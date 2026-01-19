ELEGOO lanzará la impresora 3D multicolor Centauri Carbon 2 Combo el 26 de enero

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido desarrollo en la fabricación inteligente global, anuncia hoy el lanzamiento de la impresora 3D multicolor Centauri Carbon 2 Combo a las 9:00 EST/17:00 CET del 26 de enero. El nuevo producto se posiciona como una impresora 3D multicolor para toda la familia, diseñada para brindar un rendimiento de impresión profesional a principiantes, aficionados o profesionales en casa, ayudándoles a convertir su creatividad en realidad instantánea.

Características principales y aspectos destacados

Diseñada pensando en el uso diario, la Centauri Carbon 2 Combo hace que la impresión 3D multicolor sea realmente accesible gracias al sistema inteligente CANVAS de ELEGOO. Este sistema permite un cambio de color suave y automático con carga instantánea de filamento y respaldo de filamento integrado, eliminando la complejidad típica de la impresión multicolor. Con la detección de filamento basada en RFID, CANVAS identifica automáticamente los tipos de material y recomienda la configuración óptima adaptada a los archivos de modelos 3D descargados instantáneamente desde Nexprint, una plataforma diseñada para conectar a creadores con usuarios de todo el mundo, permitiendo compartir y descargar modelos 3D sin problemas. Esto permite a principiantes, aficionados y creadores experimentados imprimir con confianza sin necesidad de una configuración compleja, conocimientos técnicos ni habilidades de diseño CAD.

Gracias a su silencioso funcionamiento de 45 dB, la impresora se integra a la perfección en entornos familiares, ya sea en la sala de estar, la oficina en casa, el garaje o un espacio creativo compartido, sin interrumpir las actividades diarias. La experiencia se simplifica aún más gracias a su intuitiva pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas, que responde como un smartphone y es compatible con 11 idiomas, lo que facilita que diferentes miembros de la familia utilicen la impresora para una amplia gama de necesidades, desde proyectos educativos y aficiones creativas hasta artículos personalizados para el hogar.

Otras mejoras notables incluyen una boquilla de alta temperatura para mayor capacidad de material, una nivelación automática más rápida e inteligente, y un control inteligente de temperatura. En conjunto, estas características posicionan a la Centauri Carbon 2 Combo como una impresora 3D multicolor ideal para familias, diseñada para satisfacer las necesidades de diversos usuarios y las necesidades creativas cotidianas en el hogar. Representa un avance significativo en la democratización de la impresión 3D: acercar la impresora 3D a todos los hogares.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadores láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y área de fabricación. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, optimizando así sus experiencias personalizadas.

