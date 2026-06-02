Cómo elegir el cachorro de Teckel ideal - Criadero de Teckel RAJ CANIN FCI

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de junio de 2026.-

La llegada de un perro al hogar suele comenzar mucho antes del primer encuentro. Detrás de esa decisión aparecen preguntas sobre carácter, salud, adaptación y confianza en el criador. En el caso del cachorro Teckel, estos aspectos adquieren todavía más relevancia debido a las particularidades de una raza reconocida por su inteligencia, energía y fuerte vínculo con las familias.

RAJ Canin FCI, especializado en la cría y selección del Teckel Kaninchen de Pelo Duro y con una destacada trayectoria internacional, trabaja desde hace años en una crianza responsable basada en genética, morfología, funcionalidad y equilibrio emocional, ofreciendo un acompañamiento personalizado durante todo el proceso de elección.

La búsqueda del compañero perfecto empieza mucho antes de la entrega

“Normalmente, nuestros clientes nos llaman con la idea de adquirir un cachorro de teckel Kaninchen pelo duro ya que nuestro criadero es experto en la cría de esta raza y con una trayectoria internacional muy relevante”, explican desde RAJ Canin FCI. Sin embargo, también señalan que muchas familias “no saben muy bien qué criterios seguir para elegir el cachorro ideal”.

El centro de cría asesora a los interesados destacando la importancia de que los padres hayan sido campeones en morfología y pruebas de trabajo. Tal como indican desde RAJ Canin FCI, “de esta forma se garantiza la pureza y aproximación al estándar de la raza a nivel físico y psicológico”.

Asimismo, RAJ Canin FCI subraya que “es crucial haber realizado un análisis exhaustivo de salud contemplando pruebas genéticas como el historial de antepasados”. Esta evaluación permite reforzar la calidad del proceso de selección y ofrecer mayores garantías en la elección de cada cachorro Teckel Pelo Duro.

El equipo especializado también dedica una parte esencial de su trabajo al acompañamiento personalizado durante todo el proceso de selección. Desde el primer contacto, RAJ Canin FCI analiza las necesidades, expectativas y estilo de vida de cada familia con el objetivo de identificar el ejemplar más adecuado para cada hogar. Además, proporciona orientación sobre espacio, ejercicio, comportamiento y adaptación del cachorro durante sus primeras etapas de desarrollo.

RAJ Canin FCI participa activamente en exposiciones caninas nacionales e internacionales y en pruebas funcionales destinadas a evaluar la morfología, el temperamento y las capacidades naturales de cada ejemplar. Este trabajo posibilita seleccionar cachorros equilibrados tanto física como emocionalmente, preparados para una vida activa y estable.

Carácter, tamaño y garantías para una elección adecuada

La selección no termina en la genética. Desde RAJ Canin FCI explican que “tenemos diferentes tipos de pruebas para clasificar al cachorro desde muy pequeño según su carácter y tamaño”, con el objetivo de garantizar que “la elección será la más adecuada para la futura familia del cachorro”.

En este proceso también se tiene en cuenta la adaptación de cada cachorro Teckel Kaninchen de pelo duro al hogar, al estilo de vida y a las expectativas de sus futuros propietarios, siempre desde una orientación personalizada. El criadero utiliza evaluaciones tempranas de temperamento, como el Test de Campbell, junto con pruebas morfológicas y funcionales, para valorar sociabilidad, equilibrio emocional y respuesta ante distintos estímulos.

El Test de Campbell permite analizar aspectos relacionados con la atracción social, la capacidad de adaptación, la respuesta ante situaciones de control o el nivel de seguridad del cachorro. Gracias a esta evaluación, el centro de cría puede identificar ejemplares con perfiles más adecuados para familias, actividades deportivas o tareas de trabajo y caza.

RAJ Canin FCI completa este acompañamiento con un servicio basado en transparencia, apoyo y documentación. “Obviamente, toda esta información vendrá correctamente documentada y acreditada por entidades oficiales”, remarcan desde el criadero. Pedigrí FCI, cartilla sanitaria, certificados de salud, contrato de cesión y guía de cuidados forman parte de una entrega orientada a garantizar confianza, bienestar animal y continuidad en el acompañamiento tras la llegada del cachorro al nuevo hogar.

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Emisor: Criadero de Teckel RAJ CANIN FCI

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