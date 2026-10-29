- ELEGOO presenta el escáner All-in-One Smart 3D Scanner M1 Ultra, que ofrece precisión y versatilidad a los creadores El M1 Ultra combina una precisión de grado metrológico de hasta 0,02 mm, modos de escaneo versátiles y un flujo de trabajo optimizado para pasar del escaneo al modelo 3D; a partir del 29 de octubre, estará disponible con un precio especial de lanzamiento.

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 29 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de la fabricación inteligente, lanza hoy oficialmente el M1 Ultra, un escáner 3D inteligente todo en uno diseñado para aplicaciones profesionales en ámbitos como la personalización, la ingeniería inversa, la educación, el archivo digital y otros proyectos creativos.

"El escaneo 3D abre nuevas posibilidades para capturar objetos físicos y trabajar con ellos. Con el M1 Ultra, buscamos combinar precisión, versatilidad y eficiencia en el flujo de trabajo en una única solución integrada, haciendo que el escaneo 3D avanzado sea más accesible para una amplia gama de aplicaciones. Su lanzamiento supone, además, un paso importante en la expansión del ecosistema de creación 3D de ELEGOO y en la conexión entre los mundos físico y digital", afirmó Kevin Wang, cofundador y vicepresidente de ELEGOO.

Modos de escaneo flexibles para distintos proyectos

El M1 Ultra ofrece cinco modos de escaneo para adaptarse a una amplia gama de objetos y aplicaciones. Su modo de láser azul de 34 líneas está diseñado para objetos de tamaño mediano a grande, mientras que el modo de láser azul de 7 líneas captura detalles minuciosos en piezas de tamaño pequeño a mediano. El modo de láser azul de una sola línea está pensado para capturar orificios profundos, ranuras estrechas y otras zonas de difícil acceso. Para el escaneo de rostros, cuerpos y objetos, el escáner también cuenta con un modo de luz estructurada infrarroja. Asimismo, dispone de un modo de láser azul que no requiere el uso de marcadores, lo cual resulta ideal para superficies donde la colocación de estos no es práctica.

Con capacidad para trabajar con objetos que van desde los 5 5 5 mm hasta los 4.000 4.000 4.000 mm, el M1 Ultra se adapta a proyectos de diversos tamaños. Además, es capaz de escanear superficies negras o metálicas sin necesidad de aplicar polvo de recubrimiento, lo que ofrece una mayor flexibilidad ante distintos materiales y entornos.

Captura de alta precisión con un alto nivel de detalle

Para proyectos en los que la precisión dimensional es fundamental, el M1 Ultra ofrece una precisión de escaneo mediante láser azul de hasta 0,02 mm, con una precisión volumétrica de 0,02 mm + 0,06 mm/m. Su sistema óptico totalmente de vidrio, la compensación inteligente de temperatura y la calibración de cámaras de alta precisión garantizan un rendimiento de escaneo constante.

El escáner también cuenta con mapeo de texturas a todo color de 24 bits con optimización mediante procesamiento de señales de imagen (ISP), lo que permite capturar tanto la geometría como la apariencia visual de un objeto. Las cámaras con obturador global reducen el desenfoque por movimiento y la distorsión durante el escaneo, facilitando una captura de datos fiable en una amplia variedad de aplicaciones.

Diseño portátil para una mayor libertad de escaneo

Diseñado para ofrecer flexibilidad en diversos entornos de trabajo, el M1 Ultra cuenta con una pantalla táctil HD de 3 pulgadas para su manejo directo, así como con conectividad Wi-Fi 6 para el escaneo inalámbrico. Su batería intercambiable de 4.800 mAh permite hasta 1,5 horas de escaneo sin cables, mientras que su diseño ergonómico, ligero y portátil facilita su transporte y uso en cualquier lugar.

Estas características simplifican el desplazamiento entre distintos espacios de trabajo y el escaneo de objetos en diversos entornos; ya sea capturando componentes para un proyecto de diseño, documentando objetos físicos o recopilando datos para su posterior procesamiento digital.

Un flujo de trabajo optimizado: desde el escaneo hasta los modelos 3D

El M1 Ultra funciona con el software ELEGOO SCAN para agilizar el proceso, desde la captura de datos hasta la obtención de un modelo 3D utilizable. La configuración guiada, la asistencia en el seguimiento y la alineación de múltiples escaneos simplifican el proceso de escaneo; por su parte, el procesamiento automatizado con un solo clic se encarga de la generación de la malla, su optimización y el mapeo de color para su uso posterior.

ELEGOO SCAN permite exportar los datos escaneados en formatos STL, OBJ, PLY y ASC para su uso en software de terceros compatible, lo que facilita la integración de dichos datos en los flujos de trabajo de diseño, modelado y fabricación.

Precio y disponibilidad

El M1 Ultra está disponible a partir del 29 de octubre de 2026, con un precio de venta al público de 1.699 USD / 1.699 EUR / 1.399 GBP / 2.399 CAD / 299.999 JPY.

Del 29 de octubre al 12 de noviembre, los clientes pueden aprovechar un precio especial de lanzamiento de 1.599 USD / 15.99 EUR / 1.319 GBP / 2.299 CAD / 284.999 JPY.

Para obtener más información sobre el M1 Ultra, visite el sitio web oficial de ELEGOO.

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, ELEGOO es una marca en rápido desarrollo dentro de la industria global de la fabricación inteligente, especializada en la investigación y desarrollo (I+D), la fabricación y la venta de impresoras 3D de uso doméstico, grabadoras láser, kits educativos STEM y otros productos de tecnología inteligente. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, sus ingresos totales por ventas superaron los 300 millones de dólares estadounidenses; cuenta con más de 1.000 empleados y una superficie de oficinas y plantas de producción que supera los 430.000 metros cuadrados. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO ofrece espacios de creación inteligentes y singulares que permiten a diversos usuarios potenciar sus experiencias personalizadas.

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