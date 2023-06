EIT Health hace una llamada al uso responsable de la IA en salud

(Información remitida por la empresa firmante)

- Con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones (17 de mayo), EIT Health Spain destaca los beneficios que la inteligencia artificial puede proporcionar en el diagnóstico, planificación del tratamiento y seguimiento de pacientes, especialmente con enfermedades crónicas, a la vez que plantea una serie de recomendaciones para su aplicación.

- Las implicaciones jurídicas y éticas y el potencial sesgo y falta de calidad de los datos son algunos de los desafíos para la implantación de la IA en sanidad identificados por EIT Health Spain

Barcelona, 16 de mayo 2023. Con motivo de Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebra mañana, 17 de mayo, EIT Health Spain, centro de Co-Localización (hub regional) de EIT Health, que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea, ha hecho un llamamiento en el que reivindica el potencial transformador de la inteligencia artificial en el sector sanitario a la vez que destaca los beneficios y retos que comporta su uso.

En el diagnóstico médico, la planificación del tratamiento y el seguimiento de pacientes crónicos, la IA puede proporcionar una mejora de los resultados en atención sanitaria, incluyendo la detección precoz de enfermedades, los planes de tratamiento personalizados y el seguimiento de pacientes en tiempo real.

Para EIT Health Spain estas son las 10 recomendaciones para abordar para una implementación exitosa y responsable de la Inteligencia Artificial en los sistemas de salud en España y Europa son:

1. Calidad y disponibilidad de los datos: Los sistemas de IA requieren datos de alta calidad, fiables y precisos para generar resultados útiles. Sin embargo, éste sigue siendo un reto importante en los sistemas sanitarios españoles, aun siendo de los más digitalizados de Europa.

2. Interoperabilidad e integración: La integración de los sistemas de IA con la infraestructura sanitaria existente requiere estándares de interoperabilidad que garanticen un intercambio de datos fluido entre sistemas y dispositivos.

3. Implicaciones jurídicas y éticas: Los sistemas de IA dependen en gran medida de los datos de los pacientes, lo que plantea problemas de privacidad, seguridad y consentimiento. Los sistemas de IA deben cumplir con los marcos legales y éticos, incluidas las normas de protección de datos y el derecho a la privacidad.

4. Prejuicios e imparcialidad: Los sistemas de IA pueden mostrar sesgos, especialmente en la atención sanitaria, donde ciertas poblaciones pueden estar infrarrepresentadas en los conjuntos de datos, perpetuando o amplificando los prejuicios existentes. De aquí la importancia de la responsabilidad y la transparencia en los sistemas de IA, sobre todo en los casos en que se utilice para tomar decisiones que puedan tener un impacto significativo en la salud de los pacientes.

5. Gobernanza y responsabilidad: Los sistemas de IA requieren una estructura de gobernanza clara y mecanismos de responsabilidad para asegurar un uso responsable en la asistencia sanitaria que debe regularse para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención.

6. Adopción y confianza de los médicos: Los sistemas de IA deben ser aceptados y contar con la confianza de los profesionales sanitarios para garantizar su implementación efectiva.

7. Aceptación de los pacientes: Los pacientes deben ser informados sobre el uso de sistemas de IA en su atención y deben confiar en que su privacidad y confidencialidad están siendo protegidas.

8. Complejidad técnica: El desarrollo y la implementación de sistemas de IA requieren conocimientos técnicos especializados, lo que puede suponer un reto para las organizaciones sanitarias.

9. Coste y rentabilidad: Los sistemas de IA pueden ser costosos de desarrollar e implementar, y puede ser un desafío demostrar su rentabilidad.

10. Educación y formación: Los proveedores de atención médica y el personal requieren educación y formación para comprender los beneficios y las limitaciones de los sistemas de IA y cómo usarlos de manera efectiva.

El papel de EIT Health

Como red de expertos, públicos y privados, en toda la cadena de valor de la innovación en salud, EIT Health puede jugar un papel relevante a la hora de progresar en el uso de la IA para la transformación de la provisión sanitaria, de manera segura y responsable.

A través de su Think Tank fomenta la creación de estándares éticos y normas de uso de IA en el ámbito de la salud, trabajando en colaboración con expertos en ética y regulación. El informe "Healthcare Workforce and Organisational Transformation with AI - Enacting Change" publicado en 2020 es un ejemplo de ello. Además, en 2023, EIT Health a nivel europeo ha puesto en marcha una iniciativa que pretende evaluar la implementabilidad del Espacio Europeo de Datos de Salud, una de las claves a la hora de gobernar el uso primario y secundario a través de tecnologías basadas en IA.

EIT Health también impulsa programas de educación, innovación y aceleración orientados a la transferencia de tecnología al sistema sanitario, en dos ámbitos estratégicos fundamentales: en el uso de los datos de salud para la innovación y en la adopción dispositivos de salud digital en Europa

EIT Health Spain promueve la colaboración estrecha entre los expertos en IA y los profesionales de la salud, con el fin de garantizar que las soluciones basadas en IA se desarrollen de manera responsable, se adapten a las necesidades reales de los pacientes y se implementen de manera segura en la práctica clínica, siempre con el objetivo de mejorar la atención y los resultados en salud.

Sobre EIT Health

EIT Health es una red de los mejores innovadores en materia de salud, con aproximadamente 130 socios, y cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea. Colaboramos entre países para ofrecer nuevas soluciones que permitan a la ciudadanía europea vivir más y mejor.

Como europeos, afrontamos el reto que suponen las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, y somos conscientes de las oportunidades que nos ofrece la tecnología para avanzar más allá de las aproximaciones convencionales, la prevención y la vida saludable. Ello requiere líderes de opinión innovadores y vías eficientes para llevar soluciones innovadoras de salud al mercado.

EIT Health aborda estas necesidades. Conectamos todos los actores relevantes de la salud a lo largo de Europa, asegurando la inclusión de los tres lados del "triángulo del conocimiento", para que la innovación ocurra en la intersección de la investigación, la educación y el negocio, en beneficio de la ciudadanía.

EIT Health: Juntos por una vida sana en Europa.

Para más información, visite: www.eithealth.eu

