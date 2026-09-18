Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta una tenencia total de aproximadamente 380 millones de dólares (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta una tenencia total de aproximadamente 380 millones de dólares, que incluye participaciones en OpenAI y Beast Industries, más de 16.000 ETH y cerca de 302 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco al 16 de septiembre de 2026: 90 millones de dólares en capital de OpenAI (indirecto), 18 millones de dólares en capital de Beast Industries, 16.278 ETH, una tenencia de casi 302 millones de WLD y 120 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma un total aproximado de 380 millones de dólares.

Recientemente, durante este trimestre, Eightco ha recomprado más de 26 millones de acciones ordinarias en el marco de su programa de recompra de acciones de 125 millones de dólares, anunciado anteriormente.

Eightco participó anteriormente en la ronda de financiación de 52,5 millones de dólares de World Foundation, liderada por Pantera y con la participación de Bain Capital Crypto, Selini Capital, Susquehanna Crypto e inversores adicionales.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, incluidas OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Compañía") ha presentado hoy una actualización sobre el total de sus participaciones, destacando su posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes. Durante este trimestre, Eightco ha recomprado más de 26 millones de acciones ordinarias en el marco de su programa de recompra de acciones por valor de 125 millones de dólares, anunciado anteriormente.

A 16 de septiembre de 2026, a las 4:30 p.m. (hora del este), las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de vehículos de propósito especial o SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 301.971.219 tokens Worldcoin (WLD) a un precio de 0,37 dólares por unidad (según Coinbase), 16.278 unidades de Ethereum (ETH) y aproximadamente 120 millones de dólares en efectivo y stablecoins, lo que suma un total de activos de aproximadamente 380 millones de dólares.

Principales titulares que marcan la actualidad:

La dirección de Eightco considera que la cartera de tesorería de la empresa alberga algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de inteligencia artificial. Los titulares más destacados de esta semana incluyen:

El 14 de septiembre se anunció que OpenAI adquirió Glass Imaging —un fabricante de cámaras para teléfonos inteligentes y una startup que utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad de dichas cámaras— en una operación valorada en más de 300 millones de dólares. (The Wall Street Journal).

El 15 de septiembre se anunció que OpenAI respalda un plan bipartidista de la Cámara de Representantes para realizar evaluaciones de seguridad a cargo de terceros, el cual exigiría a las principales empresas de IA colaborar con evaluadores de seguridad independientes. Es la primera vez que OpenAI apoya un mandato federal específico que obliga a que evaluadores externos revisen la labor de las empresas líderes en el desarrollo de IA avanzada. (Politico).

El 16 de septiembre, World anunció World One, una residencia de tres meses en San Francisco para desarrolladores independientes que deseen crear en público y lanzar productos de vanguardia impulsados por la tecnología World ID. La primera cohorte admitirá hasta cinco desarrolladores, a quienes se les proporcionará espacio de oficina y apoyo financiero. (World).

Old Navy colaboró recientemente con MrBeast en una campaña de regreso a clases que, según datos de la propia marca, generó un aumento superior al 22 % en el tráfico a su sección de ropa infantil en línea durante los días inmediatamente posteriores al lanzamiento. Hasta la fecha, los videos de MrBeast han acumulado más de 100 millones de visualizaciones a nivel mundial y 1.400 millones de impresiones en YouTube, además de impulsar la audiencia y la interacción de Old Navy en otras plataformas —como TikTok—, lo que demuestra la fuerza y el impacto de asociarse con la economía de los creadores para fomentar el compromiso con marcas minoristas consolidadas. (RetailDive).

"Para mí, el hecho de que los laboratorios de vanguardia promuevan una forma de autorregulación (SRO) representa un avance crucial e importante. Al reconocer los riesgos de seguridad y la necesidad de adoptar medidas proactivas, la industria de la IA está tendiendo puentes con aquellos líderes comunitarios y ciudadanos que se oponen al avance desenfrenado de la IA. Considero que esto aumenta considerablemente las probabilidades de que disminuya la oposición actual; asimismo, creemos que la industria afrontará pocos conflictos con el crecimiento y que, de hecho, esto podría permitir que dicho crecimiento avance a un ritmo más acelerado", declaró Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de ORBS.

