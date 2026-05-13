Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que su cartera total asciende a unos 340 millones de dólares (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que su cartera total asciende a aproximadamente 340 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a 12 de mayo de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 11.068 ETH, 283 millones de tokens WLD y 129 millones de dólares en efectivo y equivalentes

World ofrece una solución al problema de la "doble identidad humana" en un mundo plagado de deepfakes y agentes virtuales

Nuevos datos independientes muestran que la próxima red social de OpenAI se ubicará en una categoría que ya cuenta con un 15-43 % de elementos no humanos, lo que refuerza la demanda de la red Proof of Human de Worldcoin

Nuevos datos muestran que la actividad generada por bots, IA y actividades no auténticas ahora oscila entre el 15 y el 75 % de la actividad en ocho dominios clave de Internet, incluyendo el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket, el 53 % del tráfico web y el 47 % del correo electrónico, lo que confirma que Internet tiene un problema humano

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries

EASTON, Pa., 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su creciente posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A 12 de mayo de 2026 a 6:00 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión de 18 millones de dólares financiados en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 129 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 340 millones de dólares.

Principales conclusiones sobre los activos de tesorería de ORBS durante la última semana

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de la semana pasada son:

OpenAI presentó el 7 de mayo la función "Contacto de confianza en ChatGPT". Esta es una función de seguridad opcional en ChatGPT que permite a los usuarios (adultos) nombrar a "una persona de su confianza, como un amigo, familiar o cuidador, a quien se le notificará si nuestros sistemas automatizados y revisores capacitados detectan que la persona registrada ha hablado de hacerse daño a sí misma de una manera que indique un grave riesgo para su seguridad". Esta es una función de seguridad innovadora que refleja la prioridad que OpenAI da a la seguridad de los usuarios humanos.

Los mercados de predicción ahora muestran una probabilidad del 64 % de que OpenAI lance una red social en 2026, según datos de polymarket.com ( enlace ). Esta probabilidad ha aumentado desde el 25 % a principios de año y se ha situado en estos niveles durante la última semana.

( ). Esta probabilidad ha aumentado desde el 25 % a principios de año y se ha situado en estos niveles durante la última semana. El 28 de enero de 2026, diversos medios informaron ( enlace ) que OpenAI está explorando la creación de una red social biométrica que permita a los usuarios distinguir el contenido creado por humanos del creado por bots. Aún se desconoce el tipo de red, pero se informa que apunta a un mercado similar al X.com , Instagram y TikTok.

) que OpenAI está explorando la creación de una red social biométrica que permita a los usuarios distinguir el contenido creado por humanos del creado por bots. Aún se desconoce el tipo de red, pero se informa que apunta a un mercado similar al , Instagram y TikTok. Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora el siguiente porcentaje del volumen en diversas plataformas:

75 % del volumen de negociación de Polymarket



53 % del tráfico web



47 % de los correos electrónicos enviados



44 % de la ejecución de operaciones de compra de acciones en EE.UU.



35 % de la creación de nuevos sitios web



30 % de las reseñas de productos en línea

"La IA y la infraestructura que respalda su desarrollo siguen siendo, sin duda, el principal motor del crecimiento económico mundial durante los próximos años. Y las empresas con exposición directa a esta tendencia son las mejor posicionadas para beneficiarse de esta megatendencia que se extenderá durante la próxima década", declaró Thomas "Tom" Lee, miembro del Consejo de Administración de Eightco.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación de personas verificadas. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores. Tiene presencia en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (26 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (23 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 26 % de sus activos propios, una de las concentraciones más altas declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial ( Sensor Tower ) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, convirtiéndose en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia ( UBS via Reuters ).

Identidad Digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,39 % del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 23 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una Identificación Mundial que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5 % de los activos de tesorería.

Beast Industries opera una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un único símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,39 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red de Prueba de Humanidad de World.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la Compañía respecto a que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; expectativas respecto al desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial con agentes; expectativas respecto a la exploración por parte de OpenAI de una red social biométrica y datos de mercado predictivos sobre la probabilidad de que OpenAI lance una red social en 2026; expectativas respecto a la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; creencias de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; declaraciones sobre los porcentajes de actividad no humana y de bots en plataformas de Internet, incluyendo Polymarket, tráfico web, correo electrónico, ejecución de acciones y reseñas de productos en línea; expectativas de que la IA y la infraestructura de IA serán un motor clave del crecimiento económico mundial; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World en sectores como la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes; la estrategia de tesorería de la Compañía y los beneficios previstos de sus posiciones indirectas en OpenAI (a través de vehículos de propósito especial) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la Compañía de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo; y declaraciones relativas a los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la Compañía. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde la compañía no es un accionista controlador, incluyendo OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía, incluyendo su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen su despliegue; incapacidad para obtener el capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de Humanidad y la red de World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o lanzamiento de cualquier red social; riesgos de que los datos del mercado de predicción no sean precisos o indicativos de los resultados reales; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad en internet no humana sean inexactos o estén sujetos a cambios; y posturas cambiantes del público y los gobiernos sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí incluidas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

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