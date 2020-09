Cómo elegir un buen seguro de salud para 2021, por Cuadromedico.de

Elegir un buen seguro de salud es importante, sobre todo en las circunstancias actuales. Son muchos los factores y clausulas que las compañías aseguradoras aplican actualmente a sus nuevos contratos, por eso hay diferentes puntos que se deben tener en cuenta. Cuadromedico.de, habla de las claves para poder elegir el mejor seguro de salud

Si hay algo que da tranquilidad es contar con un buen seguro de salud, sobre todo en la situación actual. Dependiendo de las necesidades de cada uno, puede que un seguro resulte más o menos interesante. Contratar un seguro es un proceso abrumador y pesado por todas las características de este. Cuadromedico.de desvela qué factores son importantes a la hora de elegir un seguro médico.



Elegir un seguro de salud adaptado a cada uno

Los seguros de salud son los más habituales. Estos seguros de salud cubren los gastos médicos de la familia, además también dan la posibilidad de ser contratados como seguros de viaje al extranjero. Actualmente este tipo de seguro es el más demandado, pero en los últimos meses, las aseguradoras han añadido diferentes clausulas a los contratos debido a la situación excepcional que se vive actualmente, por eso antes de contratar un seguro hay que preguntar antes por las "Clausulas Covid-19".



Es importante conocer los factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un seguro de salud:



Cobertura: Es el factor más importante de todos, saber la cobertura total y parcial de la póliza de salud es obligatorio.



Precio: Este factor es el mas llamativo y el que siempre encontrarás a golpe de vista, pero es importante no dejarse llevar solo por él.



Copago: Valorar si el seguro de salud que ofrecen tiene o no copago o posibilidad de él. Dependiendo de si se utiliza mucho o poco los servicios del seguro privado, quizás convenga mejor una modalidad u otra.



- Carencia: La carencia es el periodo qué tardan en estar disponibles determinados servicios de la póliza de salud desde el momento que se contrata.



- Clausula Covid-19: Esta última clausula recoge que tratamientos, pruebas y diagnósticos recoge el seguro de salud con respecto al Covid-19.



Un cuadro médico hecho a las necesidades

Una de las claves por la que muchas personas se posicionan a la hora de elegir un seguro u otro, es por el precio de este. Sin embargo, a pesar de que el precio es importante, se recomienda que se tenga en cuenta también el resto de factores. De nada va a servir con un seguro económico, si este no posee los profesionales que necesitas.



Cada compañia tiene su propio cuadro médico, esto hace que los profesionales médicos estén disponibles en algunas aseguradoras y en otras no. Es importante saber si la compañía aseguradora tiene hospitales, centros médicos, centros de rehabilitación, profesionales colaboradores, etc. Toda esta información está disponible en el cuadro médico de cada aseguradora.



En España hay diferentes cuadros médicos privados, pero los más destacados y que poseen más profesionales adscritos son el cuadro médico Adeslas y el cuadro médico Sanitas, donde ambos ribalizan cada año por ser el mas grande, a lo que profesionales médicos y centros de salud se refiere.







Contacto

Nombre contacto: Rafael Garcia

Descripción contacto:

Teléfono de contacto: 632032146