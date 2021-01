- Elasmogen anuncia un panel de nuevos candidatos terapéuticos potentes anti-COVID-19 identificados por medio de una colaboración con socios de investigación de Estados Unidos

Con solo una décima parte del tamaño de los anticuerpos tradicionales, los nuevos biológicos VNAR se pueden usar para tratar y proteger las infecciones contra SARSCoV-2

ABERDEEN, Escocia, 25 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Elasmogen Ltd, compañía biofarmacéutica pionera que lidera el desarrollo de los biológicos VNAR y soloMER(TM), anunció hoy el descubrimiento revolucionario en la identificación de fármacos basados en proteínas de próxima generación que son potencialmente capaces de detener las infecciones por COVID-19. Esta nueva aproximación se ha conseguido por medio de una asociación cercana con la University of Minnesota, Estados Unidos, y representa un ejemplo excelente del nuevo espíritu de colaboración que ha acelerado la lucha mundial contra la COVID-19. Los fondos iniciales para este trabajo fueron recibidos a través de Chief Scientist Group, el Gobierno de Escocia y se coordinaron de forma conjunta por medio de la University of Aberdeen.

La proteína VNARs de nueva identificación anti-COVID-19 Spike bloquea la infección del virus (en ensayos virales en vivo) con unas dosis tan bajas como de 200 pM, el equivalente a los mejores anticuerpos reportados y siendo mucho mejor que otras. Pese a ello, lo que es particularmente emocionante sobre el panel de fármacos de Elasmogen es que son solo de la décima parte del tamaño grande y complejo (para fabricar) del de los anticuerpos humanos, y por ello se pueden entregar a los pacientes por medio de rutas de administración alternativas, incluyendo directamente las de la nariz y garganta, en lugar de hacerse vía inyecciones.

Una de las ventajas clave de la plataforma VNAR de Elasmogen es su capacidad para vincularse a los sitios objetivo que son inaccesibles a la traducción de los anticuerpos humanos, en muchos casos, para el aumento de la potencia y especificidad frente a la enfermedad. Al cristalizar el principal VNAR como vínculo del dominio de vinculación del receptor de la proteína pico de la COVID-19, el equipo ha logrado demostrar que la vinculación de los VNARs a la interfaz virus/receptor en una región diferente de los anticuerpos publicados, bloquea de la infección de forma eficaz. El modelado de computación ha descubierto que esta interacción podría no verse debilitada si VNAR recibiera la solicitud de bloquear las infecciones de las variantes de Kent o Sudáfrica, a pesar de que esto no se haya demostrado de forma experimental.

La doctora Caroline Barelle (consejera delegada y responsable científica de Elasmogen Ltd), explicó: "Estas proteínas robustas pequeñas tienen su origen en el sistema inmune de los tiburones, y 400 millones de años de evolución se han llevado a cabo para reconocer los pockets y grooves en las proteínas como parte de la defensa de los animales frente a las infecciones. En Elasmogen, hemos logrado capturar, utilizando las últimas técnicas en proteínas e ingeniería genética, el sistema inmune de 10.000 tiburones en un tubo de pruebas. Después lo controlamos en relación a las vinculaciones VNAR que bloquean las infecciones virales, y estamos encantados de los resultados logrados".

El profesor Aaron LeBeau (University of Minnesota Medical School, Departamento de Farmacología), indicó: "Determinar la estructura de la complejidad de la proteína por medio de la cristalografía de Rayos X a menudo puede ser un proceso complejo que necesite de meses o años para la consecución de una estructura. Ha sido de particular satisfacción poder conseguir una resolución con una estructura cristalina en una cantidad de tiempo tan corta, sobre todo debido a la elevada solubilidad de VNAR. Nuestra estructura ha sido muy informativa en la documentación sobre el enlace de VNAR a la vinculación del receptor por medio de un nuevo modo que ha neutralizado la infección del virus. Ha quedado claro que VNAR llegaba a los lugares de los grandes anticuerpos humanos e incluso los dominios sencillos pequeños de anticuerpos camelid a los que no se puede acceder".

El profesor Andy Porter (responsable de tecnología de Elasmogen Ltd), comentó: "Hemos utilizado nuestra plataforma de descubrimiento de fármacos en el pasado para llevar a cabo la selección de éxito de potentes fármacos contra el cáncer. Pese a ello, estamos muy agradecidos al Gobierno de Escocia por dar fondos para Elasmogen Ltd con el objetivo de ver si el poder de nuestra plataforma se puede redirigir para hacer frente a las infecciones potenciales de la COVID-19. Al tiempo que el mundo comienza a ver la ruta de salida de la pandemia es necesario recordar que un grupo pequeño pero destacado de pacientes no va a responder a las vacunas de forma eficaz debido a las condiciones de salud subyacentes. Es por ello vital que sigamos con las aproximaciones de descubrimiento de fármacos en paralelo con el despliegue de vacunación global".

Acerca de Elasmogen:Surgido de la Universidad de Aberdeen, Escocia en 2016, Elasmogen está desarrollando soloMERs(TM); totalmente humanizadas (o desinmunizadas), de próxima generación, terapias de cadena única para enfermedades autoinflamatorias y soloMER(TM) oncológicos son candidatos clínicos humanizados patentados derivados de VNAR (receptores variables de nuevos antígenos) que existen naturalmente en el sistema inmunológico de tiburones como dominios de alta afinidad, similares a anticuerpos, vinculantes. Con un origen ancestral diferente de los anticuerpos, este ejemplo de evolución convergente de 400 millones de años coloca los VNAR fuera del complejo panorama de patentes que describe y protege el descubrimiento de fármacos de anticuerpos y ha producido los dominios de unión más pequeños (9% del tamaño de un anticuerpo) y los dominios de unión naturales más robustos en el reino animal. Elasmogen es único en su capacidad para aislar y desarrollar soloMERs, con una posición IP multicapa que abarca la plataforma, los formatos, los productos y el proceso, incluidas más de 25 patentes concedidas en los Estados Unidos, Europa y otros territorios.

La compañía está utilizando su experiencia en el desarrollo preclínico en etapa temprana y posterior para avanzar rápidamente en una serie de nuevos productos proteicos suministrados localmente contra enfermedades autoinflamatorias. Además, Elasmogen está colaborando con una serie de socios biofarmacéuticos y académicos de alta calidad para maximizar las oportunidades terapéuticas completas que ofrece su tecnología. Estas colaboraciones se centran en el despliegue dirigido de quimiotoxinas por medio de soloMER(TM) directamente en las células, creando nuevos fármacos para cáncer de tumores sólidos difíciles de tratar.

www.elasmogen.com [http://www.elasmogen.com/]

CONTACTO: CONTACTO: Contacto de compañía: Caroline Barelle, consejeradelegada de Elasmogen. Teléfono +44 (0)1224 438545;caroline.barelle@elasmogen.com

Sitio Web: http://www.elasmogen.com/