Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta activos totales por 336 millones de dólares (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta activos totales por 336 millones de dólares, que incluyen 90 millones de dólares en OpenAI, 25 millones de dólares en MrBeast, más de 1.,000 monedas ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a 20 de abril de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI, 25 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 11.068 ETH, 283 millones de WLD y 118 millones de dólares en efectivo y equivalentes.

World resuelve el problema de la 'doble identidad humana' en un mundo plagado de deepfakes y agentes artificiales.

World y Tools For Humanity (TFH) presentan nuevas funciones en el evento World Lift Off, ampliando la 'Prueba de Humanidad' para incluir autenticación facial, reconocimiento facial profundo, credenciales y Concert Kit.

World anuncia nuevas implementaciones de estas funciones con Zoom, DocuSign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta y Vercel.

World también presenta AgentKit, un kit de herramientas para desarrolladores diseñado para proporcionar pruebas criptográficas de que un agente de IA es operado por un ser humano verificado y único.

Eightco ofrece acceso al mercado público a las empresas privadas más innovadoras, incluidas OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o "la Compañía") ha publicado hoy una actualización sobre el total de sus activos, destacando su creciente presencia en el ámbito de los activos digitales y las inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A 20 de abril de 2026 a las 17:00 h. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,27 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (monedas ETH) y 118 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 336 millones de dólares.

El evento World Lift Off tuvo lugar el 17 de abril y se presentaron numerosos productos y nuevas funciones. Entre los principales anuncios nuevos se encuentran:

Actualizaciones del protocolo World ID

Nuevos socios: Zoom, DocuSign, Tinder, Browserbase, Exa, Okta y Vercel

Nuevas funciones que se suman a la prueba de identidad humana, la autenticación facial, el reconocimiento facial profundo y las credenciales, y Concert Kit

Estas funciones llevan la prueba de identidad humana a más plataformas donde las personas se conectan, trabajan y se divierten

Casos de uso ampliados: desde la protección contra deepfakes hasta la gobernanza resistente a bots

La necesidad y el uso de World y Proof of Human están aumentando rápidamente en 2026. "Más del 50 % de todo el contenido de internet se genera actualmente mediante IA", afirmó Sam Altman, consejero delegado de OpenAI y cofundador de Tools for Humanity, durante la conferencia magistral World Lift Off el 17 de abril de 2026.

"Prevenir la 'doble persona' es, sin duda, el problema más importante al que se enfrenta la economía digital hoy en día", declaró Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine, director de investigación de Fundstrat y miembro del consejo de administración de Eightco. "Al poder verificar la autenticidad de nuestras interacciones, el mundo puede aprovechar de forma positiva tecnologías cada vez más potentes, manteniendo la confianza".

"También podemos evitar los riesgos más perjudiciales derivados de las crecientes capacidades de los sistemas de agentes", continuó Lee. "Al fin y al cabo, uno de los principales usos de los activos digitales y las cadenas de bloques era prevenir el problema del 'doble gasto', y ahora la Prueba Humana previene el 'doble humano'".

Cabe destacar que World y TFH también presentaron AgentKit. Este kit de herramientas para desarrolladores está diseñado para proporcionar una prueba criptográfica de que un agente de IA es operado por un humano único y verificado. En otras palabras, a medida que crece la economía de agentes, AgentKit proporciona una capa de confianza, al garantizar que este agente ha sido designado por una persona única y verificada.

Eightco se basa en tres megatendencias que la compañía prevé que marcarán la próxima década de innovación: inteligencia artificial, identidad digital y economía de creadores, con participaciones directas en cada una a través de OpenAI (27 % del balance de ORBS), Worldcoin (23 %) y Beast Industries (7 %).

Identidad digital — WLD Token

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 9 % del suministro circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente, y representa aproximadamente el 23 % de la tesorería de Eightco.

Los bots y el tráfico automatizado representan actualmente cerca del 58 % de las solicitudes web globales, convirtiéndose oficialmente en la mayoría y con un rápido crecimiento previsto para 2026 a medida que los agentes se multipliquen. Con los bots superando en número a los humanos en línea, la prueba de humanidad se está convirtiendo rápidamente en una infraestructura esencial.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de prueba de humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Su dispositivo Orb emite una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco posee acciones de OpenAI por valor de 90 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 27 % de sus activos propios, una de las mayores concentraciones de OpenAI declaradas entre las empresas cotizadas.

ChatGPT, la aplicación de consumo de OpenAI, se ha posicionado oficialmente como la número 1 en IA de consumo, superando a TikTok, Instagram y Facebook en descargas mensuales a nivel mundial a principios de 2026 (Sensor Tower), convirtiéndose así en la aplicación de consumo de mayor crecimiento del año.

Economía de creadores — Beast Industries

Eightco posee acciones de Beast Industries por valor de 18 millones de dólares, con un compromiso futuro adicional de 7 millones de dólares, lo que suma un total de 25 millones de dólares, aproximadamente el 7 % de los activos en tesorería.

Beast Industries se convirtió en la primera empresa liderada por creadores en superar una valoración privada de 5.200 millones de dólares, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas. A medida que la IA convierte la creación de contenido, la distribución y la confianza de la audiencia en bienes de consumo, Beast Industries cuenta con una de las mayores presencias de alcance directo al consumidor del mundo.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, ofreciendo a los inversores exposición a través de un único símbolo a tres de las tendencias que definen este ciclo: inteligencia artificial mediante su participación accionaria previa a la salida a bolsa en OpenAI, identidad digital mediante su posición como el mayor poseedor público de WLD y el protocolo Proof-of-Human, y la economía de los creadores mediante su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast . Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion (NYSE: BMNR), ARK Invest y Payward/Kraken, Eightco está construyendo la infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:X: @iamhuman_orbsSitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una sociedad holding que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición a través de un único símbolo bursátil a tres posiciones en el mercado privado: Worldcoin (WLD), el token de World (un Proyecto de Tools for Humanity); OpenAI; y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 9 % del suministro en circulación y la mayor posición institucional divulgada públicamente.

¿Qué es la Prueba de Humanidad? La Prueba de Humanidad es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Es la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca y cualquier sistema que requiera "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con la Prueba de Humanidad? Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red mundial de Prueba de Humanidad, con más de 283 millones de WLD (aproximadamente el 9 % del suministro en circulación).

¿Quiénes son los inversores de Eightco Holdings (ORBS)?Entre los inversores de Eightco se encuentran Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y director de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del Consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre: expectativas con respecto al evento World Lift Off; las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de que la verificación de prueba de humanidad se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; la estrategia de tesorería de la Compañía y los beneficios anticipados de sus posiciones en WLD, OpenAI y Beast Industries; y declaraciones sobre los futuros compromisos de capital y planes de inversión de la Compañía. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados donde la Compañía no es un accionista controlador; el riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la Compañía, incluyendo sus posiciones en WLD, acciones de OpenAI y acciones de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o retrasen la inversión de capital; la incapacidad de obtener capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales o la adopción de la inteligencia artificial; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; incertidumbre con respecto al éxito del evento World Lift Off y su impacto en el valor o la adopción de WLD; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

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