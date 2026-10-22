ELEGOO acerca el escaneo 3D de nivel profesional a un público más amplio de creadores con el próximo M1 Ultra

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido desarrollo dentro del sector global de la fabricación inteligente, amplía su ecosistema de creación 3D con el próximo M1 Ultra, su primer escáner 3D inteligente todo en uno. Con un lanzamiento oficial programado para el 29 de octubre de 2026 a las 12:00 a. m. (PDT), el M1 Ultra se incorpora a la gama de productos de ELEGOO, extendiendo su ecosistema al ámbito del escaneo 3D. Este dispositivo permite a creadores, ingenieros y aficionados avanzados capturar objetos del mundo real y convertirlos en datos digitales 3D precisos, facilitando así una amplia variedad de aplicaciones creativas y prácticas.

Al adentrarse en la categoría de escaneo 3D, ELEGOO busca ofrecer un flujo de trabajo más integrado que conecte la captura de objetos del mundo real, el modelado digital y la impresión 3D, abriendo así nuevas posibilidades para la personalización, la ingeniería inversa, el archivo digital, la educación y los proyectos creativos.

Diseñado para ofrecer precisión, versatilidad y facilidad de uso sin concesiones, el M1 Ultra combina una exactitud de grado metrológico, múltiples modos de escaneo, procesamiento inteligente y un diseño portátil todo en uno. Su combinación de escaneo mediante láser azul y luz estructurada infrarroja permite trabajar con diversos objetos y casos de uso, mientras que el escaneo sin marcadores aporta una flexibilidad adicional para aquellas superficies en las que no resulta práctico colocar marcadores de seguimiento.

Más allá del rendimiento de escaneo, el M1 Ultra está diseñado para hacer que el proceso general sea más eficiente y flexible. Una pantalla táctil integrada ofrece vistas previas en tiempo real y un acceso sencillo a la configuración, mientras que la conectividad inalámbrica y una batería intercambiable proporcionan una mayor libertad durante el escaneo. En cuanto al software, ELEGOO SCAN incluye una configuración guiada, asistencia para el seguimiento y procesamiento automatizado de datos, lo que ayuda a los usuarios a pasar de la captura de un objeto a la generación de un modelo 3D digital con menos pasos manuales.

Con M1 Ultra, ELEGOO da un paso más hacia un ecosistema de creación 3D mejor conectado, que ayuda a los usuarios a transitar con mayor fluidez entre el mundo físico y el digital, ya sea al desarrollar una pieza personalizada, explorar una idea de diseño o preparar un objeto para un trabajo digital posterior y su posterior impresión en 3D.

ELEGOO presentará el M1 Ultra por primera vez en Europa en dos próximos eventos: Maker Faire Rome 2026 (del 23 al 25 de octubre, expositores M.21–M.22) y SPIEL Essen 2026 (del 22 al 25 de octubre, expositor H5L125). Los visitantes podrán ver el escáner en exclusiva antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 29 de octubre.

Los precios y otras características clave se darán a conocer el 29 de octubre de 2026. Mantente atento a más novedades en el sitio web oficial de ELEGOO.

Acerca de ELEGOOFundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de la fabricación inteligente, especializada en la investigación y desarrollo (I+D), la fabricación y la venta de impresoras 3D de uso doméstico, grabadoras láser, kits educativos STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen —el Silicon Valley de China—, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares estadounidenses; cuenta con más de 1.000 empleados y dispone de más de 430.000 metros cuadrados de instalaciones destinadas a oficinas y producción. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación inteligentes y singulares que permiten a diversos usuarios potenciar sus experiencias personalizadas.

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