Las elecciones de Estados Unidos podrían disparar el precio de la luz hasta los 180€/MWh en noviembre - Tempos Energía

Los cuatro meses del invierno, de noviembre a febrero, para el gas, cotizan con la una prima de catorce euros. Tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos el mercado deberá decidir si la devuelve o la convierte en escasez. Desde Tempos Energía esperan que el pool de noviembre se cierre en torno a los 180€/MWh, el noviembre más caro desde 2021

El precio actual de barril de petróleo Brent, alrededor de los 126,35 dólares por barril, debe su inflación principalmente al coste de mover de manera segura el crudo desde el Golfo Pérsico

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 20 de octubre de 2026.- La gran cita a la que mira la energía es el próximo 3 de noviembre ante las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Desde la consultora energética Tempos Energía afirman que “hasta uno de cada siete euros de la luz de este invierno dependen de una votación en la que ningún comprador español tiene papeleta, y el mercado ya ha decidido cobrarlos por adelantado”.

Con el ritmo actual, el precio del gas llegaría a la votación a los 95 y 105 euros el megavatio hora y la prima se traduciría en uno de cada seis euros de la luz de enero y más de uno de cada cuatro de febrero. Para el CEO de Tempos Energía, Antonio Aceituno, “cada euro que el mercado añada antes del 3 de noviembre es un euro más que tendrá que devolver o convertir en escasez”.

Desde el 5 de octubre, el gas europeo ha subido 14 euros el megavatio hora, lo que se traduce en un aumento de más de 20 euros en la factura de luz sin que haya dejado de llegar a Europa un solo barco más de los que ya se daban por perdidos. Según explica el analista de mercados energéticos, “tres de cada cuatro euros de esa subida son el precio de una campaña iraní contra el precio del petróleo que sus propios autores han fechado y vinculado a las legislativas estadounidenses”.

Los meses de diciembre y enero se deciden en las urnas, cotizando hoy a 168 euros y 169,65 euros el megavatio hora respectivamente, con 18 y 16 euros de prima. Según los analistas “a partir de noviembre el almacén deja de llenarse y empieza a vaciarse, y cada barco que no llega pesa más porque quedan menos reservas”.

Escenarios posibles tras las elecciones

Si la prima se traduce en una escasez efectiva de suministro, enero podría convertirse en el mes con el precio medio de la electricidad más alto desde 2010. El riesgo de que un metanero sea alcanzado, que no haya salida de mercancía catarí o de que Asia vuelva a retomar las compras llevará al gas a una situación de escasez. Esta previsión se traduce en un gas situado entre los 95 y 105 euros el megavatio hora en diciembre y entre los 98 y 110 euros en enero.

Por su parte, la luz cerraría diciembre entre los 195 y 215 euros el megavatio hora y comenzaría el año entre los 206 y 231 euros el megavatio hora.

Un segundo escenario se produciría si la prima se incorpora a los precios del mercado, un escenario en el que el gas se mantendría entre los 85 y 92 euros y la luz cerraría enero en 174 y 189 euros el megavatio hora. Solo si Teherán sigue revisando la respuesta de Estados Unidos, desde Washington abren la negociación y los cargueros retoman el tráfico regular, el gas devolvería la prima. En ese caso, el mes de diciembre situaría el precio del gas entre los 72 y 80 euros y enero entre los 70 y 78 euros, haciendo que el precio de la luz concluya el año en los 140 y 156 euros el megavatio hora, casi el doble que el año anterior y entre los 137 y 152 euros para el mes de enero, casi la mitad más caro también que el año 2025.

Los suministros y las reservas condicionan el precio del gas

En relación con los futuros eléctricos, la media del gas ha vuelto a subir y desde la consultora apuntan que lo hace “casi a doble velocidad” a 87,54 euros el megavatio hora lo que supone el precio más alto en cuatro años. “El gas de hoy vale 2,7 veces más de lo que marcaba hace un año. El gas no ha encontrado techo, sino que lo fabrica sesión a sesión”, apunta Aceituno.

La evolución del precio está condicionada por el nivel de las reservas de gas almacenado. Europa arranca el invierno con 8,7 puntos menos de reserva que hace un año, el nivel más bajo desde 2011 en estas fechas.

Por su parte, el tránsito en Ormuz sigue presionando y es que como revela el analista de mercados “los barcos que más falta hacen son los de Catar. En septiembre, veintisiete metaneros cruzaron el estrecho; en la primera quincena de octubre solo lo han hecho diez. Desde Irán ya ha expuesto que mantendrán altos los precios hasta que pasen las elecciones de medio mandato.

A pesar de ello, hay compradores que no pueden esperar como es el caso de Alemania que ya ha solicitado la compra y la inyección de gas antes de mediados de diciembre con independencia del precio. Por su parte, España también ha elevado sus obligaciones de llenado para el 2027. El techo del gas no salta hacia los 100 euros también por el factor de Asia, que sigue sin pujar ya que el GNL cotiza por debajo del TTF con sus almacenamientos al 80 por ciento y con las centrales de carbón trabajando a toda la capacidad disponibles desde Corea del Sur. El precio de los 87,54 euros el megavatio hora se adapta a un otoño templado y recuerda Aceituno “el termómetro cambia el mapa. El mercado aún no ha empezado a fabricar el precio del primer día de frío”.

El transporte marítimo presiona el precio del crudo

Según indica Aceituno, el barril de Brent cotiza actualmente en torno a los 126,35 dólares, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. Este encarecimiento responde principalmente al coste de transportar de forma segura el crudo procedente del golfo Pérsico. Los propios ministros de la OPEP y sus aliados han advertido de que el transporte marítimo y los seguros superan ya un tercio del valor de las materias primas, una factura que no depende únicamente de la apertura de Ormuz.

En el contexto actual, el mercado está altamente sujeto a futuros movimientos geopolíticos, pues Trump se ha comprometido a no atacar a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato, mientras que el país de Oriente Medio considera insuficiente la respuesta de Washington a las siete condiciones que ha puesto para reabrir el estrecho. Una situación ante la que Arabia Saudí ha respondido anunciando que cuenta con más capacidad para exportar sin pasar por Ormuz.

La consultora energética prevé como escenario ‘base’ aquel en el que aún no ocurren movimientos geopolíticos de calado y el brent baja hasta la cota de los 105 y 125 dólares, si bien no logra volver a los dos dígitos. No obstante, existen dos variables que podrían condicionarlo: una alcista, en la que Teherán cumple su anuncio de cerrar por completo el estrecho de Ormuz y el rango aumenta hasta los 135 y 150 dólares, y una bajista, en donde un hipotético acuerdo facilita el paso de los barcos y, por ende, baja el precio del barril hacia una horquilla de entre 95 y 110 dólares.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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