World".

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está construyendo la capa de autenticación y confianza para el mundo post-AGI. Su misión se centra en pilares estratégicos como la autenticación de consumidores, la autenticación empresarial y la autenticación de juegos. Mediante sus estrategias pioneras en activos digitales, incluyendo la tesorería Worldcoin, pionera en su tipo, y alianzas con innovadores tecnológicos líderes, Eightco está sentando las bases universales para la identidad digital y la verificación de Prueba de Humano (PoH).

Si desea conocer más detalles síganos en X:https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

ACERCA DE MYTHICAL GAMESReconocida por Fast Company como World Changing Ideas 2021 y Forbes como Mejor Empleador de Startups (2024), Mythical Games es una compañía de videojuegos de última generación que crea juegos de primera clase y permite a los jugadores controlar sus activos dentro del juego mediante la tecnología blockchain. El equipo ha contribuido al desarrollo de importantes franquicias, como Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare y Skylanders. Millones de consumidores en todo el mundo ya juegan a los juegos de Mythical, Blankos Block Party, NFL Rivals, Pudgy Party y FIFA Rivals, que crean una nueva economía para los jugadores, permitiéndoles interactuar con los juegos de una forma innovadora, además de comerciar y realizar transacciones directas y seguras con otros jugadores de todo el mundo.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado, salvo las que se refieran a hechos históricos, podrían considerarse prospectivas. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otros términos de significado y expresión similares, tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, que están sujetas a riesgos e incertidumbres, y no constituyen garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva debido a diversos factores, entre ellos, sin limitación: La capacidad de Eightco para cumplir con los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de Eightco; la incapacidad de Eightco para recaudar el capital suficiente para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios a sus productos; la legislación y normativa futuras que afecten negativamente a los activos digitales; y los cambios en la postura pública y gubernamental sobre la actividad de minería de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no debe confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, así como de otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte las presentaciones de Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de ninguna revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto según lo exija la ley.

