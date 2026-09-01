(Información remitida por la empresa firmante)

-Ejecutivos globales de KUKA visitan Centron para un intercambio técnico sobre fabricación de ensamblaje inteligente

Una delegación ejecutiva global de KUKA, encabezada por el vicepresidente de Midea Group, visitó Centron para realizar una visita a las instalaciones y mantener un intercambio en profundidad sobre el desarrollo de la fabricación de ensamblaje inteligente y las tendencias del mercado global.

WUXI, China, 1 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- La semana pasada, una delegación ejecutiva global de KUKA Group, encabezada por el vicepresidente de Midea Group, visitó Centron. La delegación estaba compuesta por miembros del equipo directivo de la sede central de KUKA Group, junto con directores de negocios de varios países y regiones.

Como proveedor líder mundial de robots industriales y soluciones de automatización, la decisión de KUKA de enviar una delegación de este nivel refleja el interés compartido de ambas partes en las tendencias de desarrollo de la fabricación de ensamblaje inteligente. Durante la visita, ambas partes mantuvieron un profundo intercambio de ideas sobre los avances de la industria, los cambios en los mercados globales y las posibles áreas de sinergia futura.

La delegación fue recibida por Jed Wang, consejero delegado de la marca hermana Leetx; Ouyang Su, director general de la línea de productos Centron; Mike Wang, director general de la línea de negocio Centron; y Samuel Chen, director de ventas para negocios internacionales. El equipo ejecutivo de KUKA recorrió la planta de fabricación de Centron y conoció de primera mano su cartera de productos y sus capacidades de fabricación en dosificación de precisión, encapsulado e impregnación por goteo. Asimismo, recibieron información sobre el posicionamiento de Leetx en tecnologías de ensamblaje inteligente, incluyendo el apriete, el ajuste a presión y la alimentación automática de tornillos.

En la sesión de intercambio posterior, ambas partes aprovecharon su experiencia empresarial global para compartir observaciones e intercambiar puntos de vista sobre el ritmo de desarrollo del mercado chino, las necesidades cambiantes de la fabricación en el extranjero, la dirección futura de la industria de la fabricación de ensamblaje inteligente y las hojas de ruta tecnológicas de los equipos de proceso y las plataformas robóticas.

Jed Wang, consejero delegado de Leetx, comentó: "Valoramos enormemente los intercambios con empresas líderes mundiales en automatización como KUKA. Esta visita del equipo ejecutivo global de KUKA ofreció una valiosa oportunidad para que ambas partes profundizaran en el entendimiento mutuo, compartieran la experiencia del mercado global y exploraran posibles vías de colaboración futura. A medida que la fabricación inteligente continúa evolucionando, el diálogo abierto y la sinergia en toda la industria abrirán nuevas posibilidades para la innovación en el sector".

Esta visita de alto nivel también refleja una tendencia más amplia en la industria: la convergencia acelerada de la robótica industrial, la dosificación de precisión y las tecnologías de ensamblaje inteligente. A medida que la electrificación de vehículos avanza y los niveles de automatización aumentan en el ensamblaje de vehículos, la producción de baterías y componentes automotrices, la coordinación entre las plataformas robóticas y los equipos de proceso se convierte en un pilar fundamental para mejorar la calidad de la producción, la eficiencia de la fabricación y la consistencia de los procesos. Ante esta tendencia, Centron mantendrá una comunicación fluida con sus socios a lo largo de la cadena de valor y seguirá de cerca las oportunidades emergentes en la fabricación de ensamblaje inteligente.

Acerca de CentronCentron es una empresa de alta tecnología que integra I+D, fabricación, ventas y atención al cliente, dedicada a ofrecer soluciones avanzadas, fiables y precisas de dosificación, encapsulado e impregnación por goteo para los sectores de automoción, movilidad eléctrica, baterías de almacenamiento de energía y fabricación industrial. Gracias a su continua inversión en automatización de procesos y trazabilidad digital, Centron ayuda a sus clientes a lograr un rendimiento de calidad constante y operaciones eficientes a gran escala.www.centronsys.com/en/

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