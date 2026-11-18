(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 18 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca en rápido crecimiento dentro de la industria global de la fabricación inteligente, ha comenzado hoy su participación en Formnext 2026, presentando sus últimos desarrollos de productos y ofreciendo a los visitantes un primer vistazo exclusivo a sus próximas innovaciones. En el stand 12.0-C02, ELEGOO reunió demostraciones de productos en directo, avances de nuevas innovaciones y sesiones dirigidas por creadores, destacando su continua exploración de la impresión con resina, la impresión FDM multimaterial y los flujos de trabajo creativos conectados.

Kevin Wang, cofundador y vicepresidente de ELEGOO, afirmó: "Continuamente estamos explorando nuevas posibilidades en diferentes tecnologías de cara a ofrecer herramientas y soluciones más versátiles a los creadores. Este año en Formnext, nos entusiasma compartir un adelanto de nuestros próximos desarrollos en impresión con resina y FDM, junto con nuestras últimas soluciones de escaneo 3D. La feria también nos proporciona una excelente oportunidad para conectar con creadores y socios de la industria, intercambiar ideas y participar en las conversaciones que dan forma al sector".

Un primer vistazo a las novedades en impresión 3D con resina y FDM

Entre las novedades más destacadas, ELEGOO llevó a cabo la presentación de Saturn 5 Ultra, su próxima impresora 3D de resina. Diseñada como una impresora de resina de escritorio versátil, combina un rendimiento de alta precisión y una mayor durabilidad junto a una productividad mejorada y facilidad de uso. Su sistema inteligente de gestión de resina automatiza la monitorización y la reposición de la misma, mientras que las mejoras de diseño simplifican la configuración, el mantenimiento y el funcionamiento. El lanzamiento de la Saturn 5 Ultra está previsto para principios del primer trimestre de 2027.

ELEGOO también ha proporcionado a los visitantes un primer vistazo exclusivo a la Centauri X Ultra, que marca un hito importante dentro de la evolución de la serie Centauri con su incorporación a la tecnología de cabezales de impresión múltiples. Contando con cuatro cabezales de impresión independientes, esta próxima impresora 3D FDM explora nuevas posibilidades en la impresión multicolor y multimaterial. El cambio rápido de cabezales de impresión ayuda a minimizar el desperdicio de material durante los cambios de color, al mismo tiempo que la compatibilidad con materiales rígidos y flexibles permite una gama más amplia de aplicaciones funcionales y creativas. Su inesperado debut en Formnext atrajo a los visitantes al expositor de ELEGOO, despertando la curiosidad por la nueva incorporación a la serie Centauri.

Experimente el flujo de trabajo de escaneo 3D con M1 Ultra.

Otro elemento destacado del expositor es el M1 Ultra, el primer escáner 3D inteligente todo en uno de ELEGOO. Mediante demostraciones en directo, los visitantes pueden experimentar sus capacidades de escaneo y explorar un flujo de trabajo completo, que abarca desde la captura de objetos físicos hasta el procesamiento de modelos digitales con el software ELEGOOSCAN. Contando con una precisión metrológica de hasta 0,02 mm y múltiples modos de escaneo para diferentes tamaños de objetos, superficies y niveles de detalle, el M1 Ultra admite aplicaciones que van desde la ingeniería inversa y el desarrollo de productos hasta el archivo digital y la impresión 3D.

Conectando con creadores y la comunidad global de impresión 3D

Además de las demostraciones de productos, ELEGOO organiza talleres diarios para creadores alrededor de las 16:00 h, en los que participan creadores experimentados en impresión 3D que comparten conocimientos prácticos, aplicaciones creativas y experiencias de primera mano con los productos ELEGOO. Estas sesiones han atraído a grupos de visitantes que se reúnen alrededor del expositor para ver las demostraciones en directo e interactuar con los creadores, lo que añade una dimensión participativa a la exposición. ELEGOO también realiza sorteos diarios, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de ganar impresoras 3D y regalos y accesorios de la marca ELEGOO.

ELEGOO seguirá presentando sus productos e innovaciones en Formnext 2026 hasta el 20 de noviembre en el stand 12.0-C02, Messe Frankfurt, Alemania. Se invita a los participantes a pasar por el expositor y poder presenciar demostraciones en directo y descubrir de primera mano los últimos desarrollos de ELEGOO.

Acerca de ELEGOO

Fundada en el año 2015, ELEGOO es una marca en rápido crecimiento en la industria global de fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D de consumo, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente. Ubicada en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la compañía ha vendido millones de productos en más de 150 países y regiones. En 2025, los ingresos totales de la compañía superaron los 300 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y más de 430.000 metros cuadrados de oficinas y planta de fabricación. Con un enfoque en la programación y la tecnología de impresión 3D, ELEGOO proporciona espacios de creación únicos e inteligentes para diversos consumidores, mejorando así sus experiencias personalizadas.

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