Eightco: Exposición a megatendencias clave

Eightco se articula en torno a tres megatendencias que, según la empresa, marcarán la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores; cuenta con posiciones en cada una de ellas mediante inversiones indirectas en OpenAI (el 24 % de las reservas de tesorería de ORBS), Worldcoin (el 29 %) y Beast Industries (el 5 %).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones en el capital de la empresa matriz de OpenAI, lo que representa cerca del 24 % de sus activos de tesorería; se trata de una de las mayores concentraciones declaradas entre los vehículos cotizados.

ChatGPT, la aplicación de OpenAI para el consumidor, es la aplicación de IA para usuarios particulares número uno a nivel mundial (Sensor Tower). El 31 de julio de 2026, OpenAI anunció que sus modelos ya alcanzan a más de mil millones de usuarios activos y a más de dos millones de empresas. Seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente un 50 % más de mensajes diarios y utilizan ChatGPT para realizar el doble de tipos de tareas.

Identidad digital — Token WLD

Eightco posee cerca de 302 millones de WLD —aproximadamente el 8,4 % de la oferta en circulación—, lo que representa la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y cerca del 29 % de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Proof of Human creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y gestionada por la World Foundation. Sus dispositivos Orb emiten un World ID que preserva la privacidad y verifica que el usuario es un ser humano único, y no un agente de inteligencia artificial.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan tarifas por cada verificación, mientras que la verificación para el usuario final sigue siendo gratuita; tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación de humanos verificados. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinada de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con capacidad de acción autónoma (según Tools for Humanity).

Economía de los creadores — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en capital de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 5 % de sus activos de tesorería.

Beast Industries gestiona una de las mayores redes de alcance directo al consumidor del mundo, con una base combinada de más de 500 millones de seguidores en diversas plataformas, encabezada por MrBeast, la persona más vista de YouTube a nivel mundial. A medida que la inteligencia artificial convierte la producción de contenidos en una mercancía estandarizada, la distribución y la confianza de la audiencia se transforman en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa cotizada en bolsa que implementa una estrategia de tesorería en Worldcoin (WLD) pionera en su género; esta ofrece a los inversores una exposición indirecta —a través de un único símbolo bursátil— a tres de las tendencias definitorias de este ciclo: la inteligencia artificial, mediante su inversión indirecta en OpenAI; la identidad digital, gracias a su posición como el mayor tenedor público de WLD y del protocolo Proof of Human; y la economía de los creadores, a través de su participación accionarial en Beast Industries, de MrBeast. Con el respaldo de inversores institucionales líderes —entre ellos Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR—, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA de agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en el Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a OpenAI y Beast Industries, y mantiene una de las mayores posiciones declaradas públicamente en Worldcoin (WLD).

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee cerca de 302 millones de WLD, lo que representa aproximadamente el 8,4 % de la oferta en circulación y constituye la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es Proof of Human?

Proof of Human, la "prueba de humanidad" es una verificación criptográfica que confirma que un usuario es una persona real y única, y no un bot ni un agente de inteligencia artificial. Se trata de una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA de agentes.

