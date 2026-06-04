ELEGOO se asocia con emoji® para una edición especial de la impresora 3D Centauri Carbon 2 Combo Edition

(Información remitida por la empresa firmante)

- La expresión creativa cobra forma: ELEGOO se asocia con emoji, la icónica marca, para una edición especial de la impresora 3D Centauri Carbon 2 Combo Edition, fruto de una colaboración de marcas

HAMBURGO, Alemania, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, se enorgullece de anunciar una emocionante asociación con la marca emoji, uniendo dos poderosos símbolos de creatividad, diversión y autoexpresión.

La colaboración fue gestionada por Big Picture Licensing, agente de licencias de la compañía emoji en el Reino Unido, cuyo apoyo ayudó a unir a dos marcas reconocidas mundialmente, impulsadas por la innovación, la creatividad y la conexión emocional.

ELEGOO se ha mantenido comprometida con hacer que la creación sea más accesible mediante una tecnología de impresión 3D intuitiva que transforma la imaginación en realidad.

En el centro de esta colaboración se encuentra la impresora insignia de ELEGOO para el consumidor, la Centauri Carbon 2 Combo, un producto icónico diseñado para que la impresión 3D de alta calidad sea sencilla, intuitiva y agradable para todos.

Presentamos la primera impresora 3D con la temática de la marca emoji

ELEGOO emoji Centauri Carbon 2 Combo

Esta edición especial incluye:

Un elegante diseño en color blanco plateado con diseños exclusivos de la marca emoji y detalles visuales.

Una interfaz de usuario personalizada con diseños divertidos de la marca emoji para una experiencia más inmersiva.

Los archivos oficiales del modelo 3D G-code de la marca emoji, que permiten a los usuarios transformar instantáneamente expresiones digitales icónicas en creaciones físicas.

Una combinación única de estética moderna, creatividad y tecnología de vanguardia para creadores.

Juntos, ELEGOO y la marca emoji están redefiniendo la expresión creativa, haciéndola más emotiva, personal y tangible que nunca.

Como dice el eslogan de la campaña: "Tu esencia, ahora en 3D".

Todo lo que te representa ahora puede convertirse en algo que puedes ver, tocar, crear y compartir.

Cuando un icono de la marca emoji se une a otro, el resultado va más allá de una colaboración de productos: se convierte en una celebración de la alegría, la individualidad y la creatividad multicultural.

Citas de directivos

"La marca emoji siempre ha representado las emociones y la conexión, mientras que ELEGOO representa el empoderamiento de la creatividad a través de la tecnología", afirmó Kevin Wang, vicepresidente de ELEGOO. "Esta alianza refleja nuestra convicción compartida de que la autoexpresión debe ser alegre, sencilla y accesible para todos. Nos entusiasma llevar ese espíritu al mundo de la impresión 3D y ayudar a los usuarios a convertir sus sentimientos en algo real".

Marco Hüsges, consejero delegado y fundador de la empresa emoji, comentó: "Estamos muy contentos de asociarnos con ELEGOO en la primera colaboración entre la marca emoji y una marca de impresión 3D. Juntos, estamos llevando la autoexpresión digital al mundo físico de una manera divertida, creativa y completamente nueva.

Esta colaboración pone de relieve cómo la impresión 3D está evolucionando más allá de los espacios de creación tradicionales y convirtiéndose en parte de la tecnología cotidiana, inspirando a las personas a crear, personalizar y expresarse como nunca antes.

Con la ELEGOO emoji Centauri Carbon 2 Combo, la creatividad se convierte en algo que puedes ver, tocar y compartir con el mundo".

Precio y disponibilidad

ELEGOO emoji Centauri Carbon 2 Combo tiene un precio de 489 USD, 479 EUR, 415 GBP, 689 CAD, 1019 AUD y ￥89.999 JPY. Los compradores ya pueden realizar sus pedidos en la página web oficial de ELEGOO, donde se realizan envíos a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, la Unión Europea, Australia y Japón.

Acerca de emoji - The Iconic Brand

La empresa emoji es propietaria de la marca emoji, registrada para una amplia gama de productos y servicios en más de 150 países. Su extensa cartera de derechos abarca más de 1.000 marcas registradas y más de 25.000 iconos y diseños de la marca emoji. Estos están disponibles para su licencia y comercialización, incluyendo promociones, eventos y campañas de marketing.

La marca emoji, reconocida a nivel mundial, colabora con más de 1.400 socios licenciatarios de renombre, entre los que se incluyen gigantes como Sony Pictures Animation, Pop Mart, BYD, New Era, Tonie's, Trolli, PUMA, L'Oréal y Burger King. Considerada la tercera marca más influyente, después de Lego y Coca-Cola, por una publicación líder del sector, y con ingresos minoristas superiores a los 3.000 millones de dólares estadounidenses en los últimos 6 años, la empresa emoji se sitúa en el puesto número 78 entre los 150 principales licenciatarios globales, consolidando su estatus como una marca de estilo de vida universal de influencia sin precedentes.

Visite: www.emoji.com

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores disfruten de experiencias personalizadas.

Visite: www.elegoo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990353/Poster.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/elegoo-se-asocia-con-emoji-para-una-edicion-especial-de-la-impresora-3d-centauri-carbon-2-combo-edition-302787445.html