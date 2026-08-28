Cómo elegir una empresa de corte de hormigón - ANSARA TALADROS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de agosto de 2026.- Cortar hormigón armado no es una partida menor dentro de una obra. Suele ejecutarse sobre estructura ya construida, muchas veces en edificios en uso, y un corte mal planteado puede fisurar lo que debía conservarse, seccionar una armadura que estaba trabajando o parar la obra durante días. Sin embargo, es una de las subcontratas que más a menudo se adjudica por precio unitario y por teléfono. En este contexto, empresas especializadas como Ansara Taladros ofrecen soluciones profesionales de corte y perforación adaptadas a las necesidades de cada proyecto.

Estos son los siete criterios que conviene contrastar antes de cerrar un trabajo de corte y perforación.

Que haya visita técnica previa, no solo un precio por metro

La diferencia más visible entre proveedores está en cómo presupuestan. Una parte del sector cotiza por metro lineal o metro cuadrado sin haber visto la obra, lo que traslada al cliente todo el riesgo de lo que aparezca después: una armadura más densa de lo previsto, un acceso imposible, un espesor real distinto del que figuraba en plano.

La alternativa es el estudio técnico previo, con despiece de los cortes a ejecutar y un precio cerrado. Empresas como Ansara Taladros, una empresa de corte de hormigón con sede en Madrid y cobertura nacional, incluyen la visita técnica dentro del proceso estándar de presupuesto, con evaluación del tipo de hormigón, el espesor, el acceso y las condiciones del entorno antes de emitir la propuesta.

Una pregunta útil en la primera llamada: ¿el precio que me está dando incluye lo que se encuentre al abrir?

Que la técnica se elija según el elemento, no según lo que tengan en el camión

Bajo la etiqueta de corte de hormigón conviven cuatro técnicas distintas, y la elección no es indiferente:

Disco de diamante sobre raíl (corte mural). Para muros, forjados y aperturas de huecos con canto definido. La profundidad alcanzable depende del diámetro del disco; los equipos de mayor formato superan los 70 centímetros en una sola pasada.

Cortadora de suelo. Para tiradas largas en soleras, juntas y canalizaciones, sin necesidad de montar guías.

Hilo diamantado. Cuando el elemento supera lo que puede abarcar un disco: pilas de puente, pilotes, muros de más de un metro de espesor. No tiene límite práctico de dimensión y permite cortar desde ángulos que el disco no alcanza.

Perforación con corona. Taladros circulares para pasatubos, anclajes, ventilación o extracción de testigos.

Un proveedor que solo dispone de una de estas técnicas tenderá a forzar su uso. Conviene preguntar directamente qué método propone y por qué descarta los otros.

Corte en húmedo y gestión del agua

El corte en húmedo elimina el polvo en origen y refrigera la herramienta, y es el estándar en entornos habitados: hospitales, hoteles, colegios, edificios de oficinas en funcionamiento. Pero genera lodo, y ahí es donde surgen la mayoría de los conflictos en obra.

La pregunta que hay que hacer no es si trabajan en húmedo, sino cómo recogen y evacúan el agua del corte, y quién asume la protección de las superficies adyacentes. Si eso no está definido en el presupuesto, acabará resolviéndose sobre la marcha y a cargo de alguien.

Ausencia de vibraciones cuando la estructura sigue en carga

La ventaja técnica de las herramientas diamantadas frente al martillo es que no transmiten impacto a la estructura contigua. En intervenciones sobre elementos portantes, edificios protegidos o infraestructura en servicio, eso deja de ser una comodidad y pasa a ser un requisito de proyecto.

En estos casos conviene exigir estudio previo y seguimiento técnico del corte, especialmente cuando se secciona algo con función estructural. Un corte limpio ejecutado en el sitio equivocado sigue siendo un problema estructural.

Capacidad real en espacios confinados y en obra nocturna

Buena parte del corte de hormigón se ejecuta donde no cabe maquinaria convencional: bajo andenes, galerías, huecos de instalaciones, arquetas. Ahí entran los equipos compactos y los robots de demolición eléctricos, que además pueden operar en espacios cerrados sin emisiones de combustión.

El otro condicionante habitual es el horario. En locales comerciales, hoteles, hospitales o infraestructura en servicio, el trabajo se ejecuta de noche, en fin de semana o en festivo. Conviene confirmar por escrito la disponibilidad de turnos antes de adjudicar, porque es el punto donde más se desajustan los plazos.

Certificación, prevención y documentación de salida

El corte de hormigón es una actividad de subcontrata dentro del marco de la obra principal, con las obligaciones documentales que eso implica: plan de seguridad y salud, formación acreditada de los operarios, coordinación de actividades empresariales.

A la salida, un proveedor solvente entrega informes, certificados y albaranes del trabajo ejecutado. Un sistema de gestión de calidad certificado bajo ISO 9001 es un indicador razonable de que esos procesos existen y se auditan, aunque no sustituye a comprobar la documentación concreta de la obra.

Trayectoria verificable en obras equivalentes a la tuya

El último criterio es el más simple y el que más se pasa por alto: pedir referencias de trabajos comparables. No vale la misma experiencia para abrir un hueco de ventana en una vivienda que para intervenir en un túnel en servicio, en una pista de vuelo o en una factoría en producción.

Ansara Taladros, por ejemplo, acumula más de 500 obras ejecutadas en toda España y trabaja habitualmente para constructoras, ingenierías y administraciones públicas, además de en entornos industriales. Ese tipo de trayectoria es contrastable: se puede pedir el listado de obras similares, y se puede llamar al jefe de obra que las supervisó.

Lo que suele salir caro

La mayoría de los sobrecostes en esta partida no vienen del precio unitario, sino de tres cosas: un presupuesto emitido sin ver la obra, una técnica elegida por disponibilidad en lugar de por idoneidad, y una planificación que no contempla los turnos reales en los que se puede trabajar.

Contrastar esos siete puntos antes de firmar cuesta una llamada y una visita. Reparar un hormigón fisurado por un picado mal ejecutado cuesta bastante más.

Contacto

Emisor: Ansara Taladros

Contacto: Ansara Taladros

Número de contacto: 689 24 22 68