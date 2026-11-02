(Información remitida por la empresa firmante)

-ELEGOO lanza sus ofertas de Black Friday y Cyber Monday 2026, con descuentos de hasta el 54 % en impresoras 3D y accesorios

SHENZHEN, China, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento dentro del sector global de la fabricación inteligente, ha anunciado hoy su campaña de Black Friday y Cyber Monday 2026, que incluye ofertas especiales en impresoras 3D, paquetes de productos y filamento. La promoción estará vigente del 2 de noviembre al 1 de diciembre en la tienda online oficial de ELEGOO.

Centauri Carbon 2 Combo — Impresora FDM multicolor para principiantes y creadores

Está diseñada para acompañar a los usuarios en cualquier etapa de su trayectoria en la impresión 3D, desde quienes se inician hasta los creadores más experimentados. Su diseño cerrado de tipo CoreXY, la configuración y nivelación automatizadas, la interfaz intuitiva y el sistema de cuatro colores CANVAS hacen que la impresión multicolor sea accesible; al mismo tiempo, su capacidad de impresión a alta velocidad y su boquilla de acero endurecido que alcanza los 350 °C ofrecen la flexibilidad que requieren los creadores avanzados.

EE.UU.:$449 PVP → $369 (18% descuento)UE:€439 PVP → €359 (18% descuento)Reino Unido:£398 PVP → £329 (17% descuento)

Saturn 4 Ultra 16K — Diseñada para creadores que buscan el máximo detalle

Gracias a su pantalla LCD 16K, gran volumen de impresión, cubeta de resina con calefacción, autonivelación y tecnología de despegue por inclinación, la Saturn 4 Ultra 16K está pensada para proyectos que requieren un alto nivel de detalle, como miniaturas para juegos de mesa, artículos de colección y modelos de personajes.

EE.UU.:$649.99 PVP → $399 (39% descuento)UE:€648 PVP → €419 (35% descuento)Reino Unido:£576 PVP → £359 (38% descuento)

Mars 5 Ultra — Una forma sencilla de iniciarse en la impresión 3D de resina

La Mars 5 Ultra combina nivelación automática, sistema de despegue por inclinación, detección de fallos en la impresión y resolución 9K, lo que la convierte en una opción accesible para quienes se inician en la impresión con resina, así como para jugadores de juegos de mesa y aficionados a las miniaturas.

EE.UU.:$338 PVP → $259 (23% descuento)UE:€362 PVP → €239 (34% descuento)Reino Unido:£289 PVP → £199 (31% descuento)

Neptune 4 Max — Impresora 3D FDM de gran formato y alta velocidad

Con un volumen de impresión de 420 420 480 mm y tecnología FDM de alta velocidad, la Neptune 4 Max ofrece a los creadores espacio suficiente para realizar grandes modelos de temática gaming, accesorios para cosplay, elementos de vestuario y otros proyectos de gran tamaño.

EE.UU.:$470 PVP → $359 (24% descuento)UE:€549 PVP → €339 (38% descuento) Reino Unido: £472 PVP → £287 (39% descuento)

Paquetes, accesorios y ofertas flash

Hay paquetes seleccionados —incluidos Centauri Carbon 2 Combo All-in-One Bundle y Saturn 4 Ultra 16K Complete Bundle – Mercury Plus V3.0 & Resin disponibles con descuentos de hasta el 39 %.

ELEGOO también ofrece descuentos de hasta el 54 % en accesorios seleccionados, como la estación de lavado y curado Mercury Plus V3.0 y el minicalentador.

Los días 6, 13, 20, 27 y 30 de noviembre se realizarán ofertas flash: al comprar una impresora elegible, podrás obtener 1 kg de filamento o resina (de una selección específica) por solo 1 $, 1 € o 1 £. Los productos y las ofertas varían según el mercado y la ronda de promociones.

La tienda en línea de ELEGOO realiza envíos a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Japón y otros países y regiones compatibles. La disponibilidad de envío puede variar según el producto y el destino.

Para obtener más información, visite ELEGOO Black Friday Page.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de la fabricación inteligente, especializada en la investigación y desarrollo (I+D), la fabricación y la venta de impresoras 3D de uso doméstico, grabadoras láser, kits educativos STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares estadounidenses; cuenta con una plantilla de más de 1.000 empleados y dispone de más de 430.000 metros cuadrados de instalaciones destinadas a oficinas y producción. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación inteligentes y singulares que permiten a diversos usuarios potenciar sus experiencias personalizadas.

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