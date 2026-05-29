Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que su cartera total asciende a unos 374 millones de dólares (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que su cartera total asciende a aproximadamente 374 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 11.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a 27 de mayo de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 11.068 ETH, 283 millones de tokens WLD y 144 millones de dólares en efectivo y equivalentes, haciendo un total aproximado de 374 millones de dólares.

World ofrece una solución al problema de la "doble identidad humana" en un mundo plagado de deepfakes.

Nuevos datos independientes muestran que la próxima red social de OpenAI se ubicará en una categoría que ya cuenta con un 15-43 % de elementos no humanos, lo que refuerza la demanda de la red de Prueba de Humanidad de Worldcoin.

Nuevos datos muestran que la actividad generada por bots, IA y actividades no auténticas ahora oscila entre el 15 y el 75 % de la actividad en ocho dominios clave de Internet, incluyendo el 75 % del volumen de operaciones de Polymarket, el 53 % del tráfico web y el 47 % del correo electrónico, lo que confirma que Internet tiene un problema humano.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 29 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su posición líder en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A 27 de mayo de 2026 a 4:00 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión de 18 millones de dólares financiados en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,35 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) y aproximadamente 144 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 374 millones de dólares.

Principales conclusiones sobre los activos de tesorería de ORBS durante la última semana

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y el sistema financiero digital. Entre las tenencias, los aspectos más destacados de las últimas Semanas son:

El 20 de mayo, OpenAI anunció que uno de sus modelos internos de razonamiento de propósito general refutó de forma autónoma una conjetura central en geometría discreta planteada por Paul Erdős en 1946. Resolver un problema matemático de 80 años de antigüedad ya es impresionante, pero lo que sorprendió a los investigadores matemáticos fue el método de demostración. El modelo de OpenAI lo resolvió utilizando la teoría algebraica de números en lugar de recurrir a vectores de demostración conocidos ( buildfastwithai ).

El 24 de mayo se llevó a cabo la grabación en vivo de la tercera temporada de Beast Games World Champions ( WITN TV ) en el estadio Dowdy-Ficklen en Greenville, Carolina del Norte. Jimmy Donaldson creció en el área de Greenville, por lo que este evento representa una especie de regreso a casa. Beast Games es la serie sin guion más vista de Amazon Prime Video ( IMDB ).

El 15 de mayo, OpenAI lanzó ChatGPT Personal Finance para usuarios Pro en EE.UU., que OpenAI describe como una herramienta que permite a los usuarios vincular de forma segura cuentas bancarias, de corretaje y de crédito en más de 12.000 instituciones, y que fortalece aún más la relación de OpenAI con sus usuarios ( OpenAI ).

El 12 de mayo, Beast Industries, liderada por Jimmy Donaldson (también conocido como MrBeast), realizó su primera presentación pública ante anunciantes. Beast presentó un mercado bidireccional para creadores e introdujo Vyro, su propia plataforma de distribución de contenido para creadores. La dirección proyectó unos ingresos para todo el año 2026 de 1.600 millones de dólares, frente a los 899 millones de dólares de 2025 ( Digiday ; TIME 100 Most Influential Companies 2026 ). "Ya no somos solo un canal de YouTube. Estamos construyendo una plataforma multimedia de última generación en la era de la IA, utilizando tecnología, datos y propiedad intelectual global para unir a marcas y fans a una escala sin precedentes", dijo Jeff Housenbold, consejero delegado de Beast Industries, durante la presentación

El 20 de mayo, varios medios informaron que OpenAI supuestamente se está preparando para salir a bolsa en las próximas semanas ( WSJ ). La salida a bolsa de OpenAI se consideraría una de las más esperadas de 2026.

"La capacidad del modelo de OpenAI para resolver un problema matemático de 80 años sin ninguna guía humana demuestra una capacidad de razonamiento excepcional", dijo Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco. "Creemos que esto refuerza nuestra tesis de inversión para que OpenAI represente alrededor del 24% del balance de ORBS".

Los datos recopilados por Fundstrat muestran que los "no humanos" representan ahora el siguiente porcentaje del volumen en diversas plataformas:

75 % del volumen de negociación de Polymarket



53 % del tráfico web



47 % de los correos electrónicos enviados



44 % de la ejecución de operaciones de compra de acciones en EE.UU.



35 % de la creación de nuevos sitios web



30 % de las reseñas de productos en línea

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores. Tiene presencia en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (24 % de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (26 %) y Beast Industries (5 %).

Inteligencia Artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con participación accionaria en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 24 % de sus activos propios, una de las concentraciones más altas declaradas entre todos los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 a nivel mundial (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, convirtiéndose en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia(UBS via Reuters).

Identidad Digital — Token WLD

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,3 % del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 26 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una Identificación Mundial que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciadopor World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, aproximadamente el 5 % de los activos de tesorería.

Beast Industries opera una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, con MrBeast como la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, proporcionando a los inversores exposición indirecta, a través de un único símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Prueba de Humanidad, y la economía de los creadores mediante su participación accionaria enBeast Industriesde MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Si desea más información:X: @iamhuman_orbsSitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,30 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es la Prueba de Humanidad?

La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red de Prueba de Humanidad de World.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio director y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; expectativas con respecto al desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial con agentes; informes de los medios de comunicación sobre la supuesta preparación de OpenAI para presentar un IPO y las expectativas de que el IPO de OpenAI sería una de las más esperadas de 2026; la dirección de Beast Industries prevé unos ingresos de 1.600 millones de dólares para todo el año 2026; declaraciones acerca de que Beast Games es la serie sin guion más vista de Amazon Prime Video; expectativas con respecto a la adopción del protocolo World ID en aplicaciones empresariales y de consumo; creencias de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes, y declaraciones sobre la necesidad de implementar la prueba de humanidad en más áreas de la sociedad y la economía; declaraciones sobre los porcentajes de actividad no humana y de bots en plataformas de Internet, incluyendo Polymarket, tráfico web, correo electrónico, ejecución de acciones, creación de sitios web y reseñas de productos en línea; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos direccionables de World en industrias que abarcan la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA con agentes; la estrategia de tesorería de la Compañía y los beneficios previstos de sus posiciones indirectas en OpenAI (a través de vehículos de propósito especial) y sus posiciones en WLD y Beast Industries; la convicción de la Compañía de que su cartera de tesorería contiene componentes críticos para el futuro de la IA y el sistema financiero digital; declaraciones sobre la importancia de la distribución y la confianza de la audiencia a medida que la IA mercantiliza la producción de contenido; declaraciones relativas a la refutación autónoma por parte del modelo de OpenAI de una conjetura central en geometría discreta y a las capacidades de razonamiento de los modelos de OpenAI; declaraciones relativas al lanzamiento y las capacidades de ChatGPT Personal Financey declaraciones del miembro del Consejo de Administración de la Compañía con respecto a la solidez de la tesis de inversión de la Compañía para OpenAI. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería", y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde la compañía no es un accionista controlador, incluyendo OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía, incluyendo su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenida a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen su despliegue; incapacidad para obtener el capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar significativamente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología de Prueba de Humanidad y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de ingresos o proyecciones de crecimiento; riesgos de que los datos de terceros sobre la actividad en internet no humana sean inexactos o estén sujetos a cambios; y las cambiantes posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí incluidas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos de la SEC disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

EMISOR Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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