ELEGOO lanza Centauri Carbon 2 Combo, una impresora 3D multicolor ideal para familias

SHENZHEN, China, 26 de enero de 2026/PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido desarrollo en la fabricación inteligente global, lanza hoy Centauri Carbon 2 Combo, que se posiciona como una impresora 3D multicolor familiar destinada a brindar un rendimiento de impresión profesional accesible para principiantes, aficionados o profesionales en el hogar, ayudándolos a transformar la creatividad en realidad instantánea.

Características principales y aspectos destacados

Impresión a 4 colores con sistema CANVAS

Diseñada pensando en el uso diario, la Centauri Carbon 2 Combo hace que la impresión 3D multicolor sea realmente accesible gracias al sistema inteligente CANVAS de ELEGOO. Permite un cambio de color suave y automático con carga instantánea de filamento, respaldo de filamento integrado y prevención de enredos, eliminando la complejidad típica de la impresión multicolor. Con la detección de filamento basada en RFID, CANVAS identifica automáticamente los tipos de material y recomienda la configuración óptima. Esto permite a principiantes, aficionados y creadores experimentados imprimir con confianza sin necesidad de una configuración compleja ni conocimientos técnicos.

Calibración con un solo clic y monitoreo inteligente

Con calibración y nivelación automáticas gracias a 31 sensores inteligentes integrados, la impresora simplifica todo el proceso de impresión. Estos sistemas de detección y prevención integrados reducen los ajustes manuales y los errores comunes, lo que permite un flujo de trabajo fluido y con un solo clic de principio a fin, ideal para usuarios principiantes y para uso doméstico compartido.

Diseño silencioso, intuitivo y apto para el hogar

Con un nivel de ruido de tan solo 45 dB, la impresora es lo suficientemente silenciosa como para salas de estar, oficinas en casa, garajes o espacios creativos compartidos, sin interrumpir la vida diaria. Su pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas, con una interacción similar a la de un smartphone y compatible con 11 idiomas, facilita que diferentes miembros de la familia la usen para fines educativos, aficiones creativas y proyectos domésticos prácticos.

Amplio soporte material para necesidades cotidianas y avanzadas

El control avanzado de temperatura, una cámara cerrada con cubierta térmica y una rejilla inteligente con control automático garantizan una impresión estable en una amplia gama de materiales. Un robusto sistema de refrigeración y una boquilla de acero endurecido a 350 °C permiten una impresión fiable y sin complicaciones en una amplia gama de materiales, desde opciones básicas hasta avanzadas como PETG y filamentos reforzados con fibra, para aplicaciones que abarcan desde artículos cotidianos hasta proyectos de ingeniería.

Ecosistema integrado para un flujo de trabajo optimizado

El ecosistema ELEGOO conecta el descubrimiento de modelos, el corte y el control remoto a través de Nexprint, ELEGOOSlicer y la aplicación MATRIX, lo que facilita que las familias exploren ideas, preparen archivos y administren la impresión desde cualquier lugar del hogar.

En conjunto, estas características posicionan a la Centauri Carbon 2 Combo como una impresora 3D multicolor verdaderamente familiar, diseñada para servir a diversos usuarios y escenarios creativos cotidianos en el hogar. Representa un avance significativo en la democratización de la impresión 3D: acercar la impresora 3D a todos los hogares.

Precio, especificaciones y disponibilidad

Precio y disponibilidad

El precio de venta al público de Centauri Carbon 2 Combo es de 449 USD, 439 EUR, 339 GBP, 619 CAD, 999 AUD y 79.999 JPY. Los compradores ya pueden realizar sus pedidos en la página web oficial de ELEGOO, donde los países de envío disponibles incluyen EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Australia y Japón.

Especificaciones

Para conocer las especificaciones completas y los detalles del producto, visite el sitio web oficial de ELEGOO.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadores láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares, con más de 1000 empleados y más de 40.000 metros cuadrados de oficinas y área de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, optimizando así sus experiencias personalizadas.

Para obtener más información, visite ELEGOO y las plataformas de redes sociales: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, Discord y Reddit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869123/ELEGOO_s_Family_Friendly_Multicolor_3D_Printer_Centauri_Carbon_2_Combo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

