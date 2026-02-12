El Ejido volverá a ser capital literaria con la IV Gala de los Premios Letrame - Letrame Grupo Editorial

- Letrame regresa a casa para celebrar su gran cita anual con la literatura el 14 de febrero.

- El evento tendrá lugar en la sala principal del Teatro Auditorio y dará comienzo a las 19:30 con la alfombra roja, recepción de invitados, photocall y entrevistas.

El Éjido, 12 de febrero

El Ejido volverá a situarse en el centro del panorama cultural con la celebración de la IV Gala de los Premios Letrame, que tendrá lugar el próximo 14 de febrero, en el Teatro Auditorio de El Ejido. Letrame Grupo Editorial confirma así el regreso de su evento literario más emblemático a la ciudad donde nació el proyecto editorial, tras la última edición celebrada en Madrid, en los Cines Callao.

Con esta “vuelta a casa”, la editorial refuerza su apuesta por El Ejido como sede estable de una gala que ya se ha consolidado como una de las grandes citas anuales de la literatura independiente. La ciudad se convierte, una vez más, en punto de encuentro para escritores, profesionales del sector y medios de comunicación de ámbito nacional e internacional, impulsando su proyección cultural y su vinculación con la creación literaria.

Inspirada en el formato de los grandes galardones del cine, la gala contará con diez categorías, cada una con diez candidatos, tres nominados y un ganador. Entre los premiados se elegirá al ganador del Premio Talento, dotado con 6.000 euros, uno de los reconocimientos más valorados por los autores que publican con la editorial. Como novedad, esta edición incorpora el Premio Bestseller del Año, destinado a reconocer la trayectoria literaria de los autores de Letrame.

La IV Gala prevé una asistencia cercana al millar de asistentes procedentes de España, Europa y Latinoamérica, lo que la convertirá en el encuentro más multitudinario organizado por la editorial hasta la fecha. Este crecimiento refleja la expansión del certamen y la confianza de los autores en el proyecto editorial.

La ceremonia estará conducida por David Martínez Álvarez (Rayden), que repite colaboración con Letrame tras su participación en la edición anterior, junto a Rocío Fuentes. El artista y escritor atraviesa un momento de especial proyección cultural, marcado por su regreso a la música con el proyecto Chiquita Movida y por el lanzamiento de su novela El taller de los niños interiores.

La programación de la velada dará comienzo a las 19:30 horas con la pregala, que incluirá recepción de invitados, entrevistas, alfombra roja y photocall. En torno a las 20:30 horas comenzará la gala, que se desarrollará en la sala principal del Auditorio de El Ejido, con la entrega de los galardones, actuaciones en directo y la participación de destacadas figuras del ámbito cultural. Tras la finalización del acto, tendrá lugar la postgala en La Fábrica, donde se ofrecerá un cóctel a cargo de La Bodega del Jamón, como cierre del evento y espacio de encuentro en un ambiente distendido y cercano.

La IV Gala de los Premios Letrame cuenta, un año más, con el respaldo de patrocinadores y colaboradores como el Ayuntamiento de El Ejido, Mini España, Muebles Romero, La Bodega del Jamón, Onda Cero, Óptica Cervantes, Floristería Al Alba y Tecnocasa, cuyo apoyo resulta clave para el desarrollo y consolidación de esta cita cultural, a la que también se sumarán rostros conocidos del mundo de la televisión como María Jesús Ruiz, junto a destacadas personalidades de El Ejido y Almería, como la escritora Estefanía Ruiz, y los influencers, Almería Postureo, Truco Rumano y Agrosuárez, entre otros, que aportarán cercanía, visibilidad y proyección mediática al evento.

Como ya es tradición en las galas de Letrame, la velada contará nuevamente con la presencia de José Luis Jaén, artista que ha acompañado a la editorial desde la primera edición de los Premios Letrame. Su música y sensibilidad volverán a estar presentes para amenizar la gala con su arte, aportando un componente emocional y cultural que se ha convertido en una seña de identidad del evento y en uno de los momentos más esperados por autores y asistentes.

Con esta cuarta edición, Letrame Grupo Editorial reafirma su compromiso con los escritores independientes a través de la formación, la visibilidad y el reconocimiento profesional, consolidando una gala que impulsa la cultura desde la cercanía, el talento y el arraigo territorial.

