EIT Health apuesta por la asistencia sanitaria de valor con los proyectos VALUE y HARMONICS

Barcelona, 6 de abril de 2022. Cristina Bescós, directora de Innovación de EIT Health, ha moderado la mesa redonda 'Towards Value in Spanish healthcare system: moving forward', enmarcada dentro de la cumbre Redefining Health Care que organizan conjuntamente el Value Institute for Health and Care y EIT Health, la mayor red europea de innovadores en salud.

Bescós ha destacado la posición única de España como país líder en datos de salud gracias a un alto nivel de digitalización de la asistencia sanitaria fruto del impulso de las comunidades autónomas. "Este potencial debería llevarnos a hacer un uso más intensivo e inteligente de los datos para proporcionar mejores resultados asistenciales a los pacientes", ha afirmado la directora de Innovación de EIT Health.

En este sentido, Bescós ha explicado que el High Value Care o salud de alto valor consiste "en comprender qué es realmente valioso para el paciente y recopilar e interpretar los datos para aportar ese valor".

El evento, que ha escogido el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona para su primera edición, reúne a representantes de 22 países para intercambiar ideas y experiencias sobre cómo transformar la sanidad poniendo el valor para el paciente en el centro.

EIT Health ha presentado algunas de sus apuestas por la atención sanitaria de alto valor. Entre ellas figura el proyecto VALUE, una solución dirigida a los proveedores de atención sanitaria para brindar servicios médicos que proporcionen valor a los pacientes, al tiempo que mantienen la atención médica sostenible.

"El objetivo de la solución VALUE, es mejorar la experiencia del paciente y su satisfacción, reducir el coste de la atención médica e incrementar el porcentaje de población sana", ha precisado la doctora Gema Ibáñez, responsable de producto de VALUE.

"Se trata de una solución digital que permite automatizar procesos de salud", añade la doctora Ibáñez. VALUE utiliza técnicas innovadoras en minería de procesos interactivos para sumergirse en las vías clínicas y descubrir los pasos llevados a cabo por los pacientes. Además, es una solución totalmente escalable y adaptable a cada proveedor sanitario.

Otra de las iniciativas respaldadas por EIT Health que ha sido presentada en Redefining Health Care Summit es HARMONICS, un proyecto que persigue la armonización en la captura de datos para proporcionar una atención de alto valor en pacientes con ictus, una patología con un alto impacto tanto en la salud de las personas como en los costes de los sistemas sanitarios.

"Las prácticas no basadas en el valor, pueden conducir a ineficiencias y falta de continuidad en la atención médica", señala el doctor Carlos Molina, Jefe de la Unidad de Ictus del Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) y responsable de HARMONICS. "Necesitamos implementar programas de atención al paciente con ictus basados en el valor, es decir, en el uso equitativo, sostenible y transparente de los recursos disponibles para proporcionar el mejor resultado posible a cada paciente", añade.

El proyecto HARMONICS pretende crear un registro europeo centralizado que integre datos sobre los resultados de la atención a pacientes con ictus procedentes de los registros regionales y nacionales con el fin de armonizar los indicadores claves de rendimiento para facilitar la comparación de resultados y el intercambio de buenas prácticas.

"Con esta solución, los pacientes con ictus serán monitorizados tras su ingreso en el hospital, lo que garantiza un mejor resultado, mayores posibilidades de recuperación y menos probabilidad de recurrencia del ictus", sostiene el doctor Molina.

