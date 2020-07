- Elena Baturina anuncia el ganador del Founder's Choice Award en una Competición Internacional de Estudiantes en apoyo a los Objetivos Sostenibles de la ONU

LONDRES, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- El último de los cinco premios de la competición internacional de estudiantes "Second Life of Things in Design" ha sido entregado a los creadores de PackZero, una red de entrega circular que combina empaquetado reutilizable con recogida y entrega híbrida. El proyecto de Ruoyi An, Yanhui Ban y Shijie Luan, estudiantes del ArtCenter College of Design, EE. UU., ha sido seleccionado como el ganador por la fundadora del fondo de pensamiento BE OPEN, la empresaria y filántropa Elena Baturina.

PackZero propone transformar el actual sistema de distribución minorista online de agotamiento de los recursos en una red de entrega circular que combina empaquetado reutilizable inflable con una experiencia híbrida de recogida y entrega. Implica la construcción de ejes centrales en localizaciones que los usuarios frecuentan o encuentran fácilmente accesibles, reduciendo por tanto "las millas de producto" totales. El paquete reutilizable está hecho de material biodegradable duradero, que la investigación estima que puede utilizarse potencialmente hasta 100 veces, proyectado para reducir los residuos de envío de paquetes en el mundo en un 20% de 2020 a 2030.

"Elegí apoyar PackZero por su enfoque multiaspecto de sistema al inmenso problema de los residuos del empaquetado. Creo que cuantos más aspectos de un problema se tengan en cuenta por la solución, más eficiente será. Pero encuentro que la ambición y el pensamiento detrás de cada uno de los proyectos finalistas es destacable y estoy profundamente impresionada con ellos. Espero que esta competición ayude a impulsar más implicación con los jóvenes diseñadores de las empresas y organismos públicos y estatales centrados en los ODS. Estoy expectante por ver hasta dónde evolucionarán estos proyectos", dijo Elena Baturina, fundadora de BE OPEN.

En 2019, BE OPEN y Cumulus unieron fuerzas para mantener una competición internacional para apoyar el programa ODS de la ONU. Los estudiantes de cursos de arte, diseño y arquitectura presentaron trabajos que demuestran un enfoque orientado al diseño de los problemas de sostenibilidad, producción y consumo sensatos que se piden en uno de los ODS. El proyecto acumuló un total de 683 entregas de 44 países.

La competición entregó cinco premios más: los tres principales ganadores se seleccionaron por el jurado internacional y entregaron premios de 10.000, 6.000 y 4.000 euros conjuntamente por BE OPEN y Cumulus; el voto online seleccionó al ganador del Public Vote Award de 2.000 euros. Todos los ganadores asistirán a la ceremonia de entrega de premios para presentar sus ideas a un panel de académicos, profesionales del diseño y expertos en sostenibilidad.

