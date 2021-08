¿Cómo elegir el césped artificial adecuado?, por Sinteticgrass.

El césped artificial es una solución muy popular para cubrir jardines, terrazas y balcones, funciona muy bien como decoración y acabado en estos lugares

Hay que considerar qué características debe tener el césped artificial para jardines y terrazas, cuál es su precio, qué opiniones hay sobre el césped decorativo artificial, a qué hay que prestar atención durante la instalación y cuál es el mejor lugar de venta de césped artificial.



El césped artificial es cada vez más popular, a primera vista, parece césped de verdad. El césped artificial es mucho más duradero y resistente a la intemperie que el césped natural.



El césped artificial para jardines y terrazas es extremadamente práctico y atractivo. Hay que pensar que no requiere tanta atención como el césped natural: no necesita ser mantenido, regado, cortado, fertilizado o rastrillado. Además, es resistente a la intemperie, por lo que no se seca al sol y no cambia de color.



En el pasado, el césped artificial debía cubrirse con arena para que se adhiriera bien al suelo o a la tierra, por lo que su cuidado, limpieza y mantenimiento resultaban más pesados. Los revestimientos de césped artificial que se fabrican hoy en día no requieren estos tratamientos.



Otra ventaja es que puede utilizarse en cualquier tipo de superficie, incluido el suelo de las terrazas. Salir a una terraza o a un balcón con un revestimiento de hierba es mucho más agradable y cómodo que caminar sobre una cerámica dura y fría.



Cabe destacar que el césped artificial también se utiliza a menudo en instalaciones deportivas, como campos de fútbol, pistas de tenis y parques infantiles.



Hoy en día, el césped artificial ornamental se fabrica con plástico en telares similares a los utilizados para fabricar alfombras. El césped artificial actual es mucho más duradero y más impresionante que los producidos en el pasado, además, es mucho más parecido al real y tiene unos parámetros técnicos mucho mejores.



Un parámetro importante del césped artificial decorativo es también la resistencia a las condiciones climáticas cambiantes. Este tipo de césped artificial es resistente tanto a las heladas como al sol fuerte. También es resistente a la radiación UV, por lo que no se deteriora cuando se expone a la luz solar intensa. Puede colocarse tanto al sol como a la sombra, y su color siempre será el mismo. Gracias a estas propiedades, césped artificial tiene tan buenas críticas.



Además, este tipo de césped artificial es resistente a la abrasión, especialmente si procede de un fabricante acreditado y certificado que ofrezca una garantía sobre el producto. El césped artificial también se caracteriza por su excelente permeabilidad al agua. Esto es muy importante en las terrazas y jardines, especialmente cuando se trata de la limpieza, para ello, basta con utilizar un aspirador de jardín y agua.



Hoy en día, el césped que imita la hierba puede tener muchos tipos y variedades. El desarrollo de la tecnología de producción, también en este caso, ha hecho posible una amplia selección. El césped artificial producido actualmente puede diferir en cuanto al grosor y la altura de las hiervas, la consecuencia de estas diferencias es también una diferencia de peso y también puede variar en la suavidad de las cerdas.



Algunos tipos de césped artificial pueden parecerse al césped cuidado y recortado del jardín. Otros tendrán la forma de la hierba que crece de forma silvestre.



El césped artificial también puede venir en varios tonos de verde e incluso adoptar otros colores. Hay alfombras disponibles en el mercado en colores que van desde el verde fresco al verde botella intenso. También se puede encontrar césped artificial de color amarillo o paja. También hay colores tan inusuales como el azul, el rojo e incluso el blanco y el negro.



Césped artificial para balcones y terrazas: ¿cómo se coloca?



Preparación de la instalación

Se puede realizar la instalación de césped artificial personalmente en terrazas y balcones. Hoy en día, el césped artificial no necesita ser rellenado con arena o granulado de caucho.



Cuando se decide cubrir el balcón o terraza con una alfombra de césped artificial, se debe conocer la superficie y las dimensiones exactas, esto facilitará en gran medida la instalación posterior. Algunas empresas que se dedican a la venta de césped artificial también ofrecen cortarlo y colocarlo en casa del cliente.



Es muy importante endurecer y nivelar el suelo cuando se prepara la instalación en una casa. Para que el césped artificial en un balcón o terraza sea estable, no cambie de posición y no se mueva en la superficie, debe fijarse con pegamento. Para ello, lo mejor es un adhesivo especializado en césped artificial.



Colocación

Una vez adquiridos los materiales: rollos de césped artificial, adhesivo especial, tiras de vellón y un sustrato cuidadosamente preparado, se puede empezar a colocar el césped artificial en el jardín o terraza. Es muy importante prestar atención a la dirección del césped artificial, debe ser siempre el mismo, de lo contrario, aparecerán diferentes tonalidades y el césped artificial tendrá un aspecto poco real.



El adhesivo especial de poliuretano de dos componentes debe mezclarse bien y extenderse uniformemente sobre la entretela. El siguiente paso es pegar la pieza de hierba en la tira de entretela con el adhesivo. Por último, hay que cortar la entretela de manera uniforme alrededor de los bordes del jardín o la terraza para que se integre bien.



Finalización de la instalación

Cuando se haya terminado de instalar el césped artificial en el balcón o jardín, hay que asegurarse de que los bloques no se superpongan entre sí. Esto es muy importante porque pueden formarse jorobas no deseadas.



Si existe el riesgo de que la alfombra de césped artificial sea arrastrada por el viento, especialmente en los bordes, una buena solución es pegarla directamente al sustrato (hormigón o baldosas).



Hoy en día, la mayoría de los céspedes artificiales no necesitan ser rellenados, sin embargo, no se excluye este tratamiento.



El precio del césped artificial y consejos para comprarlo

El césped artificial está disponible en varios fabricantes y minoristas, tiendas de jardinería, almacenes de construcción y grandes mercados de jardinería y construcción. El precio del césped artificial depende de su calidad, del peso por metro cuadrado y del fabricante.



El césped artificial se utiliza con mucha frecuencia en instalaciones deportivas y parques infantiles. Los céspedes artificiales se caracterizan por su gran resistencia a los factores mecánicos y climáticos y por su precio razonable. También son bastante fáciles de instalar y no requieren cuidados adicionales. Pueden mantener un verdor jugoso durante todo el año.



Todo esto hace que sean cada vez más populares también en las propiedades particulares y públicas y son especialmente populares como acabados de suelos en jardines y terrazas.







Contacto

Nombre contacto: SINTETICGRASS

Descripción contacto: Comunicado de prensa: ¿Cómo elegir el césped artificial adecuado?,

Teléfono de contacto: 641 170 576