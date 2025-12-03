ELEGOO anuncia la venta navideña de impresoras 3D con grandes ofertas del 2 al 25 de diciembre

ELEGOO Christmas Special Offer up to 53% off - ELEGOO/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, anuncia sus Rebajas Navideñas del 2 al 25 de diciembre (hora del Pacífico). Este evento ofrece importantes descuentos navideños de hasta el 53% en impresoras 3D, filamentos y resinas, ofreciendo a creadores, aficionados y compradores navideños algunas de las mejores ofertas de impresión 3D del año.

Durante las rebajas navideñas, los clientes pueden ahorrar en las impresoras 3D FDM y de resina más populares de ELEGOO, incluyendo la galardonada Centauri Carbon, la impresora de resina Saturn 4 Ultra 16K de alta velocidad, la ultraprecisa Saturn 4 Ultra, la impresora FDM Neptune 4 Plus de gran formato, así como la Serie Mars 5 y la OrangeStorm Giga de escala industrial. Estas ofertas ofrecen una oportunidad ideal para que principiantes, aficionados y profesionales actualicen su equipo con impresoras 3D asequibles y de alto rendimiento.

Para apoyar los proyectos navideños y las necesidades de impresión de fin de año, ELEGOO también ofrece la oferta de "Compra 3 y llévate 1 gratis" o "Compra 8 y llévate 4 gratis" tanto para filamento como para resina, lo que facilita el abastecimiento de materiales de impresión esenciales. El paquete especial de filamentos navideños, que incluye los colores dorado, blanco, rojo y verde, también está disponible para compra individual o como paquete de impresora 3D con filamento.

Ofertas destacadas de Navidad

Centauri Carbon: Impresora 3D FDM galardonada para principiantes y aficionados

Conocida por su facilidad de uso, portabilidad y excelente calidad de impresión, la Centauri Carbon es una de las impresoras FDM más reconocidas del mercado. Es el regalo de Navidad ideal para principiantes que exploran la impresión 3D, usuarios que imprimen decoraciones para el hogar y aficionados que buscan un rendimiento fiable.

Precios para las fiestas:

Estados Unidos: 279,00 dólares estadounidenses (descuento de 20 dólares estadounidenses)

Unión Europea: 299,00 euros (descuento de 50 euros)

Reino Unido: 259,00 libras (descuento de 40 libras)

Canadá: 399 dólares canadienses (descuento de 59,01 dólares canadienses)

Japón: 53.999 yenes (descuento de 4.000 yenes)

Australia: 629,00 dólares australianos (descuento de 70 dólares australianos)

Saturn 4 Ultra 16K — Impresora 3D de resina de alta velocidad

Diseñada tanto para principiantes como para usuarios experimentados, la Saturn 4 Ultra 16K ofrece una configuración sencilla, nivelación automática e impresión ultrarrápida de 150 mm/h gracias a la tecnología de inclinación y liberación. Su cámara con iluminación permite la monitorización día y noche. Este modelo hace que la impresión 3D de resina sea más accesible que nunca.

Precios para las fiestas:

Estados Unidos: 419,00 dólares estadounidenses (descuento de 80 dólares estadounidenses)

Unión Europea: 469,00 euros (descuento de 50 euros)

Reino Unido: 419,00 libras (descuento de 25 libras)

Canadá: 549,00 dólares canadienses (descuento de 130 dólares canadienses)

Japón: 68.999 yenes (descuento de 10.000 yenes)

Saturn 4 Ultra: Impresora de resina ultraprecisa para crear miniaturas

Equipada con tecnología de liberación de inclinación y una pantalla LCD monocromática de 10 pulgadas y 12k, la Saturn 4 Ultra es una impresora de resina robusta para perfeccionistas que buscan impresiones 3D de alta calidad con detalles precisos. Su diseño elegante y sus funciones intuitivas facilitan la impresión.

Precios para las fiestas:

Estados Unidos: 329,00 dólares estadounidenses (descuento de 60 dólares estadounidenses)

Unión Europea: 339,00 euros (descuento de 80 euros)

Reino Unido: 289,00 libras (descuento de 65 libras)

Canadá: 479,00 dólares canadienses (descuento de 70 dólares canadienses)

Japón: 51.999 yenes (descuento de 8.650 yenes)

Si desea más detalles acerca de los descuentos visite: Elegoo 2025 Christmas Sale Official Page

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadores láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2024, sus ingresos totales por ventas superaron los 220 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y área de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores mejoren sus experiencias personalizadas.

Si desea más información visite Elegoo y las plataformas de medios sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836459/ELEGOO_Christmas_Special_Offer.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elegoo-anuncia-la-venta-navidena-de-impresoras-3d-con-grandes-ofertas-del-2-al-25-de-diciembre-302632012.html