EKA Mobility logra un crecimiento de volumen de 5 veces

(Información remitida por la empresa firmante)

PUNE, India, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- EKA Mobility, empresa líder en vehículos eléctricos y tecnología, anunció hoy un sólido crecimiento interanual de cinco veces en el volumen de ventas durante el año fiscal 2025-26, con 1.143 unidades vendidas y 1.344 vehículos comerciales eléctricos producidos. Este logro se debe a la amplia cartera de vehículos eléctricos de la compañía en diversos segmentos. Durante el año, EKA incursionó en el segmento de camiones medianos y pesados, sumándose a su cartera actual de autobuses y vehículos comerciales ligeros. La compañía es un fabricante de equipos originales (OEM) destacado bajo el esquema Auto PLI y ha obtenido certificaciones en múltiples plataformas.

"El año fiscal 2025-26 es un año decisivo para EKA Mobility. No solo estamos aumentando los volúmenes, sino que también estamos expandiendo nuestra capacidad de fabricación con la reciente incorporación de una nueva planta y el incremento de nuestra capacidad anual prevista a 10.000 autobuses, 6.000 camiones y 24.000 vehículos comerciales ligeros. Con la gama más amplia de plataformas totalmente homologadas y de fabricación eléctrica, desde la última milla hasta el transporte de larga distancia, nos encontramos en una posición única como empresa integral de vehículos eléctricos. Nuestro crecimiento en autobuses eléctricos, vehículos comerciales ligeros y ahora camiones valida tanto la demanda del mercado como nuestra capacidad de ejecución".

"La transición de la India hacia la movilidad comercial limpia se está acelerando, y EKA está a la vanguardia impulsando este cambio a gran escala, con tecnología, innovación y ambición global".

— Doctor Sudhir Mehta, fundador y presidente de EKA Mobility

Fuerte dinamismo empresarial en todos los segmentos

Liderazgo en autobuses eléctricos : Se obtuvieron importantes contratos en el marco de los programas PM e-Bus Sewa y PM E-DRIVE; se desplegaron vehículos en más de 15 estados, incluyendo Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka y Delhi.

: Se obtuvieron importantes contratos en el marco de los programas PM e-Bus Sewa y PM E-DRIVE; se desplegaron vehículos en más de 15 estados, incluyendo Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka y Delhi. Año de consolidación de vehículos de plataforma compacta (SCV): Fuerte adopción de vehículos de pasajeros 3S y 6S y plataformas de carga de tres ruedas, lo que aceleró la adopción de la movilidad de última milla.

Fuerte adopción de vehículos de pasajeros 3S y 6S y plataformas de carga de tres ruedas, lo que aceleró la adopción de la movilidad de última milla. Camiones eléctricos: Nuevo motor de crecimiento: La entrada en el mercado de camiones pesados contribuyó al crecimiento y a la expansión de la electrificación logística.

Nuevo motor de crecimiento: La entrada en el mercado de camiones pesados contribuyó al crecimiento y a la expansión de la electrificación logística. Pilas de combustible de hidrógeno: Se desplegó un autobús de pila de combustible de hidrógeno de 9 metros en el Aeropuerto Internacional de Cochin con KPIT Technologies y BPCL; se planea desplegar 15 autobuses más.

Aspectos destacados:

Expansión global:

Se inició el despliegue de autobuses eléctricos en África.

Alianza con Kerchanshe Group para el ensamblaje y la distribución de kits de piezas (CKD).

Acuerdo con NBFI Capital para la fabricación en Australia.

Ampliación de la producción:

Dos instalaciones en Pune ya están operativas; la planta de Pithampur entrará en funcionamiento próximamente.

Capacidad anual prevista: 10.000 autobuses, 6.000 camiones y 24.000 vehículos comerciales ligeros.

Red de venta minorista:

Ampliación de la red de concesionarios; se prevé añadir 120 concesionarios en el año fiscal 2027

Visibilidad del libro de pedidos:

Se ha confirmado la entrega de más de 6.000 autobuses eléctricos en los próximos dos años.

Acerca de EKA Mobility

EKA Mobility es una empresa de tecnología y vehículos eléctricos con sede en Pune, centrada en transformar el panorama de la movilidad comercial en la India. Con una cartera que abarca autobuses eléctricos, camiones eléctricos y vehículos comerciales ligeros, EKA combina la fabricación de vehículos eléctricos con tecnología propia de gestión de flotas basada en inteligencia artificial para ofrecer soluciones de movilidad integrales.

EKA Mobility cuenta con el respaldo de Mitsui & Co., Ltd. (Japón), VDL Groep (Países Bajos), Pinnacle Industries Limited, Enam Holdings y el NIIF India-Japan Fund como socios estratégicos y de capital, y ha expandido su presencia a los mercados de África Oriental, Sudáfrica y Australia.

Para saber más sobre la compañía, visite: https://ekamobility.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2948130/EKA_Mobility_range.jpg

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