¿Qué relación hay entre Eightco (ORBS) y Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor tenedor institucional de Worldcoin (WLD) cuya identidad se ha hecho pública, el token que impulsa la red Proof of Human de World.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El Consejo de Administración de la Compañía incluye a Tom Lee (socio director y responsable de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies [NYSE: BMNR] y, en calidad de asesor del Consejo de Administración, Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean hechos históricos podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, las declaraciones relativas a: las expectativas de la Compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores marcarán la próxima década de innovación; la convicción de la dirección de que la cartera de tesorería de la Compañía contiene algunos de los componentes más fundamentales para el futuro de la IA y del sistema financiero digital; las afirmaciones de que el hecho de que los laboratorios de frontera promuevan una forma de autorregulación constituye un paso adelante fundamental que aumenta las posibilidades de que la oposición actual afloje con respecto al avance de la IA; declaraciones en las que se afirma que el sector se enfrentará a pocas limitaciones en cuanto al crecimiento y que, posiblemente, podría permitir que este avance a un ritmo más rápido; declaraciones relativas a la oportunidad de ingresos a la que puede acceder World en distintos sectores; declaraciones en las que se afirma que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA convierte la producción de contenidos en una mercancía; declaraciones en las que se afirma que la Compañía está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA agentiva; declaraciones en las que se afirma que "Proof of Human" es una infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio de agentes y los sistemas que requieren una identidad humana verificada; declaraciones relativas a que la Compañía ofrece exposición indirecta a tendencias determinantes a través de sus inversiones en OpenAI, WLD y Beast Industries; y declaraciones relativas a la continuación de las recompras de acciones en el marco del programa de recompra de acciones de la Compañía por valor de 125 millones de dólares. Términos como "planea", "espera", "hará", "prevé", "continuará", "ampliará", "avanzará", "desarrollará", "cree", "orientación", "objetivo", "podría", "permanecerá", "proyectar", "perspectiva", "pretender", "estimar", "podría", "debería", "posicionado", "opinión" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y supuestos actuales de la dirección, que están sujetos a riesgos e incertidumbres y no constituyen una garantía de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los que figuran en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, a título enunciativo: la incapacidad de la Compañía para dirigir la gestión o las operaciones de compañías privadas en las que no es accionista mayoritario, incluidas OpenAI y Beast Industries; el riesgo de pérdidas o depreciaciones en las inversiones estratégicas de la Compañía, incluida su participación indirecta en el capital social de OpenAI (a través de entidades con fines especiales), su participación en WLD y su participación en el capital social de Beast Industries; la capacidad de la Compañía para seguir cumpliendo los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costos, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la Compañía o que, de otro modo, retrasen la inversión de capital; la incapacidad para obtener el capital adecuado para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; la volatilidad de los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar de manera significativa al valor de las tenencias de tesorería de la Compañía; cambios normativos, legislación futura y reglamentación que afecten negativamente a los activos digitales, a la adopción de la inteligencia artificial o a la recopilación de datos biométricos; los riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología "Proof of Human" y la red "World"; la incertidumbre respecto al ritmo y la trayectoria de implementación de la IA de agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; la incertidumbre respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI, la evolución de su modelo de negocio y cualquier evento de liquidez futuro; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus previsiones de crecimiento; la competencia en los mercados de la identidad digital y las infraestructuras de IA; la dependencia de fuentes de terceros para la valoración de determinadas inversiones; la incertidumbre respecto al éxito continuado de MrBeast y al rendimiento del modelo de negocio impulsado por los creadores de Beast Industries; los riesgos relacionados con las posiciones concentradas de la Compañía en determinados activos digitales e inversiones en compañías privadas; los riesgos relacionados con el programa de recompra de acciones de la Compañía, incluidos el momento, el precio y el importe de cualquier recompra; los cambios en las posturas del público y de los gobiernos respecto a los activos digitales o a los sectores relacionados con la inteligencia artificial, incluida una posible reacción negativa contra los centros de datos; los riesgos relacionados con el calendario, las características y la acogida comercial de los lanzamientos de modelos de OpenAI; los riesgos relacionados con el negocio publicitario de OpenAI y su capacidad para mantener el crecimiento de los ingresos; los riesgos de que la dinámica de la oferta de WLD no genere los efectos previstos en el mercado; la incertidumbre respecto al ritmo y la dirección de la autorregulación del sector de la IA y su impacto en las inversiones de la Compañía; y los riesgos de que las colaboraciones en la economía de los creadores, incluida la colaboración entre Old Navy y MrBeast, no den lugar a una participación sostenida ni a un valor de marca. Teniendo en cuenta estos riesgos e incertidumbres, se le recomienda que no deposite una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como sobre otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas del presente documento, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Valores y Bolsa (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otra información divulgada en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026, el informe trimestral en el formulario 10-Q presentado ante la SEC el 15 de mayo de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que se encuentran a disposición del público. Toda la información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar dicha información ni de dar a conocer públicamente los resultados de cualquier revisión de las declaraciones prospectivas aquí incluidas para reflejar los resultados reales o cualquier cambio en sus expectativas.

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