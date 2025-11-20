ELEGOO eleva la impresión 3D para el consumidor con un ecosistema integrado en Formnext 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-ELEGOO eleva la impresión 3D para el consumidor con un ecosistema integrado de extremo a extremo en Formnext 2025

FRANKFURT, Alemania, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca de rápido crecimiento en la fabricación inteligente global, está revolucionando la impresión 3D para el consumidor en Formnext 2025 con sus soluciones integradas de ecosistema de extremo a extremo, que abarcan todo el flujo de trabajo, desde la selección y el corte del modelo 3D hasta la elección del material, la impresión y el control y monitoreo remotos.

Innovaciones en software y plataformas

La plataforma Nexprint, lanzada en agosto, conecta a creadores de todo el mundo y permite compartir y descargar modelos 3D sin problemas. Su fondo permanente de 1 millón de dólares para creadores los incentiva con dinero en efectivo por compartir contenido original o invitar a colaboradores. ElegooSlicer y SateLite de ELEGOO simplifican el proceso de corte para la impresión FDM y de resina, mientras que la aplicación Matrix permite gestionar de forma inteligente varias impresoras desde un smartphone.

Presentación del catálogo de impresoras y nuevos productos

En cuanto al hardware, ELEGOO presentó impresoras FDM y de resina clave, incluyendo las series Centauri Carbon, Saturn, Mars 5, OrangeStorm Giga y Jupiter 2. Destacaron dos nuevos productos: Jupiter 2, una impresora LCD profesional de 14 pulgadas y 16K para modelos a gran escala con un nivel de detalle excepcional, y Centauri Carbon 2, una impresora FDM multicolor de escritorio con reconocimiento de filamento RFID y recarga automática. El lanzamiento de Jupiter 2 está previsto para finales de año, y el de Centauri Carbon para el primer trimestre de 2026. También se presentó Mercury Wash Max, una versátil estación de lavado y curado con amplio espacio y una función de secado única.

Materiales impresos

La versátil e innovadora gama de resinas y filamentos de ELEGOO se materializa en 70 jarrones impresos en 3D con 10 filamentos diferentes, cada uno en 7 colores. También se presenta la serie de filamentos reforzados con fibra de alto rendimiento, que incluye PETG-CF con gran resistencia a la abrasión, PETG-GF con mayor dureza y PAHT-CF con excepcional resistencia al calor. Otra pieza destacada es la escultura de pared LED Radiant Synchrony, diseñada por el diseñador filipino Herschel Shapiro y producida en más de 420 horas de impresión por tres impresoras Centauri Carbon con filamento PLA, demostrando la capacidad de ELEGOO para combinar creatividad, precisión y accesibilidad para el consumidor.

Declaraciones ejecutivas

"Tras una década construyendo y perfeccionando nuestro ecosistema de impresión 3D, estamos preparados para afrontar los retos más complejos del sector", afirmó Kevin Wang, cofundador y vicepresidente de ELEGOO. "Nuestro objetivo es acelerar la adopción de la impresión 3D por parte del consumidor y aspiramos a un futuro en el que cada hogar tenga una impresora 3D".

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca de rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2024, sus ingresos totales superaron los 220 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y planta de producción. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores disfruten de experiencias personalizadas.

Para más información, visite ELEGOO y las plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

